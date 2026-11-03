ഇതെന്ത് മായാജാലം? ഒരേ നമ്പറിൽ രണ്ട് ഒറിജിനല് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകള്, ചർച്ചയായി ഗുരുതര അച്ചടിപ്പിഴവ്!
ലോട്ടറി ചരിത്രത്തിൽ അപൂർവ സംഭവം.. ഒരേ സീരിയലിൽ ഒരേ നമ്പറിലുള്ള രണ്ട് ടിക്കറ്റുകൾ, അച്ചടിപ്പിഴവെന്ന് അധികൃതർ, കുറ്റക്കാര്ക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നും ആവശ്യം... Sthree Sakthi lottery printing issue
Published : November 3, 2026 at 7:37 AM IST
കൊല്ലം: ലോട്ടറി ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേവരെ കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത ഒരു അപൂർവ സംഭവത്തിനാണ് ഭാഗ്യന്വേഷികൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കാൻ ടിക്കറ്റെടുക്കാനെത്തിയ ഉപഭോക്താക്കളും അത് വിറ്റ ഏജൻ്റും ഒരുപോലെ കണ്ണുതള്ളിപ്പോയ നിമിഷം. ഒരേ സീരിയലിൽ, ഒരേ നമ്പറിലുള്ള രണ്ട് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ ഒരേസമയം വിപണിയിലെത്തി. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന് സംഭവിച്ച വൻ അച്ചടിപ്പിഴവാണ് ഈ 'ഇരട്ട ടിക്കറ്റുകൾക്ക്' പിന്നിലെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണമെങ്കിലും, ലോട്ടറി അടിച്ചാൽ സമ്മാനം ആർക്ക് നൽകുമെന്ന ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ.
ഒരേ സീരിയലിൽ ഒരേ നമ്പറിലുള്ള രണ്ട് സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതോടെ ഭാഗ്യാന്വേഷികളുടെ വിശ്വാസ്യതയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. നാളെ നറുക്കെടുക്കാനിരിക്കുന്ന സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറിയിലാണ് ഇരട്ട ടിക്കറ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയത്. കൊല്ലം കുണ്ടറ ചെറുമൂടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഖി ലോട്ടറി ഏജൻസിക്കാണ് ഒരേ നമ്പറിലുള്ള രണ്ട് ടിക്കറ്റുകൾ ലഭിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച കൊല്ലം ജില്ലാ ലോട്ടറി ഓഫീസിൽനിന്ന് വിൽപ്പനയ്ക്കായി വാങ്ങിയ ടിക്കറ്റുകൾ ബിൽ ചെയ്ത് മാറ്റുന്നതിനിടെയാണ് പിഴവ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ ഏജൻസി ഉടമ സന്തോഷ് ജില്ലാ ലോട്ടറി ഓഫീസർക്കും ലോട്ടറി ഡയറക്ടറേറ്റിനും പരാതി നൽകി.
"2017 മുതല് ലോട്ടറി ഓഫീസില് നിന്നും ടിക്കെറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു ഏജൻ്റാണ് ഞാൻ. ഇതുവരെ ഉണ്ടാകാത്ത സംഭവമാണ് ഉണ്ടായത്. സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറിയില് 300 ടിക്കറ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. SC817746 എന്ന ടിക്കറ്റ് നമ്പറാണ് ഇരട്ടയായ വന്നത്. ഇത് ലോട്ടറിയുടെ വിശ്വാസ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് സര്ക്കാരും ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരും ഇക്കാര്യത്തില് അടിയന്തര അന്വേഷണം നടത്തുകയും കുറ്റക്കാര്ക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുകയും വേണം. ലോട്ടറി വിറ്റ് ഉപജീവനമാര്ഗം കണ്ടെത്തുന്നവര്ക്ക് ഒരു വഴിത്തിരിവാകുന്ന തരത്തിലുള്ള നടപടി സര്ക്കാര് സ്വീകരിക്കണം" സന്തോഷ് പ്രതികരിച്ചു.
ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ അച്ചടിക്കുന്നതിലും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലും സംഭവിച്ച വീഴ്ച സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം തേടിയിരിക്കുകയാണ് ഏജൻസി ഉടമ. ടിക്കറ്റുകൾ വിൽപ്പനയ്ക്കായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പരിശോധന നടത്തേണ്ട സംവിധാനത്തിൽ എവിടെയാണ് പിഴവ് സംഭവിച്ചതെന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത്. ഒരേ സീരിയലിലും നമ്പറിലുമുള്ള രണ്ട് ടിക്കറ്റുകൾ എങ്ങനെ അച്ചടിച്ചുവെന്നതിലും വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട്.
പിഴവ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റുപോവുകയും നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ സമ്മാനാർഹമായ നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുവെന്നും കുറ്റക്കാര്ക്കെതിരെ കര്ശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ലോട്ടറി യൂണിയൻ കൊല്ലം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ബിജു ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരേ നമ്പറിലുള്ള രണ്ട് ടിക്കറ്റുകൾക്ക് സമ്മാനം ലഭിച്ചാൽ അവകാശവാദം സംബന്ധിച്ചും തർക്കങ്ങൾ ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സാധാരണക്കാരായ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ചെറിയ സമ്പാദ്യത്തിൽനിന്ന് പണം മാറ്റിവച്ചാണ് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കോടികളുടെ വരുമാനം നൽകുന്ന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് അച്ചടിയിലും വിതരണത്തിലും കൂടുതൽ കൃത്യതയും ഉത്തരവാദിത്വവും ഉറപ്പാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഇതോടെ ശക്തമാകുകയാണ്.
ഈ ടിക്കറ്റിന് ലോട്ടറി അടിച്ചാല് എന്ത് സംഭവിക്കും?
ലോട്ടറി നിയമം 1998 അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നടത്തുന്ന ഭാഗ്യക്കുറികൾ സുതാര്യവും വിശ്വസനീയവുമായിരിക്കണം. ഉപഭോക്താവിൻ്റെ കൈവശമുള്ളത് വ്യാജമല്ലാത്ത ഒറിജിനൽ ടിക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ, സമ്മാനം നൽകാൻ സർക്കാർ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അച്ചടിപ്പിഴവ് മൂലം വിപണിയിലെത്തിയ ഇരട്ട നമ്പറുകളുള്ള ടിക്കറ്റുകൾക്ക് സമ്മാനം അടിച്ചാൽ രണ്ട് ടിക്കറ്റുകൾക്കും ലോട്ടറി വകുപ്പ് മുഴുവൻ സമ്മാനത്തുകയും നൽകും.
ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കിയതും, ജനങ്ങൾ നിയമപരമായി വിലകൊടുത്തു വാങ്ങിയതുമായ ഒറിജിനൽ ടിക്കറ്റുകളാണിവ. അതിനാൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ പിഴവിൻ്റെ പേരിൽ പൊതുജനത്തിന് സമ്മാനത്തുക നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ഈ നമ്പറിന് 1 കോടി രൂപയാണ് സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ, രണ്ട് ടിക്കറ്റുകൾക്കുമായി മൊത്തം 2 കോടി രൂപ (തുക പകുതിയായി വീതിക്കാതെ) ലോട്ടറി വകുപ്പ് നൽകേണ്ടി വരും.
സർക്കാരിന് ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ലോട്ടറി വകുപ്പ് വഹിക്കില്ല. കേരളത്തിലെ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ അച്ചടിക്കുന്നത് സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കേരള ബുക്ക്സ് ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് സൊസൈറ്റിയാണ്. ലോട്ടറി വകുപ്പും പ്രസ്സും തമ്മിലുള്ള കരാർ പ്രകാരം, അച്ചടിപ്പിഴവ് മൂലം അധികമായി നൽകേണ്ടി വരുന്ന സമ്മാനത്തുക പ്രിൻ്റിങ് കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പിഴയായി ഈടാക്കും.
Also Read: ഭാഗ്യം ആർക്ക് ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുത്തു, വിവരങ്ങള് വിശദമായറിയാം