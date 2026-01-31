ETV Bharat / business

സിഗരറ്റിന് കുത്തനെ വിലകൂടും; പാചക വാതക വിലയില്‍ പ്രതീക്ഷ, നാളെ നിര്‍ണായകം

ചരക്കുസേവന നികുതി, എക്‌സൈസ് തീരുവ പരിഷ്‌കരണത്തിൽ ചില ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് വില വർധിക്കാനും കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

Representational Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 31, 2026 at 5:16 PM IST

3 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: പുതുവർഷം ആരംഭിച്ച് രണ്ടാം മാസത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. നിരവധി സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങൾ നാളെ മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കേന്ദ്ര ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കെയാണ് ചില ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് വില വർധിക്കുന്നത്.

ചരക്കുസേവന നികുതി, എക്‌സൈസ് തീരുവ പരിഷ്‌കരണത്തിൽ ചില ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് വില വർധിക്കാനും കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ നാളെ (ഫെബ്രുവരി 1) മുതൽ ചില ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വില കുത്തനെ ഉയരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉത്പങ്ങളിൽ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഏതെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

1. വില ഉയരാൻ പുകയില ഉത്പന്നങ്ങൾ

ഞായറാഴ്‌ച (ഫെബ്രുവരി 1) മുതൽ നിരവധി പുകയില ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വിലയിൽ വർധനവ് ഉണ്ടാകും. സിഗരറ്റ്, പാൻമസാല തുടങ്ങിയ വസ്‌തുക്കൾക്ക് വിലയിൽ വർധനവ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. സിഗരറ്റിൻ്റെ നീളം അനുസരിച്ച് 15 മുതൽ 30 ശതമാനം വരെ വില വർധനയുണ്ടായേക്കാം.

സാധാരണക്കാര്‍ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന 69എംഎം, 74എംഎം എന്നീ വലിപ്പത്തിലുള്ള സിഗരറ്റുകൾക്ക് 15 ശതമാനം വരെ വില വര്‍ധനിച്ചേക്കാം. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പുകയില ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ.

Representative Images (IANS)

ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ 28 ശതമാനമായിരുന്നു സിഗരറ്റിന് നൽകേണ്ടിയിരുന്ന ജിഎസ്‌ടി. എന്നാൽ ഇനി മുതൽ ജിഎസ്‌ടി 40 ശതമാനമാക്കി വർധിപ്പിക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ജിഎസ്‌ടി നഷ്‌ടപരിഹാര സെസ്, ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സെസ്, ചെറിയ തോതിൽ എക്സൈസ് തീരുവ എന്നിവയാണ് നിലവിൽ സിഗരറ്റിന് മേൽ ചുമത്തിയിരുന്ന സെസ്.

എന്നാൽ ഇനി മുതൽ ആരോഗ്യ, ദേശീയ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധിക നികുതികളും പാൻ മസാല അടക്കമുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് ചുമത്തുമെന്നാണ് വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

2. എല്ലാ കണ്ണുകളും പാചക വാതക വിലയിലേക്ക്

രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് പാചക വാതക വിലയിലേക്കാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഗാർഹിക, വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ പുതിയ നിരക്കുകൾക്ക് എല്ലാ മാസത്തേയും പോലെ ഈ മാസവും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായേക്കും. വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിൻ്റെ വിലയിൽ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകൾക്ക് 111 രൂപയാണ് വർധിപ്പിച്ചത്. അന്താരാഷ്‌ട്ര വിപണിയിലെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാകും രാജ്യത്തെ പാചക വാതക, എണ്ണ വിലയിൽ വർധനവ് ഉണ്ടാകുക. സാധാരണക്കാർക്ക് അനുകൂലമായ വില വരുമോ എന്നതാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.

പാചകവാതക സിലിണ്ടർ (ETV Bharat)

3. മാറ്റം വരുത്താനൊരുങ്ങി ഫാസ്റ്റാഗ് നിയമങ്ങൾ

ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതൽ ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് കെവൈസി നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഫാസ്റ്റാഗുകൾ പ്രവർത്തന രഹിതമായേക്കുമെന്ന് ദേശീയ പാത അതോറിറ്റി. എൻഎച്ച്എഐയുടെ 'ഒരു വാഹനം, ഒരു ഫാസ്റ്റാഗ്' എന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി.

Troll Plaza. (ETV Bharat)

4. സിഎൻജി, പിഎൻജി വില

കംപ്രസ്‌ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് (സിഎൻജി), പൈപ്പിഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് (പിഎൻജി), വിമാന ഇന്ധനം എന്നിവയുടെ വിലയിലും മാറ്റം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സിഎൻജി, പിഎൻജി എന്നിവയുടെ വില വർധിച്ചാൽ, ആഭ്യന്തര, അന്താരാഷ്‌ട്ര വിമാന യാത്രാ ചെലവുകൾ വർധിച്ചേക്കാം. വിമാന ഇന്ധന വിലയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ടിക്കറ്റ് നിരക്കിലും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകും.

5. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നിയമങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾ

എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്കും ഐസിഐസിഐ ബാങ്കും ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ഇൻഫിനിയ മെറ്റൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രതിമാസം പരമാവധി അഞ്ച് തവണ റിവാർഡ് പോയിൻ്റുകളാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നത്. ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് തെരഞ്ഞെടുത്ത ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളിൽ ബുക്ക് മൈ ഷോ വഴി സൗജന്യ സിനിമാ ടിക്കറ്റുകൾ നൽകുന്ന സൗകര്യം നിർത്തലാക്കുന്നതായും റിവാർഡ് പോയിൻ്റുകളുടെ ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

