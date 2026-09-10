മലയാളം അറിയില്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിന് പിഴ! വയോധികന് 10,000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ എറണാകുളം ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്ന ബാങ്കിങ് അപേക്ഷാ ഫോമുകളും ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എസ്.എം.എസ്. സന്ദേശങ്ങളും പ്രാദേശിക ഭാഷയായ മലയാളത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ ക്രമീകരണമൊരുക്കണമെന്ന് എറണാകുളം ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ തർക്കപരിഹാര കമ്മീഷൻ
Published : September 10, 2026 at 7:31 AM IST
എറണാകുളം: ബാങ്കുകൾ നൽകുന്ന സന്ദേശങ്ങളും അപേക്ഷാ ഫോമുകളും മലയാളത്തിലും ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് എറണാകുളം ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ കോടതി. സേവനത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പരാതിക്കാരനായ വയോധികന് പതിനായിരം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനും ഉപഭോകൃത കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്ന ബാങ്കിങ് അപേക്ഷാ ഫോമുകളും ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എസ്.എം.എസ്. സന്ദേശങ്ങളും പ്രാദേശിക ഭാഷയായ മലയാളത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ ക്രമീകരണമൊരുക്കണമെന്ന് എറണാകുളം ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ തർക്കപരിഹാര കമ്മീഷൻ നിർദേശിച്ചു.
മരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപകരുടെ അവകാശികൾക്ക് അക്കൗണ്ടിലുള്ള തുക കൈപ്പറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കൂടുതൽ ലളിതമാക്കാനും ആവശ്യമായ നിർദേശങ്ങൾ മാതൃഭാഷയിൽ തന്നെ ലഭ്യമാക്കാനും ബാങ്കുകൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി. രായമംഗലം സ്വദേശിയും മുതിർന്ന പൗരനുമായ ഗോവിന്ദൻ സമർപ്പിച്ച പരാതിയിലാണ് കമ്മീഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡി. ബി. ബിനു, അംഗങ്ങളായ വി. രാമചന്ദ്രൻ, ടി. എൻ. ശ്രീവിദ്യ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ബെഞ്ച് സുപ്രധാന ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കുറുപ്പംപടി ശാഖയ്ക്കും കലൂരിലെ സോണൽ ഓഫീസിനുമെതിരെയായിരുന്നു ഹർജി നൽകിയിരുന്നത്.
കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം
മരണപ്പെട്ട തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന 62,541 രൂപ ലഭിക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും കൃത്യമായി സമർപ്പിച്ചിട്ടും ബാങ്ക് അധികൃതർ അനാവശ്യമായ കാലതാമസം വരുത്തുകയും മാനസികമായി പ്രയാസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുവെന്നായിരുന്നു പരാതിക്കാരൻ്റെ പ്രധാന ആക്ഷേപം. സാങ്കേതികവും സങ്കീർണവുമായ ബാങ്കിങ് നടപടിക്രമങ്ങൾ ശരിയായി മനസിലാക്കാൻ പ്രായമായ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടാറുണ്ട്. അതിനാൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് അപേക്ഷാ ഫോമുകളും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും മലയാളത്തിൽ വ്യക്തമായി ലഭ്യമാക്കാൻ ബാങ്കുകൾ തയ്യാറാകണമെന്ന് കമ്മീഷൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
കമ്മീഷൻ്റെ നിരീക്ഷണങ്ങളും ഉത്തരവും
ബാങ്കിങ് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ്, ഡെബിറ്റ് ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് സന്ദേശങ്ങൾ (എസ്.എം.എസ്.) ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ആവശ്യാനുസരണം പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ നൽകാനുള്ള സൗകര്യം ബാങ്കുകൾ അടിയന്തരമായി ക്രമീകരിക്കണം. നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ അവകാശികളെ വലയ്ക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനുമുള്ള ഉപകരണങ്ങളാക്കി മാറ്റരുത്. പ്രത്യേകിച്ച് മുതിർന്ന പൗരന്മാർ ഉന്നയിക്കുന്ന പരാതികളിൽ സമയബന്ധിതവും അടിയന്തരവുമായ ഇടപെടൽ ഉറപ്പാക്കാൻ ബാങ്കിങ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്.
ഈ വിധിയിലെ നിർദേശങ്ങൾ ബാങ്കുകൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ഉത്തരവിൻ്റെ പകർപ്പ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ റീജിയണൽ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചുനൽകാൻ കമ്മീഷൻ രജിസ്ട്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പരാതിക്കാരന് ആവശ്യപ്പെട്ട സേവനം നൽകുന്നതിലുണ്ടായ വീഴ്ചയ്ക്കും അതുമൂലമുണ്ടായ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും പരിഹാരമായി 10,000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരവും 5,000 രൂപ കോടതിച്ചെലവും 45 ദിവസത്തിനകം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നൽകണമെന്നും കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിട്ടു.
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