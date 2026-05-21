സ്വർണവിലയിൽ ഒറ്റയടിക്ക് വൻ കുതിപ്പ്; പവന് 360 രൂപ കൂടി
Published : May 21, 2026 at 11:35 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധന. ഒറ്റയടിക്ക് പവന് 360 രൂപയാണ് ഉയർന്നത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,17,280 രൂപയായി.
ഗ്രാമിന് 45 രൂപ വർധിച്ച് 14,660 രൂപയിലെത്തി. സ്വർണത്തിൻ്റെ ഇറക്കുമതി തീരുവ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൂട്ടിയതാണ് വിലയെ പ്രധാനമായും സ്വാധീനിച്ചത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും വിപണിയിൽ സ്വർണവില ഉയർന്നേക്കുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. പണപ്പെരുപ്പം രൂക്ഷമായ സമയത്ത് മികച്ച നിക്ഷേപമായാണ് ജനങ്ങൾ സ്വർണത്തെ കാണുന്നത്. മറ്റ് ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാൾ മികച്ച ലാഭം സ്വർണം രാജ്യത്തെ നിക്ഷേപകർക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കിടയിലും സാധാരണക്കാർ സ്വർണത്തെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
ആഗോള സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധികൾ കാരണം രാജ്യാന്തര നിക്ഷേപകർ സുരക്ഷിത താവളം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തെ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുകയാണ്. ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ പ്രശ്നങ്ങളും ആഗോള വിപണിയിൽ സ്വർണത്തിന് ഡിമാൻഡ് വർധിപ്പിച്ചു. യുഎസ് ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്കുകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളും സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും വില നിശ്ചയിക്കുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന വിവാഹ സീസണും ഉത്സവകാലവും സ്വർണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത കൂടുതൽ വർധിപ്പിക്കും.
മറ്റ് സ്വർണ നിരക്കുകൾ
വിപണിയിൽ 18 കാരറ്റ് സ്വർണവിലയിലും വർധനയുണ്ട്. പവന് 280 രൂപയാണ് ഉയർന്നത്. ഇതോടെ വിപണി വില 96,360 രൂപയിലെത്തി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത് 96,080 രൂപയായിരുന്നു. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 35 രൂപ വർധിച്ച് വില 12,045 രൂപയായി മാറി. മുൻപ് 12,010 രൂപയായിരുന്നു നിരക്ക്. 14 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 240 രൂപ ഉയർന്ന് 75,040 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 30 രൂപ വർധിച്ച് 9,380 രൂപയിലാണ് നിലവിൽ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഒമ്പത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും വിപണിയിൽ വില കൂടി. പവന് 120 രൂപ വർധിച്ച് 48,360 രൂപയിലാണ് പുതിയ വ്യാപാരം. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ നിരക്ക് 48,240 രൂപയായിരുന്നു. ഒമ്പത് കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 15 രൂപ വർധിച്ച് 6,045 രൂപയിലെത്തി.
വെള്ളിവിലയിലും മാറ്റം
സ്വർണത്തിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളി വിലയും ഉയർന്നു. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 285 രൂപയാണ് പുതിയ നിരക്ക്. പത്ത് ഗ്രാമിന് 2,850 രൂപ നൽകണം. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം 280 രൂപയായിരുന്നു വില. വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ വർധിക്കുന്നത് വെള്ളിവിലയെ പലപ്പോഴും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.
നിലവിൽ ഗ്രാമിന് നൽകേണ്ട വിലയ്ക്കൊപ്പം ജിഎസ്ടിയും പണിക്കൂലിയും ചേരുമ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കൾ വലിയൊരു തുക അധികമായി നൽകണം. സ്വർണത്തിൻ്റെയും വെള്ളിയുടെയും നിരക്ക് കുതിച്ചുയരുന്നത് ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരെ കടുത്ത ആശങ്കയിലാക്കുന്നുണ്ട്. വില ഇനിയും ഉയർന്നാൽ അത് വിൽപനയെ കാര്യമായി ബാധിക്കുമെന്ന ഭയം സ്വർണ വ്യാപാരികൾക്കുമുണ്ട്. എങ്കിലും ദീർഘകാല നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണം വാങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ യാതൊരു കുറവുമില്ല.
