Kerala Local Body Elections2025

ETV Bharat / business

അരക്കു കാപ്പി, ലോകശ്രദ്ധ നേടി ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്ന ജനപ്രിയ കാപ്പി; അറിയാം അരക്കു കാപ്പിയെക്കുറിച്ച്

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകളുടെ പ്രിയ വിഭവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് 'അരക്കു കാപ്പി'. അറിയാം 'അരക്കു കാപ്പി'യുടെ പ്രത്യേകത.

ORGANIC COFFEE IN ARAKU ARAKU COFFEE ARAKU COFFEE SALES ORGANIC COFFEE
Araku coffee (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 17, 2025 at 5:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

വിശാഖപട്ടണം: 'അരക്കു കാപ്പി' ഒരു ബ്രാൻഡാണ്! ഏത് തലവേദനയേയും പമ്പ കടത്തുന്ന നല്ല അസൽ മരുന്നും. ആന്ധ്രയില്‍ 10,000 പേർ ഈ കാപ്പി ദിവസവും കുടിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. രുചിയിൽ കേമനായ ഈ കാപ്പിയ്‌ക്ക് നാട് ഒട്ടാകെ ആരാധകരാണ്. എന്തിനേറെ പറയുന്നു ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു പോലും അരക്കു കാപ്പിയുടെ ആരാധകനാണ്.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകളുടെ പ്രിയ വിഭവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇത്. അരക്കു കാപ്പിയുടെ നഗരത്തിലെ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾ ദിനംപ്രതി വർധിച്ചു വരികയാണ്. തുടക്കത്തിൽ, വിശാഖപട്ടണത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്ന ഈ കാപ്പി പതുക്കെ മറ്റ് ജില്ലക്കളിലേയ്‌ക്ക് പടരുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അരക്കു കാപ്പിയുടെ രുചി അന്യ ജില്ലക്കാരും നുണയുന്നു.

എന്താണ് പ്രത്യേകത?

രാസവസ്‌തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാതെ മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ ജൈവികമായ രീതിയിലാണ് അരക്കു കാപ്പി കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. അരക്കു, പഡേരു മേഖലകളിലെ മണ്ണാണ് ഇതിന് അതിശയകരമായ രുചി നൽകുന്നത്. ആരോഗ്യത്തിനും ഇത് നല്ലതാണെന്ന് ജിസിസി (ഗിരിജൻ സഹകരണ കോർപ്പറേഷൻ) ജീവനക്കാർ പറയുന്നു.

ആന്ധ്രയിലുടെനീളം ആകെ 96 അരക്കു കാപ്പി ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളുണ്ട്, അതിൽ 15 എണ്ണം വിശാഖപട്ടണത്താണ്. ഇതിൽ നാലെണ്ണം ഗിരിജൻ കോപ്പറേറ്റീവ് കോർപ്പറേഷൻ (ജിസിസി) നേരിട്ട് നടത്തുന്നു. ബാക്കി 11 എണ്ണം ഫ്രാഞ്ചൈസികളാണ്. സിരിപുരം വിമാനത്താവളം, ജിസിസി ഹെഡ് ഓഫിസ്, ഉഷോദയ ജങ്ഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ജിസിസി ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

വിൽപ്പന വിശദാംശങ്ങൾ

ജിസിസി ഹെഡ് ഓഫിസ് ഔട്ട്‌ലെറ്റിൽ കാപ്പി വിൽപ്പന പ്രതിമാസം 10 ലക്ഷം രൂപ വരെയും, ഉഷോദയ ജങ്‌ഷൻ ഔട്ട്‌ലെറ്റിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെയുമാണ്. സിരിപുരത്ത് നാല് ലക്ഷം രൂപ വരെയും, വിമാനത്താവള ഔട്ട്‌ലെറ്റിൽ നാല് ലക്ഷം രൂപ വരെയും വിൽപ്പന നടക്കുന്നു.

അരക്കു കാപ്പിയുടെ രണ്ട് ഇനങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട്. അറബിക്ക പാർച്ച്‌മെൻ്റ്, അറബിക്ക ചെറി എന്നിവയാണ് ഇവ. കിലോഗ്രാമിന് യഥാക്രമം 450 രൂപ, 270 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് ജിസിസി ഇവ വിൽക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കർഷകരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണം നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യും. തുടർന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കർണാടക, തമിഴ്‌നാട്, കേരളം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് കാപ്പി കയറ്റുമതിയും ചെയ്യുന്നു. കിലോഗ്രാമിന് 700 രൂപ വരെ വില ലഭിക്കുമെന്ന് ജിസിസി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

ALSO READ: ശർക്കരയ്‌ക്ക് ഇത്രയും ഗുണമോ? തണുപ്പ് കാലത്ത് കഴിച്ചാല്‍ പലതുണ്ട് കാര്യം

TAGGED:

ORGANIC COFFEE IN ARAKU
ARAKU COFFEE
ARAKU COFFEE SALES
ORGANIC COFFEE
ARAKU COFFEE DEMAND

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.