ETV Bharat / business

സ്വര്‍ണവും വെള്ളിയും വൻ ചാഞ്ചാട്ടത്തില്‍, മാറിമറിഞ്ഞ് വില

സ്വർണം, വെള്ളി, യുഎസ് ഓഹരി വിപണികൾ വൻ ചാഞ്ചാട്ടം, പ്രതിഫലനം കേരളത്തില്‍ വരെ....

GOLD PRICE IN KERALA GOLD RATE US STOCK MARKET USD
representative image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 30, 2026 at 11:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: ആഗോളതലത്തില്‍ അമേരിക്കൻ സാമ്പത്തിക വിപണികൾ വന്‍ ചാഞ്ചാട്ടം. സ്വർണ്ണം, വെള്ളി, യുഎസ് ഓഹരികൾ എന്നിവയിലെ വിലവ്യതിയാനങ്ങൾ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഏകദേശം 9 ട്രില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിൻ്റെ (ഏകദേശം 82000 കോടി രൂപ) വിപണി മൂലധനത്തിൻ്റെ ചലനത്തിന് കാരണമായി.

സ്വർണ വിപണിയിലെ കടുത്ത ചാഞ്ചാട്ടത്തിനിടയിൽ, സ്വർണത്തിൻ്റെയും വെള്ളിയുടെയും വില കുത്തനെ ഇടിയുകയും, പിന്നീട് 6.5 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുകയും ചെയ്‌തതോടെ യുഎസ് വിപണിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ദൃശ്യമായി. സ്വർണ്ണ വില തുടക്കത്തിൽ ഏകദേശം 8 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീട് വേഗത്തിൽ തിരിച്ചുകയറി.

ഏകദേശം 9 ട്രില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ വിപണി മൂല്യത്തിൽ വ്യാപാരം നടന്നതായി മാര്‍ക്കറ്റ് ഡാറ്റ കാണിക്കുന്നു. യുഎസ് വിപണി തുറന്നപ്പോൾ സ്വർണത്തിന് ഏകദേശം 3 ട്രില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ നഷ്‌ടമായി. പക്ഷേ ദിവസാവസാനത്തോടെ ഏകദേശം 2 ട്രില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ തിരിച്ചുപിടിച്ചു. തുടക്കത്തിൽ വെള്ളിയുടെ മൂല്യം ഏകദേശം 750 ബില്യൺ ഡോളർ കുറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീട് ഏകദേശം 500 ബില്യൺ ഡോളർ വീണ്ടെടുത്തു.

യുഎസ് ഓഹരി വിപണികളിലും വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം അനുഭവപ്പെട്ടു. എസ് ആന്‍ഡ് പി 500 ദിവസം 780 ബില്യൺ ഡോളർ നഷ്‌ടപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും അവസാനത്തോടെ 530 ബില്യൺ ഡോളർ തിരിച്ചുപിടിച്ചു. നാസ്‌ഡാക്ക് ഏകദേശം 2.4 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞുവെങ്കിലും അവസാനത്തോടെ 580 ബില്യൺ ഡോളർ വീണ്ടെടുത്തു.

യുഎസ് ഓഹരി വിപണികൾ ഇൻട്രാഡേയിൽ ഏകദേശം 1.15 ട്രില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ നഷ്‌ടപ്പെടുത്തി ക്ലോസിങോടെ 1.07 ട്രില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ തിരിച്ചുപിടിച്ചു. വ്യാഴാഴ്‌ച സ്വർണത്തിൻ്റെയും വെള്ളിയുടെയും വില റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു. സ്വർണത്തിന് ഔൺസിന് ഏകദേശം 500 യുഎസ് ഡോളർ കുറഞ്ഞ് 5,100 യുഎസ് ഡോളറിലെത്തി. യുഎസിലെ പ്രധാന എഐ, ടെക്നോളജി ഓഹരികളിലെ മാന്ദ്യത്തെത്തുടർന്ന് വെള്ളി 11.9 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു.

ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ പ്രതിഫലനം:

യുഎസ് വിപണിയിലെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ MCX (Multi Commodity Exchange) വിപണിയെയും ബാധിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ സ്വർണ്ണവില 10 ഗ്രാമിന് 1,80,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ പോയ ശേഷം പെട്ടെന്ന് 12% വരെ ഇടിയുകയും പിന്നീട് ഭാഗികമായി തിരിച്ചുകയറുകയും ചെയ്തു. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമായി കരുതുന്ന സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും പോലും ഒരേ ദിവസം വലിയ തകർച്ചയും മുന്നേറ്റവും നടത്തിയത് ആഗോള സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ കടുത്ത അസ്ഥിരതയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്

സ്വർണവില

ആഗോളതലത്തിലെ ചാഞ്ചാട്ടം ഇങ്ങ് കേരളത്തിലും ബാധിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വില ഇന്ന് കുറഞ്ഞു. ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 5,240 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 1,25,120 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് 655 രൂപ കുറഞ്ഞ് 15,640 ലേക്കും വിലയെത്തി. വെള്ളി ഗ്രാമിന് 395 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 3,950 രൂപയുമായി.

18 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന് ഗ്രാമിന് 535 രൂപ കുറഞ്ഞ് 12,845 രൂപയായി. ഇതോടെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 1,02,760 രൂപയായി. 14 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന് ഒരു ഗ്രാമിന് 415 രൂപ കുറഞ്ഞ് 120,0005 രൂപയായി. ഇതോടെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിൻ്റെ വില 10,005 രൂപയായി. 9 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന് ഗ്രാമിന് 265 രൂപ കുറഞ്ഞ് 6,450 രൂപയായി. ഇതോടെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 51,600 രൂപയായി.

Also Read:അടുത്ത സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം രാജ്യത്തെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദന വളര്‍ച്ച 6.8 മുതല്‍ 7.2ശതമാനം വരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് സാമ്പത്തിക സര്‍വേ റിപ്പോര്‍ട്ട്

TAGGED:

GOLD PRICE TODAY
GOLD RATE
US STOCK MARKET
GOLD INVESTMENT
GOLD SILVER AND US STOCK MARKETS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.