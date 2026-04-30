ETV Bharat / business

അമേരിക്ക-ഇറാൻ സംഘർഷം കടുക്കുന്നു; ആഗോള വിപണിയിൽ റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ച് എണ്ണവില

Global crude oil prices surge amid US Iran tensions as stock markets dip (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 30, 2026 at 6:16 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂയോർക്ക്: അമേരിക്കയിലെ ഓഹരി വിപണിയിൽ നേരിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിനൊപ്പം രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവില കുത്തനെ ഉയർന്നു. 2022ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലേക്കാണ് എണ്ണവില അടുക്കുന്നത്. പലിശനിരക്ക് ഉടൻ കുറയ്ക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഫെഡറൽ റിസർവ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയ സൂചനകൾ അമേരിക്കൻ ബോണ്ട് വിപണിയിലും വലിയ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമായി.

ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തിയതിന് പിന്നാലെ പ്രമുഖ സൂചികയായ എസ് ആൻഡ് പി 500 (S&P 500) 0.4 ശതമാനം ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. അമേരിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, മികച്ച 500 വലിയ കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളുടെ പ്രകടനം അളക്കുന്ന അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡമാണ് എസ് ആൻഡ് പി 500 സൂചിക. അമേരിക്കൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും കൃത്യമായ മാപനമായി ഈ സൂചികയെ പരക്കെ കണക്കാക്കുന്നു. വ്യാവസായിക രംഗത്തെ മുൻനിര കമ്പനികളുടെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തുന്ന ഡൗ ജോൺസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആവറേജ് 394 പോയിൻ്റ് അഥവാ 0.8 ശതമാനം താഴേക്ക് പോയി.

സാങ്കേതിക കമ്പനികൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള നാസ്ഡാക് കോമ്പോസിറ്റ് സൂചികയും 0.4 ശതമാനം ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. കോർപ്പറേറ്റ് രംഗത്തെ ലാഭക്കണക്കുകൾ വിപണിയെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിസ, സ്റ്റാർബക്സ് തുടങ്ങിയ പല മുൻനിര കമ്പനികളും പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും മികച്ച ലാഭം സമ്പാദിച്ചപ്പോൾ, ജിഇ ഹെൽത്ത്കെയർ ടെക്നോളജീസ്, റോബിൻഹുഡ് മാർക്കറ്റ്സ് എന്നിവയ്ക്ക് കാര്യമായ നഷ്ടമാണുണ്ടായത്. വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ സ്റ്റോറുകളിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ വലിയ തോതിൽ പണം ചെലവഴിച്ചതാണ് സ്റ്റാർബക്സിന് നേട്ടമായത്. അതേസമയം യുദ്ധം കാരണം തങ്ങളുടെ ഹോട്ടൽ ബുക്കിങ്ങുകളിൽ കാര്യമായ കുറവനുഭവപ്പെടുന്നതായി പ്രമുഖ ഓൺലൈൻ ട്രാവൽ കമ്പനിയായ ബുക്കിങ് ഹോൾഡിങ്സ് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു.

കുതിച്ചുയർന്ന് എണ്ണവില

എണ്ണ വിപണിയിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമായത്. ജൂലൈയിൽ വിതരണം ചെയ്യേണ്ട ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡിൻ്റെ വില ബാരലിന് 5.8 ശതമാനം വർധിച്ച് 110.41 ഡോളറിലെത്തി. വ്യാപാരത്തിനിടെ ഇത് 111.50 ഡോളർ വരെ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇറാൻ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും ഉയർന്ന എണ്ണവില കഴിഞ്ഞ മാസം രേഖപ്പെടുത്തിയ 119.50 ഡോളറായിരുന്നു. എന്നാൽ ജൂണിൽ വിതരണം ചെയ്യേണ്ട ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡിൻ്റെ വില ബുധനാഴ്ച വ്യാപാരത്തിനിടെ ഈ റെക്കോഡും മറികടന്ന് 119.76 ഡോളർ വരെ കുതിച്ചുയർന്നു.

കാരണമായത് അമേരിക്ക-ഇറാൻ പോര്

ഇറാനിയൻ കപ്പലുകൾക്കെതിരെയുള്ള അമേരിക്കൻ ഉപരോധം തുടരാൻ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തീരുമാനിച്ചതാണ് എണ്ണവില വർധിക്കാൻ പ്രധാന കാരണം. ഗൾഫ് മേഖലയിലുള്ള ഉപരോധം എണ്ണ വിറ്റ് വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്നതിന് ഇറാന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. ഇതിന് പകരമായി മറ്റ് എണ്ണക്കപ്പലുകൾ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴി പ്രവേശിക്കുന്നതിന് ഇറാൻ വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. ഉപരോധം തുടരുന്ന കാലത്തോളം കടലിടുക്ക് തുറക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ഇറാൻ. ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്കുള്ള എണ്ണ വിതരണത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചു.

പലിശനിരക്ക് കുറയ്ക്കില്ലെന്ന് ഫെഡറൽ റിസർവ്

എണ്ണവില വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പലിശനിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നത് താത്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാൻ അമേരിക്കൻ സെൻട്രൽ ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് തീരുമാനിച്ചു. പലിശനിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെങ്കിലും പണപ്പെരുപ്പം വർധിക്കാൻ ഇത് കാരണമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. കൂടുതൽ ഇളവുകൾ നൽകുമെന്ന സൂചനകളൊന്നും തീരുമാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലെന്ന് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മൂന്ന് ഫെഡറൽ റിസർവ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിന് പിന്നാലെ ബോണ്ട് വിപണിയിൽ ട്രഷറി യീൽഡ് കുത്തനെ വർധിച്ചു.

10 വർഷത്തെ ട്രഷറി യീൽഡ് 4.36 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 4.40 ശതമാനമായാണ് മാറിയത്. ഫെഡ് തീരുമാനങ്ങളെ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്ന രണ്ട് വർഷത്തെ ട്രഷറി യീൽഡ് 3.84 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 3.91 ശതമാനമായി വർധിച്ചു. നിലവിലെ പലിശനിരക്ക് ഈ വർഷാവസാനം വരെ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുമെന്നാണ് സിഎംഇ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഡാറ്റ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എങ്കിലും നിരക്ക് വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ചെറിയ സാധ്യതയും വ്യാപാരികൾ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല.

ഓഹരി വിപണിയിലെ നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും

പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും 2026ൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ മികച്ച ലാഭം നേടിയ കമ്പനികളുടെ പിൻബലത്തിൽ അമേരിക്കൻ ഓഹരി വിപണി പിടിച്ചുനിന്നു. പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും മികച്ച സാമ്പത്തിക ഫലം പുറത്തുവിട്ടതോടെ പ്രമുഖ കമ്പനിയായ വിസയുടെ ഓഹരികൾ ഒമ്പത് ശതമാനം കുതിച്ചുയർന്നു. ഉപഭോക്താക്കളുടെ ചെലവാക്കൽ നിരക്കിൽ യാതൊരു കുറവുമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് വിസ സിഇഒ റയാൻ മക്കിനർണി വ്യക്തമാക്കി. വടക്കേ അമേരിക്കൻ സ്റ്റോറുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഉപഭോക്താക്കൾ കൂടുതൽ പണം ചെലവാക്കിയതോടെ സ്റ്റാർബക്സിൻ്റെ ഓഹരികളും 8.9 ശതമാനം നേട്ടമുണ്ടാക്കി. അതേസമയം പ്രതീക്ഷിച്ച സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്ത കമ്പനികൾക്ക് വിപണിയിൽ കനത്ത തിരിച്ചടിയേറ്റു.

ജിഇ ഹെൽത്ത്കെയർ ടെക്നോളജീസിൻ്റെ ഓഹരികൾ 12.6 ശതമാനവും റോബിൻഹുഡ് മാർക്കറ്റ്സിൻ്റെ ഓഹരികൾ 14.7 ശതമാനവും ഇടിഞ്ഞു. ഇറാൻ യുദ്ധം തങ്ങളുടെ ബിസിനസിനെ ബാധിച്ചതായി ഓൺലൈൻ ട്രാവൽ കമ്പനിയായ ബുക്കിങ് ഹോൾഡിങ്സ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ ഓഹരികളിലും വലിയ ചാഞ്ചാട്ടമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. അമേരിക്കയ്ക്ക് പുറത്ത് ഏഷ്യൻ വിപണികളിൽ മികച്ച മുന്നേറ്റമുണ്ടായെങ്കിലും യൂറോപ്യൻ സൂചികകൾ നഷ്ടത്തിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തത്. ഹോങ്കോങ്ങിൻ്റെ ഹാങ് സെങ് 1.7 ശതമാനത്തിൻ്റെ മികച്ച മുന്നേറ്റം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

TAGGED:

CRUDE OIL PRICE RISE
US FEDERAL RESERVE RATES
DONALD TRUMP IRAN BLOCKADE
GLOBAL STOCK MARKET UPDATES
US STOCK MARKET OIL PRICE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.