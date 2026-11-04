സ്വർണവില 4,000 ഡോളർ കടന്ന് പുതിയ റെക്കോഡിൽ; കേരളത്തിലെ വിപണിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ത്?
രാവിലെ ഔൺസിന് 3,937 ഡോളറിലായിരുന്ന സ്വർണവില യുഎസ് രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ കുതിച്ചുയർന്ന് 4,009 ഡോളർ വരെയുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തി
Published : November 4, 2026 at 1:07 PM IST
എറണാകുളം: അമേരിക്കൻ സെനറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി നേടിയ അപ്രതീക്ഷിത മുന്നേറ്റത്തിന് പിന്നാലെ ആഗോള സാമ്പത്തിക വിപണിയിൽ വൻ ചലനം. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്വർണവില ഔൺസിന് 4,000 ഡോളർ എന്ന റെക്കോഡ് പരിധി കടന്നു. ഡോളർ ദുർബലമായതും രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളുമാണ് സ്വർണത്തിന് കരുത്തായത്.
രാവിലെ ഔൺസിന് 3,937 ഡോളറിലായിരുന്ന സ്വർണവില രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ കുതിച്ചുയർന്ന് 4,009 ഡോളർ വരെയുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തി. എന്നാൽ ഈ പെട്ടെന്നുള്ള കുതിപ്പിന് ശേഷം വില വീണ്ടും 4,000 ഡോളർ നിലവാരത്തിലേക്ക് നേരിയ തോതിൽ താഴ്ന്നു. ഇത് വിപണിയിലെ ശക്തമായ അനിശ്ചിതത്വത്തിൻ്റെ സൂചനയാണെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.
സ്വർണവില ഉയരാനുള്ള കാരണം
ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ രാഷ്ട്രീയ വിജയം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ യുഎസ് ഡോളറിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തിയതാണ് സ്വർണവില കുതിച്ചുയരാൻ പ്രധാന കാരണമായതെന്ന് കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. എസ് അബ്ദുൽ നാസർ വ്യക്തമാക്കി.
അമേരിക്കൻ ട്രഷറി ബോണ്ട് യീൽഡുകളിൽ ഉണ്ടായ ഇടിവും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെത്തുടർന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന താത്കാലിക രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വവും സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിച്ചു. യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലും വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.
വില ഇനിയും ഉയരുമോ?
വരും ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർണവില 4,000 ഡോളറിന് മുകളിൽ എത്രത്തോളം സ്ഥിരത നിലനിർത്തുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും വിപണിയുടെ ഭാവി മുന്നേറ്റമെന്ന് അബ്ദുൽ നാസർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വില 4,009 ഡോളറെന്ന മുൻ റെക്കോഡ് മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ വിപണിയിൽ കൂടുതൽ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടങ്ങൾക്ക് അത് വഴിയൊരുക്കും. ഡോളർ ഇപ്പോഴത്തെപ്പോലെ ദുർബലമായി തുടരുന്നതും ആഗോള രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും സ്വർണത്തിന് കൂടുതൽ കരുത്ത് പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം നിക്ഷേപകർ ലാഭമെടുക്കാൻ താത്പര്യം കാണിക്കുന്നതാണ് വില വീണ്ടും 4,000 ഡോളറിലേക്ക് തിരികെയെത്താൻ കാരണം.
വില താഴേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത
വിപണിയിൽ പെട്ടെന്നൊരു തിരുത്തൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാകില്ല. അമേരിക്കയിലെ തൊഴിൽവിപണി കൂടുതൽ ശക്തമായി തുടരുകയും പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്കുകൾ വീണ്ടും ഉയർത്താനുള്ള സാധ്യത വരികയും ചെയ്താൽ ഡോളർ ശക്തമായി തിരിച്ചുവരും. ഇത് സ്വർണവിലയിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ഇടിവിന് കാരണമായേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.
കേരള വിപണിയിലെ പ്രതിഫലനം
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ ഈ ചരിത്രപരമായ ചലനങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ആഭ്യന്തര സ്വർണവിപണിയിലും വലിയ പ്രതിഫലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നുറപ്പാണ്. ആഗോള വിപണിയിലെ വിലക്കയറ്റത്തിനൊപ്പം അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഡോളറിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ വിനിമയനിരക്കിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും കേരളത്തിലെ സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കും.
4,000 ഡോളർ കടന്നത് സ്വർണവിപണിയിലെ പ്രധാന മുന്നേറ്റമാണ്. എന്നാൽ 4,009 ഡോളറിൽ നിന്ന് വീണ്ടും 4,000 ഡോളറിലേക്ക് വന്നത് ഈ നിലവാരത്തിൽ വിൽപന സമ്മർദം നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന സൂചന നൽകുന്നു. 4,000 ഡോളറിന് മുകളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാനായാൽ അടുത്ത മുന്നേറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതിന് കഴിയാതെ വന്നാൽ ലാഭമെടുപ്പിനെ തുടർന്ന് വീണ്ടും താഴേക്ക് പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ഇപ്പോൾ സ്വർണവിപണി നിർണായകമായ പരീക്ഷണഘട്ടത്തിലാണ് എന്നും അബ്ദുൽ നാസർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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