ഡിജിറ്റൽ നികുതി ചുമത്തിയാൽ 100 ശതമാനം തീരുവ; യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ട്രംപിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
ട്രംപിൻ്റെ ഭീഷണിക്ക് പിന്നാലെ യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ ശക്തമായ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. ഡിജിറ്റൽ നികുതി ഒരു രാജ്യത്തെയോ കമ്പനികളെയോ മാത്രം ലക്ഷ്യമിടുന്നതല്ലെന്നും വലിയ കമ്പനികൾക്ക് ഒരുപോലെ ബാധകമായ നികുതിയാണ്
Published : June 27, 2026 at 10:39 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾക്ക് മേൽ ഡിജിറ്റൽ സേവന നികുതി ചുമത്തുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിക്ക് 100 ശതമാനം തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾക്ക് മേൽ നികുതി ചുമത്താൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ തയാറെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് ട്രംപിൻ്റെ ഭീഷണി.
സാമൂഹിക മാധ്യമത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾക്ക് മേൽ ഡിജിറ്റൽ നികുതി ചുമത്തുന്ന ഏത് രാജ്യത്തുനിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിക്കും ഉടനടി 100 ശതമാനം തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയത്. നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യാപാര കരാറുകളെയും മറികടക്കുന്നതായിരിക്കും പുതിയ തീരുമാനമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്താവനയെങ്കിലും, ഡിജിറ്റൽ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ഏത് രാജ്യത്തിനും ഈ തീരുമാനം ബാധകമായിരിക്കും. ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിൽ അമേരിക്കൻ കമ്പനികളുടെ ആധിപത്യം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പല രാജ്യങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ നികുതി ഏർപ്പെടുത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.
വ്യാപാര യുദ്ധത്തിന് സാധ്യത
ട്രംപിൻ്റെ പുതിയ നീക്കം വലിയൊരു വ്യാപാര യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്. 27 അംഗങ്ങളുള്ള യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ തിരിച്ചടിച്ചാൽ അത് ആഗോള സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. അതേസമയം, അമേരിക്കയുടെ ഏകപക്ഷീയമായ നടപടികൾ ന്യായീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് യൂറോപ്യൻ കമ്മിഷൻ വക്താവ് ഒലോഫ് ഗിൽ പ്രതികരിച്ചു. അമേരിക്കൻ നീക്കമുണ്ടായാൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സാങ്കേതിക കമ്പനികൾക്ക് മേലുള്ള നികുതി വിവേചനപരമല്ലെന്നും, കമ്പനികളുടെ ഉറവിടം നോക്കാതെ എല്ലാ വൻകിട സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇത് ഒരുപോലെ ബാധകമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അമേരിക്കൻ സാങ്കേതിക കമ്പനികൾക്ക് മേൽ നികുതി ചുമത്താനുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ട്രംപ് നേരത്തെയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഡിജിറ്റൽ നികുതികൾ അമേരിക്കൻ സാങ്കേതികവിദ്യയെ തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചിരുന്നു.
ജൂലൈ നാലിലെ സമയപരിധി
യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്നുള്ള മിക്ക കയറ്റുമതികൾക്കും 15 ശതമാനം തീരുവ നിശ്ചയിക്കുന്ന വ്യാപാര കരാർ നടപ്പിലാക്കാൻ ജൂലൈ നാല് വരെയാണ് സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് മുന്നോടിയായാണ് ട്രംപിൻ്റെ പുതിയ ഭീഷണി. കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ ട്രംപിൻ്റെ ഗോൾഫ് കോഴ്സ് സന്ദർശിച്ച വേളയിൽ യൂറോപ്യൻ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ ഉർസുല വോൺ ഡെർ ലെയ്ൻ ഈ കരാറിന് പ്രാഥമിക രൂപം നൽകിയിരുന്നു. മാസങ്ങൾ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിലാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ കരാറിന് അന്തിമരൂപം നൽകിയത്. എന്നാൽ ഡിജിറ്റൽ നികുതികൾ ഈ കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല. ഇത് അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന തർക്കവിഷയമായി തുടരുകയാണ്. 1974ലെ വ്യാപാര നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 301 പ്രകാരം അമേരിക്കൻ സർക്കാർ നേരത്തെയും ഡിജിറ്റൽ സേവന നികുതികളിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ ഭീഷണി ട്രംപ് എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കുമെന്നോ, ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിടുമെന്നോ വ്യക്തമല്ല.
ബ്രിട്ടൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ നികുതി
യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത ബ്രിട്ടൻ 2020 മുതൽ രണ്ട് ശതമാനം ഡിജിറ്റൽ സേവന നികുതി ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. സെർച്ച് എൻജിനുകൾ, സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ, ഓൺലൈൻ വിപണികൾ എന്നിവയ്ക്കാണ് നികുതി ബാധകമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ലാഭം നികുതി ചുമത്തപ്പെടുന്ന സ്ഥലവും മൂല്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലവും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകൾ പരിഹരിക്കാനാണ് ഡിജിറ്റൽ ബിസിനസുകൾക്ക് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ അന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വൻകിട അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ നികുതി ബാധകമാവുക. പൊതുസേവനങ്ങൾക്കായി വൻകിട ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾ ന്യായമായ സംഭാവന നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണ് നികുതി രൂപകൽപന ചെയ്തതെന്നും ബ്രിട്ടൻ്റെ നയരേഖയിൽ പറയുന്നു.
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