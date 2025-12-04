ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു; ലോട്ടറി അടിച്ചത് പ്രവാസികള്ക്ക് മാത്രം
രൂപയുടെ മൂല്യം കൂപ്പുകുത്തുമ്പോള് രാജ്യത്തിനകത്ത് വൻ നഷ്ടം നേരിടുകയാണ്. എന്നാല് പ്രവാസികള്ക്ക് ഇത് നേട്ടമുണ്ടാക്കും. ഇന്ന് ഒരു രൂപയ്ക്കെതിരെ ദിര്ഹമിൻ്റെ മൂല്യം 24.55 ആയി.
Published : December 4, 2025 at 5:47 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു. ഇന്ന് 28 പൈസ ഇടിഞ്ഞ് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 90.43 ആയി. വൻതോതിലുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപം പിൻവലിക്കപ്പെട്ടതും റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ തടഞ്ഞതും മൂല്യതകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ഇന്ത്യയുടെ വ്യാപാരക്കമ്മി വർധിക്കുന്നതും വിദേശ നിക്ഷേപം ദുർബലമാകുന്നതും രൂപയെ തളർത്തുന്നുണ്ട്. ആർബിഐ ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ, കമ്പനികൾ സാധാരണ ഡോളർ വാങ്ങുന്നത് പോലും രൂപയെ താഴേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയേക്കുമെന്ന് ഫോറെക്സ് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു.
മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റി (എംപിസി) തീരുമാനത്തിന് മുന്നോടിയായി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഇടപെടൽ നിയന്ത്രിച്ചതും പ്രാദേശിക കറൻസിയെ തുടർച്ചയായ താഴേക്കുള്ള സമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
ഇൻ്റർബാങ്ക് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റിൽ, രൂപ 90.36ലാണ് ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്നുള്ള പ്രാരംഭ ഇടപാടുകളിൽ ഗ്രീൻബാക്കിനെതിരെ രൂപ 90.43 എന്ന റെക്കോഡ് താഴ്ന്ന നിലയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുകയായിരുന്നു. മുൻ ക്ലോസിങ് ലെവലിൽ നിന്ന് 28 പൈസയുടെ നഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് (ബുധനാഴ്ച) ഡോളറിനെതിരെ 90.15 എന്ന എക്കാലത്തെയും താഴ്ന്ന നിലയിലേക്ക് രൂപ ആദ്യമായി എത്തയത്.
ആറ് കറൻസികളുടെ കൂട്ടത്തിനെതിരെ ഗ്രീൻബാക്കിൻ്റെ ഡോളർ സൂചിക 0.14 ശതമാനം ഉയർന്ന് 98.99ൽ വ്യാപാരം നടത്തി. ആഗോള എണ്ണ മാനദണ്ഡമായ ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ്, ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് വ്യാപാരത്തിൽ ബാരലിന് 0.49 ശതമാനം ഉയർന്ന് 62.98 യുഎസ് ഡോളറിലുമെത്തി.
അതേസമയം, രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിവ് പണപ്പെരുപ്പത്തെയോ കയറ്റുമതിയെയോ ബാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് മുഖ്യ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് വി അനന്ത നാഗേശ്വരൻ പറഞ്ഞു. രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിയുന്നത് പുറത്തേക്കുള്ള കയറ്റുമതിയെ സഹായിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇറക്കുമതിയെ ചെലവേറിയതാക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
"വ്യാപാര കരാർ വരുന്നതുവരെ, രൂപ കൂടുതൽ ദുർബലമാകുമെന്ന് തോന്നുന്നു, ഉടൻ തന്നെ 91.00 ലെവലിൽ എത്തിയേക്കാം. ദുർബലമായ രൂപയോടെ, ആർബിഐ നിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല" - ഫിൻറെക്സ് ട്രഷറി അഡ്വൈസേഴ്സ് എൽഎൽപി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ അനിൽ കുമാർ ബൻസാലി പറഞ്ഞു.
ആർബിഐ ഗവർണർ സഞ്ജയ് മൽഹോത്രയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആറ് അംഗ നിരക്ക് നിർണയ പാനലിൻ്റെ തീരുമാനം വെള്ളിയാഴ്ച പ്രഖ്യാപിക്കും. പണപ്പെരുപ്പം കുറയുക, ജിഡിപി വളർച്ച ഉയരുക, ഡോളറിനെതിരെ രൂപ 90 കടക്കുക, നിലവിലുള്ള ഭൂരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യോഗം നടക്കുന്നത്.
അതേസമയം ആഭ്യന്തര ഓഹരി വിപണിയിൽ, സെൻസെക്സ് 45.99 പോയിൻ്റ് ഉയർന്ന് 85,152.80 എന്ന നിലയിലെത്തി, നിഫ്റ്റി 14.35 പോയിൻ്റ് ഉയർന്ന് 26,000.35 എന്ന നിലയിലെത്തി. എക്സ്ചേഞ്ച് ഡാറ്റ പ്രകാരം ബുധനാഴ്ച വിദേശ സ്ഥാപന നിക്ഷേപകർ 3,206.92 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിച്ചു.
നേട്ടം പ്രവാസികള്ക്ക്
രൂപയുടെ മൂല്യം കൂപ്പുകുത്തുമ്പോള് രാജ്യത്തിനകത്ത് വൻ നഷ്ടം നേരിടുകയാണ്. എന്നാല് പ്രവാസികള്ക്ക് ഇത് നേട്ടമുണ്ടാക്കും. ഇന്ന് ഒരു രൂപയ്ക്കെതിരെ ദിര്ഹമിൻ്റെ മൂല്യം 24.55 ആയി. അതായത്, പ്രവാസി വരുമാനം രൂപയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂല്യം വർധിപ്പിക്കും
കൂടുതൽ പണം നാട്ടിലേക്ക് അയയ്ക്കാം: രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിയുമ്പോൾ, വിദേശ കറൻസികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉയർന്ന വിനിമയ നിരക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അതായത്, പ്രവാസികൾക്ക് അതേ തുക വിദേശ കറൻസി അയയ്ക്കുമ്പോൾ നാട്ടിലുള്ള അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ രൂപ ലഭിക്കും.
നിക്ഷേപത്തിന് മികച്ച സമയം: ഉയർന്ന വിനിമയ നിരക്ക് മുതലെടുത്ത് നാട്ടിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താൻ പ്രവാസികൾക്ക് ഇത് നല്ലൊരു അവസരം നൽകുന്നു. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ഓഹരികൾ തുടങ്ങിയവയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കാം.
സ്വത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ: രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ച പ്രവാസി വരുമാനം രൂപയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂല്യം വർധിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് അവരുടെ ആസ്തി വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.
ഇന്ത്യൻ രൂപ കുത്തനെ ഇടിയുമ്പോള് ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങള് എന്തെല്ലാം?
ഇറക്കുമതിക്ക് കൂടുതൽ പണം നൽകേണ്ടി വരും: രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിയുമ്പോൾ, ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ രൂപ നൽകേണ്ടി വരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൂഡ് ഓയിൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, മറ്റ് അവശ്യവസ്തുക്കൾ എന്നിവയുടെ വില വർധിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരെ നേരിട്ട് ബാധിക്കും.
അതിവേഗത്തിലുള്ള പണപ്പെരുപ്പം: ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് വില കൂടുന്നതിനാൽ രാജ്യത്ത് മൊത്തത്തിലുള്ള പണപ്പെരുപ്പം വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് സാധനങ്ങളുടെ വാങ്ങൽ ശേഷി കുറയ്ക്കുകയും ഉപഭോക്താക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുകയും ചെയ്യും.
വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസം ചെലവേറിയതാകും: വിദേശത്ത് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഫീസും മറ്റ് ചെലവുകളും വഹിക്കാൻ കൂടുതൽ രൂപ ആവശ്യമായി വരും, ഇത് മധ്യവർഗ കുടുംബങ്ങളെയാണ് കൂടുതലായി ബാധിക്കുന്നത്.
വിദേശ യാത്രകൾക്ക് ചെലവ് കൂടും: വിദേശയാത്രകൾ, താമസ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് കൂടുതൽ പണം മുടക്കേണ്ടി വരും.
വിദേശ നിക്ഷേപം കുറയാൻ സാധ്യത: രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിയുന്നത് വിദേശ നിക്ഷേപകരുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കും. ഇത് രാജ്യത്ത് നിന്ന് മൂലധനം പുറത്തേക്ക് പോകാനും വിദേശ നേരിട്ടുള്ള നിക്ഷേപം കുറയാനും കാരണമായേക്കാം
