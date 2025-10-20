ജോലി സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് തൊഴിലാളി ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവം; ഒല കമ്പനി ഉടമക്കെതിരെ കേസ്
തൊഴിലിടത്തിൽ പീഡനം ആരോപിച്ചായിരുന്നു എഞ്ചിനീയറുടെ ആത്മഹത്യ. സംഭവത്തിൽ ഒല ഇലക്ട്രിക്സ് സ്ഥാപകൻ ഭവിഷ് അഗർവാളിനെതിരെയും കമ്പനിയിലെ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. 28 പേജുള്ള ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
ബെംഗളുരു: ജോലി സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് ഒല തൊഴിലാളി ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ ഒല ഇലക്ട്രിക്സ് സ്ഥാപകൻ ഭവിഷ് അഗർവാളിനെതിരെയും കമ്പനിയിലെ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും എതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. 2022 മുതൽ കോറമംഗലയിൽ ഒല ഇലക്ട്രിക്കിൽ ഹോമോലോഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കെ അരവിന്ദാണ് ജോലി സമ്മർദ്ദം ആരോപിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. 28 പേജുള്ള ആത്മഹത്യ കുറിപ്പും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തിരുന്നു.
കേസിൽ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിനെ കമ്പനി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് കമ്പനിയ്ക്ക് അനുകൂലമായി ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നെന്നും കമ്പനി വക്താവ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
"ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകനായ അരവിന്ദിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ അതീവ ദുഃഖിതരാണ്. ഈ ദുഷ്കരമായ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ അരവിന്ദിൻ്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പമുണ്ട്. അരവിന്ദ് മൂന്നര വർഷത്തിലേറെയായി ഒല ഇലക്ട്രിക്കുമായി ബന്ധമുള്ള ആളാണ്. ബെംഗളൂരുവിലെ കമ്പനിയിലെ ആസ്ഥാനത്താണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്.
ഇക്കാലയളവിൽ കമ്പനിയിലെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പീഡനത്തെക്കുറിച്ച്, കമ്പനിയുടെ പ്രൊമോട്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാനേജ്മെൻ്റിന് പരാതിയൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും" ഇവർ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. മരിച്ച അരവിന്ദിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് പിന്തുണ നൽകുന്നതിനായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തുക അയക്കുന്നതായും കമ്പനി അറിയിച്ചു.
2025 സെപ്റ്റംബർ 28 ന് ചിക്കലസാന്ദ്രയിലെ വസതിയിൽ വച്ചാണ് അരവിന്ദ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്ന് സഹോദരൻ അശ്വിൻ കണ്ണൻ നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഉടൻ തന്നെ അരവിന്ദിനെ മഹാരാജ അഗ്രസെൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ലെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.
അരവിന്ദിൻ്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് 28 പേജുള്ള ആത്മഹത്യാകുറിപ്പ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മേലുദ്യോഗസ്ഥർ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്നും ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും തടഞ്ഞു വച്ചതായും വിഷം കഴിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതായും ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിൽ ആരോപിക്കുന്നു.
അരവിന്ദിൻ്റെ മരണത്തിന് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം സെപ്റ്റംബർ 30 ന് എൻആഎഫ്ടി വഴി 17.46 ലക്ഷം രൂപ അരവിന്ദിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതായും പരാതിയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് മരണത്തിൽ സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും കുടുംബം ആരോപിച്ചു. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒക്ടോബർ ആറിന് സുബ്രഹ്മണ്യപുര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സുബ്രത് കുമാർ ദാസ്, ഭവിഷ് അഗർവാൾ എന്നിവർക്കെതിരെ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ 108 (ആത്മഹത്യ പ്രേരണ), 3(5) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. നിലവിലുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ പൂർണമായും ഒല കമ്പനി സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും സുരക്ഷിതമായ ജോലിസ്ഥലം നിലനിർത്താൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും കമ്പനി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
(ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമല്ല. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം, കൗൺസിലിങ്, വിവര സേവനം എന്നിവ നൽകുന്ന 'ദിശ'യിലേയ്ക്ക് 1056 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.)
