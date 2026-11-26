ആശ്വസിക്കാനായില്ല! ഇടിവിന് പിന്നാലെ കുതിച്ചുച്ചാട്ടം; സ്വര്ണ നിരക്ക് വീണ്ടും മേലേക്ക്
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്ണ വിലയില് വീണ്ടും വര്ധനവ്. പവന് 1920 രൂപയാണ് ഇന്ന് വര്ധിച്ചത്. വില ഇനിയും ഉയര്ന്നേക്കുമെന്ന് സൂചന.
Published : November 26, 2026 at 9:55 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: തുടര്ച്ചയായ കൂപ്പുകുത്തലിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്ണ നിരക്കില് നേരിയ വര്ധനവ്. ഗ്രാമിന് 240 രൂപയും പവന് 1920 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് വര്ധിച്ചത്. ഇതോടെ 22 കാരറ്റിന്റെ ഒരു പവന് 92,320 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 11,540 രൂപയുമായി. ഇന്നലെ രണ്ട് തവണ വില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും വര്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. രണ്ട് തവണ നിരക്ക് താഴ്ന്ന സ്വര്ണത്തിന് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് പവന് 90,400 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 11,300 രൂപയുമായിരുന്നു.
22 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന് മാത്രമല്ല 18,14,9 കാരറ്റ് സ്വര്ണ വിലയിലും ഇന്ന് വര്ധനവ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. 18 കാരറ്റ് സ്വര്ണം ഗ്രാമിന് 195 രൂപയാണ് വര്ധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവന് 75,520 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 9440 രൂപയുമായി. അതേസമയം 14 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന്റെ വിലയില് ഗ്രാമിന് 155 രൂപയാണ് വര്ധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവന് 59,160 രൂപയിലും ഒരു ഗ്രാമിന് 7395 രൂപയിലുമെത്തി വില. ഗ്രാമിന് 95 രൂപ വര്ധിച്ച 9 കാരറ്റിന്റെ ഒരു പവന് 38,160 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 4770 രൂപയായും വര്ധിച്ചു.
മാറ്റമില്ലാതെ വെള്ളി
സ്വര്ണ നിരക്കില് ഉയര്ച്ച രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോള് വിലയില് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ് വെള്ളി. ഒരു ഗ്രാമിന് 165 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 1650 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഇന്നലെയും ഇതേ നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടന്നത്.
വില ഇനിയും ഉയര്ന്നേക്കും
അമേരിക്കൻ സാമ്പത്തിക വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും ആഗോള ഓഹരി വിപണിയിലെ തിരിച്ചുവരവും ട്രഷറി ബോണ്ട് യീൽഡിലുണ്ടായ കുറവും സ്വർണ വിപണിക്ക് പുതിയ ഉണർവ് നൽകി. തുടർച്ചയായ ഇടിവുകൾക്കുശേഷം അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്വർണ വില ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ ശക്തമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലും സ്വർണം മികച്ച തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയത് വിപണിയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റമാണെന്ന് കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറി അഡ്വ. എസ് അബ്ദുല് നാസര് പറഞ്ഞു.
വാൾസ്ട്രീറ്റ് ഓഹരികൾ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുകയറിയതും അമേരിക്കൻ ട്രഷറി യീൽഡിലുണ്ടായ കുറവും പണപ്പെരുപ്പവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകളിൽ വന്ന അയവും സ്വർണത്തിന് അനുകൂലമായി. ഇതോടെ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിലേക്കുള്ള താത്പര്യം വീണ്ടും വർധിക്കുന്ന സൂചനകളാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഒരുവേള 3,425 ഡോളർ വരെ താഴ്ന്ന സ്വർണം ശക്തമായി തിരിച്ചുകയറി നിലവിൽ 3,583 ഡോളറിലാണ് വ്യാപാരം നടത്തുന്നത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായ ഈ തിരിച്ചുകയറ്റം സ്വർണ വിപണിയിൽ വീണ്ടും പ്രതീക്ഷകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. രൂപയുടെ വിനിമയ നിരക്ക് ഡോളറിനെതിരെ 92.45 നിലവാരത്തിലാണ്. രൂപയുടെ വിനിമയ നിരക്കിലെ മാറ്റങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണ വിലയിലെ മുന്നേറ്റവും കേരളത്തിലെ ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും വലിയ പ്രതിഫലനമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
വൻ ഇടിവിനുശേഷം ഉണ്ടായ ഇന്നത്തെ തിരിച്ചുവരവ് സ്വർണ വിപണിയിൽ പുതിയൊരു ദിശാബോധം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ, ഡോളറിന്റെ ചലനങ്ങൾ, ബോണ്ട് യീൽഡ്, ആഗോള ഓഹരി വിപണികളുടെ പ്രകടനം എന്നിവ വരും ദിവസങ്ങളിലും സ്വർണ വിലയുടെ ഗതിയെ നിർണയിക്കുമെന്നും അബ്ദുല് നാസര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.