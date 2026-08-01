ETV Bharat / business

ഹോട്ടലുടമകൾക്ക് ആശ്വാസം; വാണിജ്യ പാചകവാതക സിലിണ്ടറുകൾക്ക് 200 രൂപ കുറഞ്ഞു

വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 14.2 കിലോഗ്രാം ഗാർഹിക എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ്.

US IRAN WAR WEST ASIA CRISIS LPG PETROL DIESEL SUPPLY LPG CYLINDER PRICE IN INDIA
representative image (File/ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 1, 2026 at 9:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പാചകവാതക സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിൽ വൻ കുറവ് വരുത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഡൽഹിയിലും കൊൽക്കത്തയിലുമായി 19 കിലോഗ്രാം വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറുകൾക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപയിലധികമാണ് കുറച്ചത്. എന്നാൽ ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല.

പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ പ്രകാരം ഡൽഹിയിൽ 202 രൂപയും കൊൽക്കത്തയിൽ 209 രൂപയുമാണ് വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകൾക്ക് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ കൊൽക്കത്തയിൽ ഒരു വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറിൻ്റെ വില 2,872.50 രൂപയായി മാറിയെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. രാജ്യത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ മുംബൈയിലും ചെന്നൈയിലും സമാനമായ രീതിയിൽ വിലക്കുറവ് പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ ശനിയാഴ്ച മുതൽ തന്നെ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു.

ഹോട്ടലുകൾ, റെസ്റ്റോറൻ്റുകൾ, മറ്റ് വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്ന 19 കിലോഗ്രാം സിലിണ്ടറുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ വിലക്കുറവ് ബാധകമാകുക. വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 14.2 കിലോഗ്രാം ഗാർഹിക എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ്. ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപറേഷൻ, ഭാരത് പെട്രോളിയം, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം തുടങ്ങിയ പൊതുമേഖലാ എണ്ണ വിപണന കമ്പനികളാണ് എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതി പാചകവാതക വില പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നത്.

തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തവണയും വിലക്കുറവ്
വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തവണയാണ് കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൻ്റെയും പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിയുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആഗോള തലത്തിൽ എൽപിജി വില കുതിച്ചുയർന്നിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ മെയ്, ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ എണ്ണക്കമ്പനികൾ പാചകവാതക വില കുത്തനെ കൂട്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ജൂലൈ മാസത്തിൽ വില നേരിയ തോതിൽ കുറച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നാം തീയതി വീണ്ടും വലിയ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിലെ വിലക്കുറവ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഹോട്ടൽ വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വില കുറയുന്നത് ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണവില നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താനും പരോക്ഷമായി സഹായിക്കും.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അവലോകന യോഗം
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ രൂപപ്പെട്ട പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ചുചേർത്തിരുന്നു. മുതിർന്ന മന്ത്രിമാരും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ രാജ്യത്തെ ഇന്ധന വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും വിശദമായി വിലയിരുത്തി. നിലവിൽ തുടരുന്ന ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിലും രാജ്യത്ത് എൽപിജി, പെട്രോൾ, ഡീസൽ എന്നിവയ്ക്ക് യാതൊരു ക്ഷാമവുമില്ലെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. ആഗോള വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾക്കിടയിലും രാജ്യത്തെ ഊർജ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ രാജ്യത്തെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഇന്ധന ശേഖരം പര്യാപ്തമാണെന്നും വിതരണ ശൃംഖലയിൽ തടസങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുതെന്നും യോഗം വിലയിരുത്തി.

Also Read:റഷ്യൻ എണ്ണ ഇറക്കുമതിക്ക് 100% തീരുവ; അമേരിക്കൻ നീക്കം നിരീക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യ

TAGGED:

US IRAN WAR
WEST ASIA CRISIS
LPG PETROL DIESEL SUPPLY
LPG CYLINDER PRICE IN INDIA
LPG PRICE CUT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.