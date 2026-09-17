യുപിഐ ഇടപാടിന് ഫീസ് നൽകണോ? യാഥാർഥ്യമെന്ത്? അറിയേണ്ടതെല്ലാം
എന്പിസിഐ ചില വിഭാഗങ്ങള്ക്ക് ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കുറഞ്ഞ നിരക്ക് വന്കിട ഇടപാടുകളെ ബാധിക്കും.
By R Srinivasan
Published : September 17, 2026 at 12:06 PM IST|
Updated : September 17, 2026 at 1:05 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ആറ് വര്ഷമായി നാം തികച്ചും സൗജന്യമായി നടത്തിയിരുന്ന യുപിഐ ഇടപാടുകള്ക്ക് അവസാനമാകുന്നു. അടുത്ത മാസം പതിനഞ്ച് മുതല്ഇടപാടുകള്ക്ക് ചാര്ജ് ഈടാക്കാന് നാഷണല് പേയ്മെന്റ്സ് കോര്പ്പറേഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എന്പിസിഐ) തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. യുപിഐ ഇടപാടുകളുടെ നിയന്ത്രകര് എന്പിസിഐയാണ്.
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പാതയോരത്തെ ചായക്കച്ചവടക്കാര് മുതല് വിമാനക്കമ്പനികളും ബാങ്കുകളും ഇന്ഷ്വറന്സ് കമ്പനികളും ഓഹരി വിപണി ഇടനിലക്കാരുമടക്കമുള്ളവര് അടങ്ങുന്ന കച്ചവടക്കാരുമായി നടത്തുന്ന രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഇടപാടുകള്ക്ക് 0.4 ശതമാനം ചാര്ജ് ഈടാക്കാനാണ് നീക്കം. 75000 രൂപയ്ക്ക് മേലുള്ള ഇടപാടുകള്ക്ക് മുന്നൂറ് രൂപ വരെ നല്കേണ്ടി വരും. ഇതിനെ വ്യാപാരി ഇളവ് നിരക്ക് (എംഡിആര്) എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഈ തുക കച്ചവടക്കാരില് നിന്നാകും ഈടാക്കുക.
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തീരുമാനം ഇതിനകം തന്നെ കനത്ത പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള് തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിനും ഇത് വഴി തെളിച്ചു. തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സര്ക്കാര് അമേരിക്കന് സമ്മര്ദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം. വിസ, മാസ്റ്റര് കാര്ഡ്, അമേരിക്കന് എക്സ്പ്രസ് പോലുള്ള മറ്റ് പണമിടപാട് മാര്ഗങ്ങള് അമേരിക്കന് കമ്പനികളുടേതാണ്. യുപിഐയുടെ വന്തോതിലുള്ള വളര്ച്ച ഇവയുടെ ഇന്ത്യയിലെ വ്യാപനത്തെ പിന്നോട്ടടിച്ചു. യുപിഐ ഇടപാട് തികച്ചും സൗജന്യമാണെന്നതും എന്നാല് കാര്ഡ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇടപാടുകള്ക്ക് 1.5 മുതല് നാല് ശതമാനം വരെ ഫീസ് ഈടാക്കിയതും ഇതിന് കാരണമായതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
അതേസമയം അമേരിക്കന് സമ്മര്ദ്ദമല്ല ഇത്തരമൊരു നീക്കത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം. ഇതുവരെ യുപിഐ മികച്ച ഒരു ഡിജിറ്റല് ഇടപാട് മാര്ഗമായിരുന്നു. സംവിധാനത്തെ സാമ്പത്തികമായി സുസ്ഥിരമാക്കാന് വേണ്ടിയാണ് എംഡിആര് ഈടാക്കുന്നത് എന്നാണ് സര്ക്കാര് വിശദീകരണം. ഇതുവരെ യുപിഐയെ പൊതുജനസേവനമെന്ന നിലയില് സബ്സിഡി നല്കി സംരക്ഷിച്ച് പോരുകയായിരുന്നു. സാങ്കേതികമായി നികുതി നല്കുന്ന ആര്ക്കും-അത് ആദായനികുതിയോ ചരക്കുസേവന നികുതിയോ നല്കുന്നവര്ക്ക്ഇത് വഴി പണമിടപാടുകള് നടത്താന് സാധിച്ചിരുന്നു. എന്നാലിതൊരു സാങ്കേതിക വാദം മാത്രമാണ്. പ്രായോഗികമായി യുപിഐ തികച്ചും സൗജന്യം തന്നെ ആയിരുന്നു. എന്നാലിപ്പോഴിത് ചില ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു.
കൃത്യമായി ആരെയൊക്കെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുക?
എന്പിസിഐയുടെ വിവരങ്ങളിലൂടെ ഇത് മനസിലാക്കാന് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്പിസിഐ വിശാലമായ ഒരു വിഭാഗത്തെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവരാണെങ്കില് തരം തിരിച്ചുള്ള ഇടപാട് വിവരങ്ങള് നല്കിയിട്ടുമില്ല. എങ്കിലും മുന്നിര അക്കങ്ങള് രസകരമാണ്. ഓഗസ്റ്റില് മാത്രം നടന്ന യുപിഐ ഇടപാടുകള് 2451 കോടിയാണ്. 29.82 ലക്ഷം കോടിയുടെ ഇടപാടുകളാണ് ഇത് വഴി നടന്നത്. കച്ചവടക്കാരിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തിയത് ഈ ഇടപാടിന്റെ 63.3 ശതമാനമാണ്. മുപ്പത് ശതമാനമാണ് ഇടപാട് മൂല്യം. അതായത് 1550 കോടിയുടെ ഇടപാടുകള്. 8.95 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ മൂല്യമുള്ള ഇടപാടാണിത് കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഒറ്റനോട്ടത്തില് ഈ കണക്കുകള് നാല് ശതമാനം കച്ചവട ഇടപാടുകള്ക്ക് മാത്രമേ എംഡിആര് ബാധമാകൂ എന്ന സര്ക്കാരിന്റെ അവകാശവാദങ്ങള്ക്ക് വിരുദ്ധമായി തോന്നാം. സര്ക്കാര് ഈ നാല് ശതമാനം എന്ന കണക്കിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തി എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.
ഇതിനര്ത്ഥം എല്ലാ കച്ചവടക്കാരെയും ഒരുപോലെയല്ല പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ചില വിഭാഗം കച്ചവടക്കാരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചിലരാകട്ടെ പ്രത്യേകവിഭാഗക്കാരുടെ പട്ടികയിലാണ്. ഇവര്ക്ക് കുറഞ്ഞ എംഡിആറോ നിശ്ചിത ഫീസോ ഇടപാടുകള്ക്ക് വേണ്ടി വരുന്നില്ല. അതുമല്ലെങ്കില് ഇടപാടിന്റെ വലുപ്പം പരിഗണിക്കാതെ ഇവരില് നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത ഫീസ് ഈടാക്കുന്നു.
തുടക്കക്കാര്ക്കായി പേഴ്സണ്-മെര്ച്ചന്റ് എന്നൊരു വിഭാഗമുണ്ട്. ഇവരെ എംഡിആറില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. പേഴ്സണ്-മെര്ച്ചന്റ്സിനെ ചെറുകിട വ്യവസായികളായാണ് നിര്വചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ യുപിഐ ക്യൂര് കോഡ് വഴി പ്രതിമാസം വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന തെരുവ് കച്ചവടക്കാരടക്കം ഇതില് പെടുന്നു. ഇത് തെരുവ് കച്ചവടക്കാരെയും ചെറിയ കടക്കാരെയും മറ്റ് ചെറു വ്യവസായങ്ങളെയും അധിക അടവ് ചെലവുകളില്ലാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിന് പുറമെ സര്ക്കാര് യുപിഐ പ്രോത്സാഹനത്തിന് ഒരു ഫണ്ടും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എംഡിആര് വഴി ശേഖരിക്കുന്ന അഞ്ച് ശതമാനം തുക ഇതിനായി നീക്കി വയ്ക്കുന്നു.
അവശ്യ അല്ലെങ്കില് നിര്ണായക മേഖലകളെന്ന് സര്ക്കാര് നിര്വചിച്ചിരിക്കുന്ന മേഖലകളില് ഇടപാട് ചാര്ജ് രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളില് അഞ്ച് രൂപയായി നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. യുപിഐ വഴി റെയില്വേ, ഇന്ധന തുകകള്, ടെലികോം സേവനങ്ങള്, ഇന്ഷ്വറന്സ് പ്രീമിയം, കാര്ഷിക ആവശ്യങ്ങള്, വൈദ്യുതി, വെള്ളം, ക്രെഡിറ്റ് കാര്ഡ് പേയ്മെന്റുകള്, നികുതിയടവ് എന്നിവയ്ക്കാണിത്.
ഇതിന് പുറമെ മൂലധന വിപണി ഇടപാടുകള്. ഓഹരി വിപണിയിലെ ഇടനിലക്കാരുടെ ഇടപാടുകളെ ഇത് സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് സെറോധയുടെ സഹസ്ഥാപകന് നിതിന് കാമത്ത് പറയുന്നത്. ഇടപാടുകാര് പണം കൈമാറുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. വാണിജ്യം നടക്കുന്നില്ല. എന്നാല് ഇതിനെ പ്രത്യേക വിഭാഗത്തില് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് സര്ക്കാര് വാദം. മ്യുച്ചല് ഫണ്ടുകള്, സെക്യുരിറ്റികള്, സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കര്മാര്, ഡീലര്മാര് എന്നിവര്ക്ക് 0.02 ശതമാനം എംഡിആറാണ്. അതായത് ഓരോ ഇടപാടുകള്ക്കും മുന്നൂറ് രൂപവരെ. കുറഞ്ഞ നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഔപചാരിക സാമ്പത്തിക വിപണിയില് ചില്ലറ പങ്കാളിത്തം തുടര്ന്നും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണെന്നും സര്ക്കാര് പ്രസ്താവനയില് പറയുന്നു.
ഈ ബാധ്യതകള് ആര് വഹിക്കും?
വലിയ വിഭാഗത്തിന് താഴ്ന്ന ശരാശരി ഇടപാടുകളുകളാണ് ഉള്ളത്. പല വ്യഞ്ജന സൂപ്പര്മാര്ക്കറ്റുകളാണഅ വലിയൊരു വിഭാഗം. ഓഗസ്റ്റില് മാത്രം ഈ വിഭാഗത്തില് 400 കോടി ഇടപാടുകളാണ് നടന്നത്. പിന്നാലെ ഫാസ്റ്റ്ഫുഡ് ഭക്ഷണ ശാലകളും മറ്റ് ഭക്ഷണ ശാലകളുമുണ്ട്.ഇവിടെ 280 കോടി യുടെ ഇടപാടുകള് നടന്നു. പിന്നാലെ ടെലികോം ഇന്ധന മേഖലയുണ്ട്. എന്നാല് ശരാശരി പിടുഎം കേവലം 572 രൂപ മാത്രമാണ്.
രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് പിഎം ഇടപാടുകള് നടക്കുന്നത്. കടങ്ങള് ശേഖരിക്കുന്ന ഏജന്സികളില് ഇത് 3441 രൂപയാണ്. സെക്യുരിറ്റി ബ്രോക്കര്മാരില് 7569 രൂപയും. പിന്നാലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ്-വസ്ത്ര മേഖലയുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചാര്ജുകള് യുപിഐ ഇടപാടിനെ ബാധിക്കുമോ എന്നതാണ് ഉയരുന്ന ചോദ്യം. ചാര്ജില്ലെങ്കില് ദൈനം ദിന ഇടപാടുകളില് യാതൊരു മാറ്റത്തിനും സാധ്യതയില്ല.
ഉയര്ന്ന മൂല്യമുള്ള ഉടപാടുകളില് പ്രത്യേകിച്ച് ഉപഭോക്തൃ, ഓണ് ലൈന് ചില്ലറ ഇടപാടുകള് കച്ചവടക്കാര് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ചെലവ് വഹിക്കാനാഗ്രഹിക്കാത്ത കച്ചവടക്കാര് യുപിഐ ഇടപാട് സ്വീകരിക്കില്ല. അതല്ലെങ്കില് ഈ എംഡിആര് ചെലവ് അവര് ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് കൈമാറും. മിക്ക ക്രെഡിറ്റ് കാര്ഡ് പേമെന്റുകളിലും നടക്കുന്നത് പോലെ. ആത്യന്തികമായി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന തീരുമാനം ഇടപാടുകാര് തന്നെ കൈക്കൊള്ളേണ്ടി വരും.