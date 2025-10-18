ദീപാവലി ആഘോഷം തകൃതിയായി മാറ്റേറി സ്വര്ണ വിപണി; വാങ്ങാന് ഏറ്റവും മികച്ച സമയം, മുഹൂര്ത്തം
ദീപാവലി ഉത്സവസീസണും വിവാഹമൊക്കെ തകൃതിയായതോടെ കേരളത്തിലെ സ്വര്ണ വിപണിയുടെ ഉണരുകയാണ്. ധന്തേരാസ് ദിനത്തില് സ്വര്ണം,വെള്ളി എന്നിവ വാങ്ങാന് മികച്ച സമയവും മുഹൂര്ത്തവും അറിയാം.
Published : October 18, 2025 at 3:37 PM IST
രാജ്യം മുഴുവൻ ദീപാവലി ആഘോഷത്തിലേക്കു കടക്കുമ്പോൾ സ്വർണം വാങ്ങാനുള്ള തിടുക്കത്തിലാണ് പലരും. അക്ഷയ തൃതീയ പോലെ നല്ല ദിവസമായാണ് ദീപാവലിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ധൻതേരാസ് നാളിനെ കാണുന്നത്. ഇത് ഉത്തരേന്ത്യക്കാര്ക്ക് മാത്രമല്ല ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരും ഈ ദിവസം തന്നെ തെരെഞ്ഞെടുക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ സ്വര്ണ വിപണിയുടെ ഈയൊരു ദിവസത്തിലേക്ക് കണ്ണും നട്ടിരിക്കുകയാണ്. വില റെക്കോര്ഡിലാണ്. അതുപോലെ ഡിമാന്റും വര്ധിക്കുന്നു.
ഉത്സവസീസണും വിവാഹമൊക്കെ തകൃതിയായതോടെ കേരളത്തിലെ സ്വര്ണ വിപണിയുടെ ഉണരുകയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലും ഉത്തരേന്ത്യയിലടക്കം ഇത് വിവാഹ സീസണ് കൂടിയാണ്. തമഴ്നാട് കഴിഞ്ഞാല് രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വര്ണ ഉപയോഗക്കാരായ മലയാളികളും ജ്വല്ലറികളിലെത്തി തുടങ്ങി.
ഇന്ന് ഒരു പവന് സ്വര്ണാഭരണം വാങ്ങാന് കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് ശതമാനം പണിക്കൂലിയും നികുതിയും ഹാള്മാര്ക്ക് ചാര്ജുകളും ചേര്ത്ത് 1,03, 850 രൂപയെങ്കിലും നല്കേണ്ടി വരും. മാത്രമല്ല ഡിസൈന് മാറുന്നതിന് അനുസരിച്ച് പണിക്കൂലിയിലും വിലയിലും വ്യത്യാസം വരും. വിവാഹം പോലുള്ള കാര്യങ്ങള് ഒഴിച്ചാല് ദീപാവലി പോലുള്ള ഉത്സവ സീസണിലാണ് ഇന്ത്യയില് ഏറ്റവും കൂടുതല് സ്വര്ണം വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നത്.
എന്നാല് ദീപാവലിക്ക് സ്വര്ണം വാങ്ങുന്നതില് പ്രത്യേക സമയവും മുഹൂര്ത്തുവും ഉണ്ടെന്നാണ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ വിശ്വാസം. ദീപാവലിയെ സംബന്ധിച്ച് ഐതിഹ്യങ്ങൾ പലതുണ്ടെങ്കിലും മഹാലക്ഷ്മി അവതരിച്ച ദിവസം എന്നതാണ് ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ദിവസം മഹാലക്ഷ്മിയെ ആരാധിക്കുന്നതില് കൂടുതില് പ്രാധാന്യവും ആളുകള് നല്കുന്നുണ്ട്. ദീപാവലി സമ്പത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ഉത്സവം കൂടിയാണ്.
ഒക്ടോബര് 20 നാണ് ദീപാവലി. ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ആരംഭം കുറിക്കുന്ന ധന്തേരാസ് ധനത്രയോദശി അതിന്റെ തുടക്കമെന്നോണം നാളെ മുതല് സ്വര്ണം വാങ്ങി തുടങ്ങാം.
സ്വർണ്ണം, വെള്ളി, പാത്രങ്ങൾ, പുതിയ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ എന്നിവ വാങ്ങാൻ ഏറ്റവും ശുഭകരമായ ദിവസമായി ഇത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ദിവസം, സമ്പത്ത്, സമൃദ്ധി, സമൃദ്ധി എന്നിവയ്ക്കായി ഭക്തർ ലക്ഷ്മി ദേവിയെയും കുബേരനെയും ആരാധിക്കുന്നു. ധന്തേരസിൽ വിലയേറിയ ലോഹങ്ങളോ പുതിയ വസ്തുക്കളോ വാങ്ങുന്നത് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരുമെന്നും വീട്ടിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജി നിറയുമെന്നുമാണ് വിശ്വാസം.
2025 ധനതേരസ് തീയതിയും സമയവും: സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വാങ്ങാനുള്ള മുഹൂർത്തം
|ധന്തേരസ് പൂജ തീയതി
|ഒക്ടോബർ 18, 2025
|ദന്തേരസ് പൂജ മുഹൂർത്തം
|വൈകുന്നേരം 07:16 മുതൽ രാത്രി 08:20 വരെ
|ധന്തേരസ് പൂജ തീയതി
|ശനിയാഴ്ച ഒക്ടോബർ 18, 2025
|യമ ദീപം
|ശനിയാഴ്ച, ഒക്ടോബർ 18, 2025
|പ്രദോഷ് കാല്
|വൈകുന്നേരം 05:48 മുതൽ രാത്രി 08:20 വരെ
|വൃഷഭ കാൽ
|വൈകുന്നേരം 07:16 മുതൽ 09:11 വരെ
|ത്രയോദശി തിഥി ആരംഭിക്കുന്നു
|2025 ഒക്ടോബർ 18, ഉച്ചയ്ക്ക് 12:18
|ത്രയോദശി തിഥി അവസാനിക്കുന്നു
2025 ഒക്ടോബർ 19-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 01:51
ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ നഗരത്തിലും സൂര്യോദയത്തിനും അനുസരിച്ച് പഞ്ചാങ് സമയക്രമം വ്യത്യാസപ്പെടാം. പൂജ നടത്തുന്നതിന് മുന്പോ സ്വര്ണം വാങ്ങുന്നതിന് മുന്പോ പ്രാദേശിക മുഹൂര്ത്തം കൂടി പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.
സ്ഥലം അടിസ്ഥമാനമാക്കിയുള്ള മുഹൂര്ത്തം
പ്രാദേശിക സൂര്യോദയം, സൂര്യാസ്തമയം, ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് നഗരത്തിനനുസരിച്ച് ധന്തേരാസ് മുഹൂർത്തം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. നഗരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ശരിയായ സമയം പാലിക്കുന്നത് ത്രയോദശി തിഥി, പ്രദോഷകാലം, സ്ഥിർ ലഗ്നങ്ങൾ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്.
നഗരം മുഹൂർത്ത സമയം
|പൂനെ
|രാത്രി 07:46 – രാത്രി 08:38
|ന്യൂഡൽഹി
|വൈകുന്നേരം 07:16 – രാത്രി 08:20
|ചെന്നൈ
|വൈകുന്നേരം 07:28 – രാത്രി 08:15
|ജയ്പൂർ
|വൈകുന്നേരം 07:24 – രാത്രി 08:26
|ഹൈദരാബാദ്
|രാത്രി 07:29 – രാത്രി 08:20
|ഗുഡ്ഗാവ്
|വൈകുന്നേരം 07:17 – രാത്രി 08:20
|ചണ്ഡീഗഢ്
|വൈകുന്നേരം 07:14 – രാത്രി 08:20
|കൊൽക്കത്ത
|വൈകുന്നേരം 06:41 – വൈകുന്നേരം 07:38
|മുംബൈ
|രാത്രി 07:49 – രാത്രി 08:41
|ബെംഗളൂരു
|രാത്രി 07:39 – രാത്രി 08:25
|അഹമ്മദാബാദ്
|രാത്രി 07:44 – രാത്രി 08:41
|നോയിഡ
|വൈകുന്നേരം 07:15 – രാത്രി 08:19
ധൻതേരസ് ആഘോഷിക്കുന്നത്
ഹിന്ദു പുണ്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പാലാഴി മഥനത്തിൽ ഐശ്വര്യദേവതയായ ലക്ഷ്മി ദേവി അവതരിച്ച ദിവസമാണ്. ആയുര്വേദത്തിന്റെ ദിവ്യ വൈദ്യനായ ധന്വന്തരി ഭഗവാന്റെ ജന്മദിനം കൂടിയാണ് ഈ ദിവസം. അതിനാല് ആരോഗ്യം, സമ്പത്ത്, സമൃദ്ധി എന്നിവയുടെ ദിവസമായി ധന്തേരസ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
സ്വർണം വാങ്ങാന് ഏറ്റവും നല്ല സമയം
ധന്തേരസ് പൂജ നടത്തുന്നതിനും സ്വർണമോ വെള്ളിയോ വാങ്ങുന്നതിനും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷം ആരംഭിച്ച് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റ് നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പ്രദോഷ കാലമാണ്. ഈ വർഷം, പ്രദോഷ കാലം വൈകുന്നേരം 05:48 നും രാത്രി 08:20 നും ഇടയിലാണ്.
ഈ സമയങ്ങളില് ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് ലക്ഷ്മി പൂജ നടത്തുകയോ സ്വര്ണമോ വെള്ളിയോ പോലെയുള്ള ലോഹങ്ങള് വാങ്ങുന്നത് ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.
എന്തുകൊണ്ട് പ്രദോഷകാലം പ്രധാനം
വീടുകളിൽ ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയമായതിനാൽ പ്രദോഷകാലം ലക്ഷ്മി പൂജയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ സമയമാണ്. ദീപം തെളിയിക്കുന്നതിനും, ലക്ഷ്മി പൂജ നടത്തുന്നതിനും, ശുഭകരമായ വസ്തുക്കള് വാങ്ങുന്നതിനും ഈ സമയം അനുയോജ്യമാണ്.
ധന്തേരാസ് ദിനത്തില് വാങ്ങേണ്ട സാധനങ്ങൾ
സ്വർണ്ണ, വെള്ളി ആഭരണങ്ങളോ നാണയങ്ങളോ, പിച്ചള, ചെമ്പ്, വെള്ളി എന്നിവ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാത്രങ്ങൾ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെയും കുബേരന്റെയും വിഗ്രഹങ്ങൾ, പുതിയ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഉപകരണങ്ങൾ, ദീപങ്ങൾ, വിളക്കുകൾ, അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ എന്നിവയാണ്.
ധന്തേരസിൽ വാങ്ങാൻ പാടില്ലാത്തവ
കത്തി, കത്രിക തുടങ്ങിയ മൂർച്ചയുള്ള വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഈ ദിവസം പണം കടം വാങ്ങുകയോ കടം കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
