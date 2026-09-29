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അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റീൽ പ്ലാൻ്റ് നിർമിക്കാൻ എസ്സാർ ഗ്രൂപ്പ്; പ്രഖ്യാപനവുമായി ട്രംപ്

എസ്സാർ ഗ്രൂപ്പ് സഹസ്ഥാപകൻ രവി റൂയ, മകൻ രേവന്ത് റൂയ, എസ്സാർ ക്യാപിറ്റൽ ഡയറക്ടർ പ്രശാന്ത് റൂയ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം

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Mesabi Metallics Chairman Rewant Ruia speaks as President Donald Trump, from right, Energy Secretary Chris Wright, Essar Capital Director Prashant Ruia and Mesabi Metallics CEO Joe Broking listen in the Oval Office of the White House, (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 29, 2026 at 12:59 PM IST

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വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉരുക്ക് നിർമാണ ശാല (സ്റ്റീൽ പ്ലാൻ്റ്) അയോവയിൽ നിർമിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനിയായ എസ്സാർ ഗ്രൂപ്പ്. 1500 കോടി ഡോളറിൻ്റെ (ഏകദേശം 1.44 ലക്ഷം കോടി രൂപ) നിക്ഷേപമാണ് പദ്ധതിക്കായി കമ്പനി നടത്തുന്നത്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപാണ് വൈറ്റ് ഹൗസിലെ ഓവൽ ഓഫിസിൽ വച്ച് ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

എസ്സാർ ഗ്രൂപ്പ് സഹസ്ഥാപകൻ രവി റൂയ, മകൻ രേവന്ത് റൂയ, എസ്സാർ ക്യാപിറ്റൽ ഡയറക്ടർ പ്രശാന്ത് റൂയ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം. എസ്സാർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മിനസോട്ട ആസ്ഥാനമായുള്ള മെസാബി മെറ്റാലിക്സ് എന്ന കമ്പനിയാണ് പുതിയ പ്ലാൻ്റ് നിർമിക്കുന്നത്. 2030ഓടെ പ്ലാൻ്റിൽ നിന്നുള്ള ഉത്പാദനം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പ്രതിവർഷം ഒരു കോടി ടൺ ഉരുക്ക് ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള പ്ലാൻ്റ് യാഥാർഥ്യമാകുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് 1750 പേർക്ക് സ്ഥിരം തൊഴിൽ ലഭിക്കുമെന്നും അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വൻ തൊഴിലവസരങ്ങൾ
അമേരിക്കയിൽ ഉത്പാദന മേഖലയ്ക്ക് വീണ്ടും പ്രാധാന്യം നൽകിയതിന് മെസാബി മെറ്റാലിക്സ് ചെയർമാൻ രേവന്ത് റൂയ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനോട് നന്ദി അറിയിച്ചു. അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിക്കുന്ന പ്ലാൻ്റ്, വലിപ്പത്തിലും ഗുണനിലവാരത്തിലും ചെലവിലും ലോകത്തെ ഏത് സ്റ്റീൽ പ്ലാൻ്റുകളോടും കിടപിടിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മിനസോട്ടയിൽ കമ്പനി 250 കോടി ഡോളർ നിക്ഷേപത്തിൽ നിർമിച്ച പുതിയ ഖനിയിൽ നിന്നുള്ള ഇരുമ്പയിര് ആയിരിക്കും പ്ലാൻ്റിലേക്ക് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുക. പ്രതിവർഷം 75 ലക്ഷം ടൺ ഇരുമ്പ് ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഖനിയിലൂടെ 350 പേർക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കും. കഴിഞ്ഞ 50 വർഷത്തിനിടെ അമേരിക്കയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പുതിയ ഇരുമ്പയിര് ഖനിയാണിതെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അമേരിക്കയിലെ മൊത്തം ഇരുമ്പയിര് ഉത്പാദനത്തിൻ്റെ 60 ശതമാനവും സംഭാവന ചെയ്ത മിനസോട്ടയിലെ മെസാബി അയൺ റേഞ്ചിലാണ് പുതിയ ഖനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 80 മുതൽ 100 മൈൽ വരെ നീളത്തിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന പ്രദേശമാണിത്. ഊർജ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ക്രിസ് റൈറ്റ്, വാണിജ്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ഹോവാർഡ് ലുട്നിക്, എക്സ്പോർട്ട് ഇംപോർട്ട് ബാങ്ക് ചെയർമാൻ ജോൺ ജോവനോവിച്ച്, ഗ്ലോബൽ സപ്ലൈ ചെയിൻ സീനിയർ ഡയറക്ടർ ഡേവിഡ് കോപ്ലി തുടങ്ങിയ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രഖ്യാപന സമയത്ത് സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

അമേരിക്കൻ സ്റ്റീൽ വ്യവസായത്തിന് ഉണർവ്
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉരുക്ക് ഇറക്കുമതിക്ക് 50 ശതമാനം തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ അമേരിക്കൻ സ്റ്റീൽ വ്യവസായം ശക്തമായി തിരിച്ചുവരികയാണെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഉയർന്ന തീരുവ നൽകാൻ താത്പര്യമില്ലാത്തതിനാലാണ് കമ്പനികളെല്ലാം അമേരിക്കയിൽ തന്നെ പ്ലാൻ്റുകൾ നിർമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതിന് പുറമെ, പ്രശസ്ത അമേരിക്കൻ സ്റ്റീൽ നിർമാതാക്കളായ യുഎസ് സ്റ്റീലിനെ ജപ്പാനിലെ നിപ്പോൺ സ്റ്റീൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ ട്രംപ് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജോ ബൈഡൻ തടഞ്ഞുവച്ചിരുന്ന ഈ നീക്കത്തെ 2024ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ട്രംപും എതിർത്തിരുന്നു. എന്നാൽ അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം, കമ്പനിയുടെ ചില തീരുമാനങ്ങളിൽ ഫെഡറൽ സർക്കാരിന് കൂടി പങ്കാളിത്തം നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ കരാറിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

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മിനസോട്ടയിലെ നാഷ്വാക് ആസ്ഥാനമായാണ് മെസാബി മെറ്റാലിക്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 1969ൽ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിതമായ എസ്സാർ ഗ്രൂപ്പിന് ഊർജം, ഖനനം, സാങ്കേതികവിദ്യ, റീട്ടെയിൽ തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽ സംരംഭങ്ങളുണ്ട്. അമേരിക്കൻ നിർമിത സ്റ്റീലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു സുപ്രധാന നിമിഷമാണെന്ന് മെസാബി മെറ്റാലിക്സ് സിഇഒ ജോ ബ്രോക്കിങ് പ്രതികരിച്ചു. രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ മേഖല, വാഹന നിർമാണം, കപ്പൽ നിർമാണം, ഗാർഹിക ഉപകരണങ്ങൾ, ഊർജം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ നിർണായക ഉത്പന്നങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ പുതിയ പ്ലാൻ്റിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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ESSAR NEW STEEL PLANT IN IOWA
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