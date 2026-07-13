സംസ്ഥാനത്ത് എച്ച്യുഐഡി മുദ്രയുള്ള വ്യാജ സ്വർണം വ്യാപകം; അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് വ്യാപാരികൾ
തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിയ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കൊൽക്കത്തയിലെ ഒരു ജ്വല്ലറിയിൽ മാറ്റി വാങ്ങി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ സംഭവവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
Published : July 13, 2026 at 12:56 PM IST
എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്ത് ഹാൾമാർക്ക് എച്ച്യുഐഡി (HUID) മുദ്ര പതിച്ച വ്യാജ സ്വർണാഭരണങ്ങളുടെ വിൽപന വ്യാപകമാകുന്നു. ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗൂഢസംഘത്തെ കണ്ടെത്തി സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യാജ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ വർധിച്ചുവരുന്നതായും ഭാരവാഹികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വ്യാജ സ്വർണവുമായി തട്ടിപ്പ്
സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നിരവധി കേസുകളാണ് വ്യാജ സ്വർണം ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. കണ്ണൂർ ചക്കരക്കലിൽ വ്യാജ സ്വർണവുമായി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയവരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. 916 ബിഐഎസ് മാർക്ക് ചെയ്ത 22 കാരറ്റ് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ എന്ന വ്യാജേന 13 ഗ്രാമിലധികം വരുന്ന മുക്കുപണ്ടം വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ച മുഴപ്പിലങ്ങാട് സ്വദേശികളായ രണ്ടുപേരാണ് പിടിയിലായത്. ജ്വല്ലറി ഉടമ സ്വർണവള കാരറ്റ് അനലൈസറിൽ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് തട്ടിപ്പ് പുറത്തായത്.
കോഴിക്കോട് കൊടുവള്ളിയിൽ വ്യാജ സ്വർണം വിൽക്കാനെത്തിയ സംഘം പൊലീസിനെ കണ്ട് രക്ഷപ്പെടുകയും അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മോട്ടോർസൈക്കിൾ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിയ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കൊൽക്കത്തയിലെ ഒരു ജ്വല്ലറിയിൽ മാറ്റി വാങ്ങി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ സംഭവവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹാൾമാർക്ക് എച്ച്യുഐഡി മുദ്ര പതിച്ച വ്യാജാഭരണങ്ങളാണ് തട്ടിപ്പിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് കെ സുരേന്ദ്രനും ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കറ്റ് എസ് അബ്ദുൽ നാസറും പറഞ്ഞു.
എന്താണ് എച്ച്യുഐഡി?
ഹാൾമാർക്ക് ചെയ്ത ഓരോ ആഭരണത്തിനും നൽകുന്ന സവിശേഷമായ ആറക്ക ആൽഫാന്യൂമറിക് കോഡാണ് എച്ച്യുഐഡി. വ്യാജ ആഭരണങ്ങൾ തടയുകയും സുതാര്യത മെച്ചപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ബിഐഎസ് കെയർ ആപ്പിൽ ഈ നമ്പർ പരിശോധിച്ചാൽ ഹാൾമാർക്കിങ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പേരും വിലാസവും ആഭരണം വിറ്റ ജ്വല്ലറിയുടെ വിവരങ്ങളും ലഭിക്കുമെന്ന് മർച്ചൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു. ആപ്പിലെ വെരിഫൈ എച്ച്യുഐഡി എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആഭരണങ്ങളിലെ കോഡ് നൽകിയാൽ പരിശുദ്ധി നിലവാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെടും. വിവരങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ജ്വല്ലറിയുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.
തട്ടിപ്പുകൾക്ക് കാരണം സ്വർണവിലയിലെ വർധന
വ്യാജ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ പണയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നൽകി വായ്പ തട്ടിയെടുക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും വർധിച്ചുവരുന്നതായി അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. സ്വർണവിലയിലെ വലിയ വർധനയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾ വ്യാപകമായത്. വ്യാജാഭരണങ്ങൾ നിർമിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്ന സംഘടിത സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും ഹാൾമാർക്ക് എച്ച്യുഐഡി മുദ്രയുടെ ദുരുപയോഗവും കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഗൗരവമായി അന്വേഷിക്കണമെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും കെ സുരേന്ദ്രനും എസ് അബ്ദുൽ നാസറും ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോഴും വിൽക്കുമ്പോഴും ഉപയോക്താക്കൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും കൃത്യമായ ബില്ലുകൾ കൈപ്പറ്റണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.
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