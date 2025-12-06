ETV Bharat / business

വിമാന ടിക്കറ്റ് കൊള്ളയ്‌ക്ക് മൂക്കുകയറിട്ട് കേന്ദ്രം, യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി പുതിയ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് പുറത്ത്

എല്ലാ വിമാനക്കമ്പനികളും ഇപ്പോൾ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്ക് കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

INDIGO CRISIS CIVIL AVIATION MINISTRY FLIGHTS TICKET FARE ACTION ON INDIGO OPERATIONAL CRISIS
Representational Image (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 6, 2025 at 5:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: ഇൻഡിഗോ വിമാനങ്ങള്‍ റദ്ദാക്കിയതിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്ത് തുടരുന്ന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കൊള്ളക്ക് മൂക്കുകയറിട്ട് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. വിമാനക്കമ്പനികളെല്ലാം ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കുത്തനെ ഉയര്‍ത്തിയെന്ന് യാത്രക്കാര്‍ വ്യാപകമായി പരാതിപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നിര്‍ണായക ഇടപെടല്‍.

ഓരോ സര്‍വീസിൻ്റെയും കിലോ മീറ്റര്‍ പരിതി ഉള്‍പ്പെടുത്തി നിശ്ചിത നിരക്ക് ഈടാക്കാൻ പാടുള്ളൂവെന്നും ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയം വിമാനക്കമ്പനികള്‍ക്ക് കൃത്യമായ നിര്‍ദേശം നല്‍കി. വിമാന യാത്രികര്‍ക്ക് ഏറെ സഹായകരമാകുന്ന നടപടിയാണ് അധികൃതര്‍ സ്വീകരിച്ചത്.

പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 500 കിലോ മീറ്റര്‍ വരെയുള്ള യാത്രക്ക് പരമാവധി 7500 രൂപയും, 500 മുതല്‍ 1000 കിലോമീറ്റര്‍ വരെയുള്ള യാത്രക്ക് 12,000 രൂപയും, 1000 മുതല്‍ 1500 കിലോ മീറ്റര്‍ വരെയുള്ള യാത്രയ്‌ക്ക് 15,000 രൂപയും, 1500 കിലോ മീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള യാത്രയ്‌ക്ക് 18,000 രൂപയും ഈടാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ഇത് പരമാവധി തുകയാണ്. ഇതിന് മുകളില്‍ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഈടാക്കിയാല്‍ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

INDIGO CRISIS CIVIL AVIATION MINISTRY FLIGHTS TICKET FARE ACTION ON INDIGO OPERATIONAL CRISIS
Action on IndiGo Operational Crisis (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി രാജ്യവ്യാപകമായി ഇൻഡിഗോ വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് വിമാനക്കമ്പിനികൾ യാത്രാ നിരക്ക് അനിയന്ത്രിതമായി വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യാത്രാനിരക്കുകൾക്ക് പരിധി ഏർപ്പെടുത്തി സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയം കർശന നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആഭ്യന്തര സര്‍വീസുകള്‍ക്ക് 50,000 മുതല്‍ ഒരു ലക്ഷം വരെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഈടാക്കിയിരുന്നു.

വിമാനക്കമ്പനികൾ ഉയർന്ന നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നതിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച മന്ത്രാലയം കര്‍ശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍ക്ക്. എല്ലാ വിമാനക്കമ്പനികളും ഇപ്പോൾ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്ക് കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

സ്ഥിതിഗതികൾ പൂർണമായും മെച്ചപ്പെടുന്നത് വരെ ഈ നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ തുടരും. ദുരിതത്തിലായ യാത്രക്കാരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് തടയുക, മുതിർന്ന പൗരന്മാർ, വിദ്യാർഥികൾ, രോഗികൾ,അടിയന്തരമായി യാത്ര ചെയ്യേണ്ട പൗരന്മാർ എന്നിവർ സാമ്പത്തിക ചൂഷണത്തിന് വിധേയരാകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ നിർദേശത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു. റിയൽ-ടൈം ഡാറ്റയിലൂടേയും എയർലൈനുകളുമായും ഓൺലൈൻ ട്രാവൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളുമായും സജീവമായ ഏകോപനത്തിലൂടെയും നിരക്ക് നിലവാരം സൂക്ഷ്‌മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നത് തുടരുമെന്ന് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. നിർദേശിക്കപ്പെട്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ തെറ്റിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഉടനടി നടപടി എടുക്കുമെന്നും മന്ത്രാലയം സൂചിപ്പിച്ചു.

യാത്രക്കാർക്ക് അറിയിപ്പ്

നേരത്തെ, സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയം 24/7 കൺട്രോൾ റൂം സ്ഥാപിച്ച് യാത്രക്കാര്‍ക്കായി നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു, താത്‌ക്കാലിക നിയന്ത്രണ ഇളവുകൾ നൽകി, ഉത്തരവാദിത്തം പരിശോധിക്കുന്നതിനും തിരുത്തൽ നടപടികൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിനുമായി ഒരു ഉന്നതതല അന്വേഷണവും ആരംഭിച്ചു. സാധാരണ വിമാന സർവീസുകൾ എത്രയും വേഗം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും യാത്രക്കാർക്കുള്ള അസൗകര്യം കുറയ്ക്കുന്നതിനും മന്ത്രാലയം ഇൻഡിഗോയ്ക്ക് നിരവധി നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരവാദിത്തം പരിഹരിക്കുമെന്നും ഭാവിയിലെ തടസങ്ങൾ മാറ്റാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രി റാം മോഹൻ നായിഡു കിഞ്ചരാപു പറഞ്ഞു. വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ ഇൻഡിഗോ എയർലൈനിൻ്റെ യോഗം നടത്തും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

റീഫണ്ട്

ടിക്കറ്റ് പുനഃക്രമീകരണത്തിന് നിരക്ക് ഈടാക്കരുതെന്നും വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റീഫണ്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഇൻഡിഗോ പ്രത്യേക പാസഞ്ചർ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റീഫണ്ട് സെൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. റീഫണ്ടുകൾ സംബന്ധിച്ചോ യാത്രാക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചോ പാസഞ്ചർ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റീഫണ്ട് സെല്ലുകളിൽ പരാതിപ്പെടാവുന്നതാണ്. പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിലാകുന്നത് വരെ എയർലൈനിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് റീഫണ്ട് സംവിധാനം സജീവമായി തുടരണമെന്നും മന്ത്രാലയം നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ലഗേജ് ഡെലിവറി

ആവർത്തിച്ചുള്ള കാലതാമസങ്ങളിലും റദ്ദാക്കലുകളിലും ലഗേജുകൾ നഷ്‌ടപ്പെട്ടതായി പരാതികൾ ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് എല്ലാ ലഗേജുകളും 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കണ്ടെത്തി വിതരണം ചെയ്യാൻ മന്ത്രാലയം ഇൻഡിഗോയോട് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ യാത്രക്കാരുടെ അവകാശ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം, ട്രാക്കിങ്, ഡെലിവറി സമയക്രമം, നഷ്‌ടപരിഹാരം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് യാത്രക്കാരുമായി സുതാര്യമായ ചർച്ച നടത്താനും വിമാനക്കമ്പനികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ALSO READ: ഇന്‍ഡിഗോ പ്രതിസന്ധി; പ്രതിഷേധവുമായി യാത്രക്കാര്‍, റീഫണ്ടിങ് കാര്യക്ഷമമാക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം

TAGGED:

INDIGO CRISIS
CIVIL AVIATION MINISTRY
FLIGHTS TICKET FARE
ACTION ON INDIGO OPERATIONAL CRISIS
FLIGHT FARE REGULATION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.