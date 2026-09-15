UPI ഉപയോക്താക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക! 2,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് ചാർജ് ഈടാക്കുമോ? ആശങ്ക പരത്തി പുതിയ വിജ്ഞാപനം
2,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് ബാങ്കുകൾക്ക് സ്വന്തം നിലയിൽ ചാർജ് ഈടാക്കാൻ അനുമതിയുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പം തുടരുകയാണ്.
Published : September 15, 2026 at 2:16 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യക്കാരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയ യുപിഐ പേയ്മെൻ്റ് ചാർജുകളെക്കുറിച്ച് പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിട്ട് ധനമന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ വിജ്ഞാപനം. 2,000 രൂപ വരെയുള്ള യുപിഐ ഇടപാടുകൾക്കും റൂപേ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വഴിയുള്ള പേയ്മെൻ്റുകൾക്കും യാതൊരുവിധ ചാർജും ഈടാക്കില്ലെന്ന് സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, 2,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് ബാങ്കുകൾക്ക് സ്വന്തം നിലയിൽ ചാർജ് ഈടാക്കാൻ അനുമതിയുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പം തുടരുകയാണ്.
ചാർജ് ഈടാക്കാനുള്ള അധികാരം ബാങ്കുകൾക്കുണ്ടോ? വിദഗ്ധര് പറയുന്നു
ഇന്ത്യയിലെ പേയ്മെൻ്റ് സംവിധാനങ്ങളിലെ നിരക്കുകളെക്കുറിച്ച് വ്യാപകമായി ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ബോംബെയിലെ ഗണിതശാസ്ത്ര വിഭാഗം പ്രൊഫസർ ആശിഷ് ദാസ് ഇടിവി ഭാരതുമായി ചില സുപ്രധാന നിരീക്ഷണങ്ങള് പങ്കുവച്ചു. 2,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള യുപിഐ ഇടപാടുകൾക്ക് സ്വയമേവ നിരക്ക് ഈടാക്കുമോ എന്നതല്ല, മറിച്ച് അത്തരം നിരക്കുകൾ ഈടാക്കാൻ ബാങ്കുകൾക്ക് വിവേചനാധികാരമുണ്ടോ എന്നതാണ് പ്രധാന ചോദ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള (P2P) യുപിഐ ഇടപാടുകൾ സൗജന്യമായി തുടരണമെന്ന് സർക്കാർ പാർലമെൻ്റിൽ ഇതിനകം പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, എല്ലാ ബാങ്കുകളും ഈ നിയമം ഒരേപോലെ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻപിസിഐയുടെയോ (NPCI) വ്യക്തമായ ഒരു നിയന്ത്രണ നിർദ്ദേശമോ വിജ്ഞാപനമോ ഇപ്പോഴും ആവശ്യമാണെന്ന് പ്രൊഫസർ ദാസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇത്തരം വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ, നിലവിലുള്ള ചട്ടക്കൂട് അനുവദിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിരക്കുകൾ ഈടാക്കണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ബാങ്കുകൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. ഇതിനെ എൻഇഎഫ്ടിയുമായി (NEFT) താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, നിലവിലുള്ള ആർബിഐ ചട്ടക്കൂട് അനുസരിച്ച് ഓൺലൈൻ എൻഇഎഫ്ടി ഇടപാടുകൾക്ക് ഉപഭോക്താക്കൾ നിരക്കുകൾ നൽകേണ്ടതില്ല എന്നാണ്.
"അങ്ങനെയെങ്കിൽ, എൻഇഎഫ്ടിയിൽ നിരക്കുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ യുപിഐയിൽ എന്തിനാണ് നിരക്കുകൾ ഈടാക്കുന്നത്?" അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. എങ്കിലും, ഈ രണ്ട് പേയ്മെൻ്റ് സംവിധാനങ്ങളും വ്യത്യസ്ത നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂടുകൾക്ക് കീഴിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ യുപിഐക്കായി ഒരു പ്രത്യേക വിശദീകരണം ഇപ്പോഴും അത്യാവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
പ്രത്യേകിച്ച് 2,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള പേയ്മെൻ്റുകൾക്ക്, വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള (P2P) യുപിഐ ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ആർബിഐയുടെയോ എൻപിസിഐയുടെയോ ഏകീകൃതമായ ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് ഉടനടി ആവശ്യമെന്ന് പ്രൊഫസർ ആശിഷ് ദാസ് പറഞ്ഞു. അത്തരമൊരു വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് വരെ, ബാങ്കുകൾ വ്യത്യസ്ത നയങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ, നിരക്ക് ഈടാക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ബാങ്കുകൾക്കുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
"ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള NEFT ഇടപാടുകൾക്ക് ആർബിഐ ചാർജ് ഈടാക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെയെങ്കിൽ യുപിഐക്ക് എന്തിന് ഈടാക്കണം? എങ്കിലും യുപിഐയും എൻഇഎഫ്ടിയും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് കീഴിലായതിനാൽ, ആർബിഐയോ എൻപിസിഐയോ ഇതിൽ വ്യക്തമായ ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുവരെ ബാങ്കുകൾക്ക് സ്വന്തം നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചേക്കും," അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
യുപിഐ ചാർജ്: നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ (ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ)
- 2,000 രൂപ വരെ: പൂർണമായും സൗജന്യം (ബാങ്കുകൾക്കോ പേയ്മെൻ്റ് ആപ്പുകൾക്കോ ചാർജ് ഈടാക്കാനാകില്ല).
- 2,000-ന് മുകളിൽ: ചാർജ് ഈടാക്കുമോ എന്നതിൽ ആർബിഐ/എൻപിസിഐ ഔദ്യോഗിക വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
- വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകൾ (P2P): ആളുകൾ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും അയക്കുന്ന പണത്തിന് ചാർജ് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് സർക്കാർ പാർലമെൻ്റിൽ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
- നിലവിലെ അവസ്ഥ: വ്യക്തമായ നിയമം വരുന്നത് വരെ വലിയ തുകകൾക്ക് ചാർജ് ഈടാക്കാൻ ബാങ്കുകൾക്ക് നിയമപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്.
4000 മടങ്ങ് വളർച്ചയുമായി യുപിഐ! ചാർജ് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പിന്നിലെ കാരണം എന്ത്?
2016 ഓഗസ്റ്റിൽ തുടക്കം കുറിച്ച യുപിഐ ഡിജിറ്റൽ രംഗത്ത് സമാനതകളില്ലാത്ത വിപ്ലവമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. 2017 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വെറും 0.07 ലക്ഷം കോടിയായിരുന്ന യുപിഐ ഇടപാടുകൾ, 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 314 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി കുതിച്ചുയർന്നു. അതായത് ഒരു പതിറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് 4,000 മടങ്ങ് വളർച്ച.
ഇത്രയും വലിയ ശൃംഖല തടസ്സമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും, സൈബർ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും, തട്ടിപ്പുകൾ തടയുന്നതിനുമുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് വൻ തുക ആവശ്യമാണ്. സർക്കാരിൻ്റെ സബ്സിഡി കൊണ്ട് മാത്രം ഇനി ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് ചില വലിയ മർച്ചൻ്റ് (വ്യാപാരി) ഇടപാടുകൾക്ക് ചെറിയ തോതിൽ എംഡിആർ ഏർപ്പെടുത്താൻ 2026 ഓഗസ്റ്റിൽ നടന്ന പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ അനുമതി നൽകിയത്.
എങ്കിലും സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കളെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചാർജുകൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് ധനമന്ത്രാലയം നൽകുന്ന ആശ്വാസകരമായ സൂചന. 2,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഇടപാടുകളുടെ നിരക്കുകൾ എൻപിസിഐയുടെ കീഴിലുള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയാകും ഇനി നിശ്ചയിക്കുക.
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