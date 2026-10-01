ETV Bharat / business

വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് വീണ്ടും വില വർധിച്ചു; ഗാർഹിക പാചകവാതക നിരക്കിൽ മാറ്റമില്ല

കൊച്ചിയിലെ പുതിയ വില 2,828 രൂപയായി ഉയർന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കോഴിക്കോട് 2,860.5 രൂപയും തിരുവനന്തപുരത്ത് 2,849 രൂപയുമാണ് പുതുക്കിയ നിരക്ക്.

PUBLIC OIL MARKETING COMPANIES LPG NEW PRICES LPG CYLINDER PRICES HIKE HIKE IN COMMERCIAL LPG CYLINDER
Representative image (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2026 at 7:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: രാജ്യത്ത് വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പാചകവാതക സിലിണ്ടറുകളുടെ വില എണ്ണക്കമ്പനികൾ വീണ്ടും വർധിപ്പിച്ചു. 19 കിലോഗ്രാം വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ 60 രൂപ മുതൽ 71.50 രൂപ വരെയാണ് ഇന്ന് വർധിച്ചത്. അതേസമയം സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസമായി ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല.

കൊച്ചിയിൽ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് 65 രൂപയുടെ വർധനയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതോടെ കൊച്ചിയിലെ പുതിയ വില 2,828 രൂപയായി ഉയർന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കോഴിക്കോട് 2,860.5 രൂപയും തിരുവനന്തപുരത്ത് 2,849 രൂപയുമാണ് പുതുക്കിയ നിരക്ക്. ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള 14.2 കിലോഗ്രാം സിലിണ്ടറിൻ്റെ വില കൊച്ചിയിൽ 949 രൂപയായി തന്നെ തുടരും.

ഉത്സവ സീസൺ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകൾക്കുണ്ടായ വിലക്കയറ്റം ഹോട്ടലുകൾ, റെസ്റ്റോറൻ്റുകൾ തുടങ്ങിയ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കും. തലസ്ഥാനമായ ന്യൂഡൽഹിയിൽ 62.50 രൂപ വർധിച്ച് 2,810 രൂപയിലാണ് പുതിയ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ബിഹാറിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ പട്നയിൽ 3,029 രൂപയിൽ നിന്ന് 3,100.50 രൂപയായി വില ഉയർന്നു. ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകൾക്ക് ന്യൂഡൽഹിയിൽ 942 രൂപയും മുംബൈയിൽ 941.50 രൂപയും ചെന്നൈയിൽ 957.50 രൂപയും കൊൽക്കത്തയിൽ 968 രൂപയുമാണ് നിലവിലെ നിരക്ക്.

വില നിർണയിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ
അന്താരാഷ്ട്ര എൽപിജി വിപണി നിരക്കുകളും വിദേശ വിനിമയ നിരക്കുകളുമാണ് പാചകവാതക വില നിർണയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത്. മുൻ മാസത്തെ ശരാശരി അന്താരാഷ്ട്ര ബെഞ്ച്മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എണ്ണക്കമ്പനികൾ സാധാരണയായി വില ക്രമീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആഭ്യന്തര ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നതിനായി ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകളുടെ വില സ്ഥിരമായി നിലനിർത്താൻ സർക്കാർ ഇടപെടാറുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ വില കൂടിയാലും ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകളിൽ വലിയ മാറ്റം പ്രതിഫലിക്കാത്തത്.

പുതിയ എൽപിജി നിയമങ്ങൾ
ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ പാചകവാതക സബ്‌സിഡി ലഭിക്കുന്നതിന് ആധാർ അധിഷ്ഠിതമായ ഇ-കെവൈസി എണ്ണക്കമ്പനികൾ നിർബന്ധമാക്കി. ഇത് പൂർത്തിയാക്കാത്തവർക്ക് സബ്‌സിഡി ആനുകൂല്യം നഷ്ടപ്പെടുകയും വിപണി വില നൽകി സിലിണ്ടർ വാങ്ങേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇവർക്ക് സിലിണ്ടർ വിതരണം പൂർണമായി തടയില്ല. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത്തരക്കാർക്ക് അഞ്ച് കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കിലോയുടെ ചെറിയ സിലിണ്ടറുകൾ മാത്രമേ നൽകുകയുള്ളൂ.

പുതിയ കണക്ഷനായി അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്കും പ്രധാനമായും ചെറിയ സിലിണ്ടറുകളാകും ലഭിക്കുക. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ ഗ്യാസ് ഏജൻസിയുടെ ഔദ്യോഗിക മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ വഴി സ്വന്തമായി ഇ-കെവൈസി പൂർത്തിയാക്കാം. അടുത്തുള്ള ഗ്യാസ് ഏജൻസി ഷോറൂം നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ച് വിരലടയാളം നൽകിയോ, സിലിണ്ടർ വിതരണം ചെയ്യാനായി വീട്ടിലെത്തുന്ന ജീവനക്കാർ മുഖേനയോ ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസമായി രണ്ട് സിലിണ്ടർ ബുക്കിങ്ങുകൾക്കിടയിലുള്ള കുറഞ്ഞ സമയപരിധി രാജ്യത്തുടനീളം 25 ദിവസമായി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുൻപ് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത് 45 ദിവസമായിരുന്നു. ഇനിമുതൽ നഗര ഗ്രാമ വ്യത്യാസമില്ലാതെ 25 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത സിലിണ്ടർ ബുക്ക് ചെയ്യാം. കൂടാതെ സിലിണ്ടർ വീട്ടിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് വരുന്ന ഒടിപി നൽകിയാൽ മാത്രമേ വിതരണം പൂർത്തിയാകൂ. ഒരു വീട്ടിൽ ഒന്നിലധികം എൽപിജി കണക്ഷനുകൾ കൈവശം വയ്‌ക്കുന്നത് പൂർണമായും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധികമുള്ളവ തിരികെ നൽകണം.

Also Read: സിമൻ്റ് വില വീണ്ടും വര്‍ധിച്ചേക്കും; ഒക്ടോബറിൽ ചാക്കിന് 5 രൂപമുതൽ 20 വരെ ഉയർന്നേക്കും

TAGGED:

COMMERCIAL CYLINDER PRICE HIKE
LPG EKYC MANDATORY RULES
GAS CYLINDER NEW RATES
DOMESTIC LPG PRICE UPDATE
LPG PRICE HIKE 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.