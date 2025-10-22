ETV Bharat / business

വാഷിങ്ടൺ: നവംബർ 1 മുതൽ യുഎസിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ചൈനീസ് ഉത്‌പന്നങ്ങൾക്ക് 155 ശതമാനം തീരുവ ചുമത്തുമെന്ന് യുഎസ്‌ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ചൈനയുമായി ബന്ധം നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന ഏകപക്ഷീയമായ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്ക് മേൽ ശക്തമായ നടപടി എടുക്കുകയല്ലാതെ മറ്റ് വഴിയില്ലെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

"ചൈനയോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ വർഷങ്ങളായി ചൈന നമ്മോട് വളരെ പരുഷമായി പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട്. ബിസിനസിൽ മിടുക്കരല്ലായിരുന്ന പ്രസിഡൻ്റുമാരും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളെ മുതലെടുക്കാൻ ചൈനയെയും മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളെയും അവർ അനുവദിച്ചു" എന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നിവയുമായുള്ള തൻ്റെ വ്യാപാര കരാറുകൾ താരിഫുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിർമ്മിച്ചത്. അത് ദേശീയ സുരക്ഷക്കുള്ള ഒരു ഉപകരണമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇതുവരെ നടത്തിയ കരാറുകളിൽ പലതും മികച്ച ഇടപാടുകളാണ്.

റഷ്യയുടെ ഊർജ വ്യാപാരത്തിലൂടെ യുദ്ധ ശ്രമങ്ങളെ പരോക്ഷമായി സഹായിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ, വാഷിങ്ടൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രതിരോധ തന്ത്രമാണ് താരിഫ് എന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. റഷ്യയിൽ നിന്ന എണ്ണ വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യക്ക് നേരെയും ട്രംപ് അധിക തീരുവ ഭീഷണി ഉയർത്തിയിരുന്നു.

ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതിക്കാരായ ചൈനയ്‌ക്ക് നേരെയും ട്രംപ് നടപടിക്കൊരുങ്ങുന്നത്. നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ പുതിയ തീരുവ നിലവിൽ വരുമെന്നാണ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം.

നേരത്തെ നവംബർ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന തരത്തിൽ ചൈനീസ് ഉത്‌പന്നങ്ങൾക്ക് നിലവിലുള്ള താരിഫിന് പുറമേ 100 ശതമാനം അധിക തീരുവ ചുമത്തുമെന്ന് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. നവംബർ 1 മുതൽ എല്ലാ നിർണായക സോഫ്‌റ്റുവെയറുകളിലും കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ചുമത്തുമെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 'ഇത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എന്നാൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ആവിഷ്‌ക്കരിച്ചിരുന്ന ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു ഇത്' എന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

