യു.എസ്-ഇറാൻ ചർച്ചാ സാധ്യതകൾ: ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് വിലയിൽ ഇടിവ്; ബാരലിന് കുറഞ്ഞത് 167 രൂപ
ക്രൂഡ് ഓയിൽ ബാരലിന് 9,631 രൂപയായി. ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകാവുന്ന തടസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾക്ക് അയവ് വന്നതാണ് വില ഇടിവിന് കാരണം
By PTI
Published : October 29, 2026 at 4:01 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് സാധ്യതയേറിയതോടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് വിലയിൽ ഇടിവ്. മൾട്ടി കമ്മോഡിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ചിൽ (MCX) ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് വില ബാരലിന് 167 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9,631 രൂപയായാണ് താഴ്ന്നത്. ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ അയയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് വിലയിടിയാൻ കാരണമെങ്കിലും, ഊർജ വിപണിയിലെ തുടരുന്ന ആശങ്കകൾ വിലത്താഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു പരിധിവരെ തടയിട്ടിട്ടുണ്ട്.
എം.സി.എക്സിൽ നവംബർ ഡെലിവറി ക്രൂഡ് ഓയിൽ കരാർ 1.70 ശതമാനം അഥവാ 167 രൂപ കുറഞ്ഞാണ് 9,631 രൂപയിൽ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. സമാനമായി ഡിസംബർ കരാറും ഏകദേശം ഒരു ശതമാനത്തോളം(70 രൂപ) കുറഞ്ഞ് 9,619 രൂപയിലെത്തി.
യുഎസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര സംഘർഷങ്ങളിൽ അയവ് വന്നത് വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനാൽ, എംസിഎക്സ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഫ്യൂച്ചറുകൾ സമ്മർദത്തിലാണ് വ്യാപാരം നടത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ നിന്ന് ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 114 ഡോളറിലേക്ക് താഴ്ന്നുവെന്ന, ചോയ്സ് ബ്രോക്കിംഗിലെ കമ്മോഡിറ്റി ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനലിസ്റ്റ് പിങ്കി യാദവ് പറഞ്ഞു.
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ആരായാൻ യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ.ഡി. വാൻസ്, ഇറാനിയൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ മേധാവി മൊഹ്സെൻ റെസായിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. അടുത്ത ആഴ്ച നടക്കാനിരിക്കുന്ന യുഎസ് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇറാനെതിരെ സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുന്ന കാര്യം പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ നീക്കം.
ട്രംപിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം അയച്ച ഈ കത്ത്, വിശദമായ സമാധാന നിർദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നതിന് പകരം, ചർച്ചകൾക്കുള്ള ഒരു ചട്ടക്കൂട് രൂപീകരിക്കുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും, പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ, സൗദി അറേബ്യയും ഹൂതി സേനയും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ, ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള ചരക്കുനീക്കത്തിന് നേരിടുന്ന ഭീഷണികൾ എന്നിവ വിലയെ താങ്ങിനിർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പിങ്കി യാദവ് പറഞ്ഞു.
മേഖലയിലെ ഊർജ വിതരണം മെച്ചപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചർച്ചകളെക്കുറിച്ചുള്ള അനിശ്ചിതത്വവും വിതരണ തടസങ്ങളും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിപണിയിൽ ജാഗ്രത നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തിയേക്കാമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ, ഇൻ്റർകോണ്ടിനെൻ്റൽ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഡിസംബർ മാസത്തെ ഡെലിവറിക്കായുള്ള ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഫ്യൂച്ചറുകൾ ഏകദേശം 1 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് ബാരലിന് 114.36 ഡോളറായി. ന്യൂയോർക്ക് മെർക്കൻ്റൈൽ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഇതേ മാസത്തേക്കുള്ള വെസ്റ്റ് ടെക്സസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കരാർ 1.3 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് ബാരലിന് 101.44 യുഎസ് ഡോളറിലെത്തി.
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അടുത്ത ആഴ്ചയിലെ യുഎസ് മിഡ്- ടേം തെഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും വില വർധനവുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ലെന്ന് ബ്രോക്കറേജ് സ്ഥാപനമായ കൊട്ടക് നിയോയിലെ കമ്മോഡിറ്റി ആൻഡ് കറൻസി റിസർച്ച് മേധാവി അനിന്ദ്യ ബാനർജി പറഞ്ഞു. പ്രതീക്ഷിച്ച വർധനവ് സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചില ഭൂരാഷ്ട്രീയ പ്രീമിയങ്ങൾ ഇളവുചെയ്യപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എന്നിരുന്നാലും കർശനമായ ഭൗതിക വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾ ഇടിവിനെ ലഘൂകരിക്കും. ഒക്ടോബർ തുടക്കത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ നിന്നുള്ള ചരക്ക് നിരക്കുകൾ കുറഞ്ഞതും ഹോർമുസിനെ മറികടക്കുന്ന റൂട്ടുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഗൾഫ് ക്രൂഡിൻ്റെ വർധിച്ച ചലനവും പുരോഗതിയുടെ സൂചനകളാണെന്ന് അനിന്ദ്യ ബാനർജി പറഞ്ഞു.
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