പുകയില ഉത്‌പന്നങ്ങളുടെ നികുതി വര്‍ധനവിനെതിരെ ഫൈഫ. കുത്തനെയുള്ള ഉയര്‍ത്തല്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് താങ്ങാനാകില്ല. അനധികൃത വില്‍പ്പനകള്‍ നടക്കുമെന്നും ഫൈഫ.

Representational image (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 2, 2026 at 4:02 PM IST

2 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: പുകയില ഉത്‌പന്നങ്ങളുടെ നികുതി വർധനവ് പിൻവലിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഫൈഫ (ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഫാർമേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻസ്). പുകയില ഉത്‌പന്നങ്ങളുടെ എക്സൈസ് നിരക്കുകൾ പിൻവലിച്ച് വരുമാന ലാഭ നിരക്കുകളിലേക്ക് പരിഷ്‌കരിക്കുക, കൃഷിയെ പിന്തുണയ്‌ക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളാണ് ഫൈഫ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

കർഷക വരുമാനം നിലനിർത്തുന്നതിനും തൊഴിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയ്‌ക്കുമായി ശാശ്വതമായ ഒരു നികുതി ചട്ടക്കൂടാണ് ആവശ്യമെന്ന് ഫൈഫ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതൽ പുകയില ഉത്‌പന്നങ്ങൾക്ക് അധിക എക്സൈസ് തീരുവയും പാൻ മസാലയ്ക്ക് ആരോഗ്യ സെസും ചുമത്തുന്ന വിജ്ഞാപനം സർക്കാർ ഇറക്കിയിരുന്നു.

പുകയിലയും അനുബന്ധ ഉത്‌പന്നങ്ങളും ഇതോടെ അധിക എക്സൈസ് തീരുവയ്ക്ക് വിധേയമാകും. പുകയില, പാൻ മസാല എന്നിവയുടെ നിലവിലെ ജിഎസ്‌ടി നിരക്കിന് പുറമേയാണ് നികുതി വർധനവ്. 'ച്യൂയിങ് ടൊബാക്കോ, ജാർദ സെൻറ്റഡ് ടൊബാക്കോ ആൻഡ് ഗുട്ട്ക പാക്കിങ് മെഷീൻ നിയമങ്ങൾ 2026' എന്ന വിജ്ഞാപനത്തിലാണ് ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം നികുതി വർധനവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

ഫെബ്രുവരി 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന തരത്തിൽ 1,000 സ്റ്റിക്കുകൾക്ക് 2,050 മുതൽ 8,500 രൂപ വരെ എക്സൈസ് തീരുവ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. നികുതിയിൽ ഇത്രയും വർധനവ് വരുന്നത് ആഭ്യന്തര നിർമ്മാതാക്കൾ ഉത്‌പന്നങ്ങളുടെ വില ഉയർത്താൻ നിർബന്ധിതരാക്കുമെന്നും ഇത് വിൽപനയിൽ ഇടിവുണ്ടാക്കുമെന്നും കർഷകരുടെ വിതരണത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും ഫൈഫ പറഞ്ഞു. ഇത് പുകയില വിപണിയെ മൊത്തമായി ബാധിക്കുമെന്നും പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

"2025 സെപ്റ്റംബർ 4ന് ജിഎസ്‌ടി 2.0 പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ പുകയില ഉത്‌പന്നങ്ങൾക്ക് 40 ശതമാനം ജിഎസ്‌ടി ഈടാക്കുമെന്നും അതേസമയം മൊത്തത്തിലുള്ള നികുതി നിരക്ക് മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിർത്തുമെന്നും സർക്കാർ ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു" ഫൈഫ പ്രസിഡൻ്റ് മുരളി ബാബു പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള കർഷക സമൂഹം സർക്കാരിൻ്റെ ഈ ഉറപ്പിൽ വിശ്യസിച്ചുവെന്നും നിരക്കുകൾ പുനഃക്രമീകരിച്ചും 12 ശതമാനം സ്ലാബ് ഒഴിവാക്കിയും ജിഎസ്‌ടി യുക്തിസഹമാക്കാനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്‌തു. ഇത് വില കുറയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നിലവിലെ കുത്തനെയുള്ള ഈ വർധനവ് ഒരു വലിയ വിഭാഗം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് താങ്ങാനാകില്ല. അതുമാത്രമല്ല ഇത് അനധികൃത വില്‍പ്പനയ്‌ക്ക് കാരണമായേക്കുമെന്നും ഫൈഫ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നികുതി നയങ്ങൾ നിയമം പിന്തുടരുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഫൈഫ സർക്കാരിനോട് അഭ്യർഥിച്ചു.

