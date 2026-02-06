ETV Bharat / business

എണ്ണ, ഗ്യാസ് ബ്ലോക്ക് ലേലത്തിനുള്ള അവസാന തീയതി മൂന്നാം തവണയും നീട്ടി; പുതുക്കിയ തീയതി മെയ് 29 വരെ

ഒഎഎല്‍പി ബിഡ് സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി മൂന്നാം തവണയും സർക്കാർ നീട്ടി. ലേലക്കാർക്ക് മൂന്ന് മാസം കൂടി സമയം നൽകി.

OIL AND GAS BLOCK AUCTION OIL AND GAS BLOCK AUCTION UPDATION OALP BID ROUND X OIL MINISTER HARDEEP SINGH PURI
Representational Image (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 6, 2026 at 4:18 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: എണ്ണ, വാതക ബ്ലോക്ക് ലേലത്തിനുള്ള അവസാന തീയതി വീണ്ടും നീട്ടി. ബിഡുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി സർക്കാർ നാലാം തവണയും നീട്ടിയതായി ഡയറക്‌ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രോകാർബൺസ് അറിയിച്ചു. സാധ്യതയുള്ള നിക്ഷേപകർക്ക് മൂന്ന് മാസം കൂടി സമയം കൂട്ടി അനുവദിച്ചു.

"ഓപ്പൺ ഏക്കറേജ് ലൈസൻസിങ് പോളിസി എക്‌സിനുള്ള ബിഡ് സമർപ്പണ അവസാന തീയതി 2026 മെയ് 29 വരെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു" ഡിജിഎച്ച് അതിൻ്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ അപ്‌സ്ട്രീം ലൈസൻസിങ് പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഏക്കറേജ് ഓഫറാണ് ഒഎല്‍എപി എക്‌സ്.

സമയപരിധി നീട്ടിയതിൻ്റെ കാരണങ്ങള്‍ ഡിജിഎച്ച് ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. അതേസമയം എണ്ണപ്പാടങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ചുള്ള പുതിയ ഭേദഗതി ബില്ലിലെ നിയമങ്ങള്‍ നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സമയപരിധിയാണിതെന്ന് വ്യവസായ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. 'എണ്ണപ്പാടങ്ങൾ നിയന്ത്രണവും വികസനവും'എന്ന നിയമമാണ് ഭേദഗതി ചെയ്‌തത്.

ഫെബ്രുവരിയിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ എനർജി വീക്ക് 2025 ലാണ് പത്താം ഒഎഎല്‍പി റൗണ്ട് ആരംഭിച്ചത്. ജൂലൈ അവസാനത്തോടെ അവസാനിക്കുമെന്ന് ആദ്യം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ മാസാവസനത്തോടെ തീയതി ഒക്ടോബർ 31 വരെയും വീണ്ടും കഴിഞ്ഞമാസം ഡിസംബർ 31 വരെയും നീട്ടി. തുടര്‍ന്ന് സമയപരിധി പിന്നീട് 2026 ഫെബ്രുവരി 18 വരെയും നീട്ടി.

ഡിഎസ്എഫ്, സിബിഎം ബിഡ് റൗണ്ടുകളില്‍ മാറ്റമില്ല

ഒഎഎല്‍പിയുടെ ബിഡുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള തീയതി നീട്ടിയെങ്കിലും ഡിസ്‌കവേർഡ് സ്മോൾ ഫീൽഡ്, കൽക്കരി-ബെഡ് മീഥേൻ എന്നീ ബിഡ് റൗണ്ടുകളില്‍ മാറ്റമില്ല. ഡിഎസ്എഫിൻ്റെ ബിഡും സിബിഎം ബിഡിൻ്റെയും അവസാന തീയതി യഥാക്രമം 2026 ഫെബ്രുവരി 18 എന്നത് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു.

ഒഎഎല്‍പി എക്‌സ് പ്രകാരം ഏകദേശം 191,986 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്‌തൃതിയുള്ള 25 ബ്ലോക്കുകൾ ലേലക്കാർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ യഥാക്രമം എണ്ണയും വാതകവും കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുമായാണ് നല്‍കുന്നത്. ആറ് ഓൺഷോർ ബ്ലോക്കുകൾ, ആറ് ആഴം കുറഞ്ഞ ജലപാതകൾ, ഒരു ആഴക്കടൽ ബ്ലോക്ക്, 13 അൾട്രാ-ഡീപ്പ് വാട്ടർ ഏരിയയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന 12 ബ്ലോക്കുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

അതേസമയം ആൻഡമാൻ മേഖലയിലെ 47,058 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്‌തൃതിയുള്ള നാല് ബ്ലോക്കുകൾ ഈ റൗണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പര്യവേക്ഷണ കേന്ദ്രമായ ഗയാനയിൽ ലിയ അളവിൽ എണ്ണ, വാതക ശേഖരമുണ്ടെന്ന് എണ്ണ മന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരി അവകാശപ്പെട്ടു. അസംസ്‌കൃത എണ്ണ പെട്രോൾ, ഡീസൽ തുടങ്ങിയ ഇന്ധനങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു. അതേസമയം പ്രകൃതിവാതകം വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം, യൂറിയ ഉത്പാദനം, വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള കംപ്രസ്‌ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ്, ഗാർഹിക പാചക ഇന്ധനം എന്നിവയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

