ഇന്ധന പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം; പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില ലിറ്ററിന് അഞ്ചു രൂപ വരെ ഉയർന്നേക്കും

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 12, 2026 at 7:11 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില വീണ്ടും വർധിച്ചേക്കും. പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലയിൽ ലിറ്ററിന് അഞ്ചു രൂപ വരെ വർധനയുണ്ടാകുമെന്നാണ് പുതിയ സൂചന. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ എണ്ണവില പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വില വർധിപ്പിക്കാൻ പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികൾ ഒരുങ്ങുന്നതായാണ് വിവരം.

മാസങ്ങളായി രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവിലയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. ഇതിനാൽ എണ്ണ വിതരണ കമ്പനികൾ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നതായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. നഷ്ടം നികത്താൻ അടിയന്തരമായി വില വർധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന കർശന നിലപാടിലാണ് കമ്പനികൾ.

പൊതുമേഖലയിലെ പ്രമുഖ എണ്ണ വിതരണ കമ്പനികളായ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപറേഷൻ, ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപറേഷൻ, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം കോർപറേഷൻ എന്നിവയാണ് പുതിയ വില വർധിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം ആരംഭിച്ചത്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

എന്നാൽ മാസങ്ങളായി ജനങ്ങളെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വില മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിർത്തുകയായിരുന്നു. ഇതിലൂടെ തങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയിൽ വൻ നഷ്ടമാണ് നേരിടുന്നതെന്ന് കമ്പനികൾ വിശദീകരിക്കുന്നു. നിത്യേനയുള്ള വിതരണച്ചെലവും രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ എണ്ണവിലയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കുറയ്ക്കുന്നതിനാണ് ലിറ്ററിന് അഞ്ചു രൂപ വരെ വർധിപ്പിക്കാൻ കമ്പനികൾ ശ്രമിക്കുന്നത്.

ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കൂടുമ്പോഴും ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ വില ഉയർത്താൻ കഴിയാത്തത് ഈ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മൂലധനത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രതിനിധികൾ പറയുന്നു. നിലവിലെ കടുത്ത ഇന്ധന പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കാൻ അടിയന്തര പരിഹാരമെന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഈ പുതിയ നീക്കം. നേരത്തെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഇന്ധനവിലയിൽ നേരിയ കുറവ് വരുത്തിയിരുന്നു.

ഇതിനുശേഷം ആഗോള തലത്തിൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ വില പടിപടിയായി ഉയർന്നുവെങ്കിലും രാജ്യത്ത് ഇതിന് ആനുപാതികമായ മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നുംതന്നെ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നില്ല. വിപണി സാഹചര്യത്തിൽ കമ്പനികളുടെ വരുമാനത്തിലെ ഇടിവ് നികത്താൻ ഇത്രയും രൂപയുടെ വർധനയെങ്കിലും അനിവാര്യമാണെന്നാണ് മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. കൂടാതെ, എണ്ണ ഉത്പാദക രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഒപെക് ഉത്പാദനം കുറച്ചതും രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ എണ്ണവില വീണ്ടും ഉയരാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ഇരുട്ടടി

രാജ്യത്ത് പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിൽ ഇന്ധനവില ഉയർന്നാൽ അത് സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ ദുസ്സഹമാക്കും. പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു മാറ്റവും അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റത്തിന് നേരിട്ടുള്ള പ്രധാന കാരണമാകും. ഡീസൽ വില വർധിക്കുന്നത് ചരക്കുകടത്ത് ചെലവ് കുത്തനെ ഉയർത്തും. ഇതോടെ പച്ചക്കറി മുതൽ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്കു വരെ വിപണിയിൽ വില വലിയ തോതിൽ വർധിക്കും. നിലവിൽ തന്നെ ജീവിതച്ചെലവ് ഉയർന്നതുമൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഇന്ധന വിലവർധനവ് താങ്ങാനാവാത്ത സാമ്പത്തിക ഇരുട്ടടിയായി മാറും.

പണപ്പെരുപ്പം എങ്ങനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്കും സർക്കാരും കഠിനശ്രമം നടത്തുന്നതിനിടെയാണു വില വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ഈ കമ്പനികളുടെ നീക്കം നടക്കുന്നത്. ഇത് രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ, ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഇടിവും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇന്ധന ഇറക്കുമതി ചെലവ് വർധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകമാണ്. ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ഇന്ധന ആവശ്യത്തിൻ്റെ 80 ശതമാനത്തിലധികവും ഇറക്കുമതിയെയാണ് ഇന്ന് പൂർണമായും ആശ്രയിക്കുന്നത്.

അതിനാൽ ആഗോള വിപണിയിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും പെട്ടെന്നുതന്നെ ആഭ്യന്തര വിപണിയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കും. വില നിരക്ക് വർധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം പ്രകൃതിവാതക മന്ത്രാലയവുമായി എണ്ണക്കമ്പനികൾ പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ നടത്തിയതായാണ് പുറത്തുവരുന്ന സൂചനകൾ. സർക്കാരിൻ്റെ കൂടി അന്തിമ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതോടെ വരുംദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ തീരുമാനമുണ്ടാകും. അതത് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഈടാക്കുന്ന പ്രത്യേക നികുതികൾക്ക് പുറമെ കേന്ദ്ര നികുതി കൂടിയാകുമ്പോൾ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വില വർധനവിൻ്റെ തോതിൽ ഗണ്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും.

കഴിഞ്ഞ കുറെ മാസങ്ങളായി വലിയ മാറ്റങ്ങളില്ലാതെ പൂർണ സ്ഥിരത കൈവരിച്ചിരുന്ന ആഭ്യന്തര ഇന്ധന വിപണിയിലേക്കാണ് വിലവർധനവെന്ന ഏറ്റവും പുതിയ പ്രതിസന്ധി കടന്നെത്തുന്നത്. വിലക്കയറ്റ ഭീതിയിൽ സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ തീരുമാനത്തിനായി ആശങ്കയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾ.

