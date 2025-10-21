കൊക്കകോളക്ക് കനത്ത നഷ്ടം: ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏഷ്യാ പസഫിക് വിപണികളിൽ വിൽപന കുറഞ്ഞു
മൺസൂൺ സീസണിലെ മോശം കാലാവസ്ഥ കാരണമാണ് കനത്ത നഷ്ടം നേരിട്ടതെന്ന് കമ്പനി.
By PTI
Published : October 21, 2025 at 9:37 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ലോകോത്തര പാനീയ കമ്പനിയായ കൊക്കകോളക്ക് മൺസൂൺ സീസണിലെ മോശം കാലാവസ്ഥ കാരണം കനത്ത നഷ്ടം നേരിട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏഷ്യാ പസഫിക് രാജ്യങ്ങളിലെ വിപണികളിൽ കോളയുടെ വിൽപനയിൽ കുറവുണ്ടായെന്ന് കൊക്കകോള ചീഫ് ഓപറേറ്റിങ് ഓഫിസർ ഹെൻറിക് ബ്രൗൺ വ്യക്തമാക്കി. ഏഷ്യാ പസഫിക് മേഖലയിലെ വരുമാനം ഉയർന്നെങ്കിലും, ചില വിപണികളിലെ പ്രതികൂല സാഹചര്യം ഉത്പാദനത്തെ ബാധിച്ചു.
വിപണിയിലെ തളർച്ചയും വളർച്ചയും
ഏഷ്യാ പസഫിക് രാജ്യങ്ങളായ ഇന്ത്യ, ഫിലിപ്പീൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ദുർബലമായ വിൽപനയും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും കാരണം ഓരോ ഓപറേറ്റിങ് യൂണിറ്റുകളിലും ഉത്പാദനം കുറഞ്ഞതായി ഹെൻറിക് ബ്രൗൺ അറിയിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, കമ്പനി മൂല്യ വിഹിതം നേടുകയും വരുമാനവും ലാഭവും വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മൂല്യവും ലാഭവും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി വിവിധ വിപണികളിലെ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ കമ്പനി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കൊക്കകോള കമ്പനിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ വലിയ വിപണിയാണ് ഇന്ത്യ. ഓസ്ട്രേലിയ, ജപ്പാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ വിപണി വളരുന്നതായും, സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ഉയർന്ന വില നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. 2025 ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഗണ്യമായി വർധിച്ച മഴ ഉത്പാദനത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചു.
എങ്കിലും, ഏഷ്യാ പസഫിക് മേഖലയിലെ കൊക്കകോളയുടെ മൊത്തം വരുമാനം 10.6 ശതമാനം ഉയർന്ന് 1.5 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിലെത്തി. ഇന്ത്യയിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി 102 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളറിൻ്റെ ലാഭം നേടാൻ കമ്പനിക്ക് സാധിച്ചു. 2025 സെപ്റ്റംബർ 26ന് കൊക്കകോളയുടെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കൊക്കകോള ബിവറേജസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിലെ (എച്ച്സിസിബിഎൽ) 40 ശതമാനം ഓഹരികൾ ജൂബിലൻ്റ് ഭാരതി ഗ്രൂപ്പിന് വിറ്റഴിച്ചിരുന്നു.
റീഫ്രാഞ്ചൈസിങ്ങും സാമ്പത്തിക നേട്ടവും
കൂടാതെ, ജൂലൈയിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കൊക്കകോള ഹോൾഡിങ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ 40 ശതമാനം ഉടമസ്ഥാവകാശ ഓഹരി ജൂബിലൻ്റ് ഭാരതി ഗ്രൂപ്പിന് വിറ്റുകൊണ്ട് കമ്പനി ഇന്ത്യയിലെ റീഫ്രാഞ്ചൈസിങ് മേഖലയിൽ വഴിത്തിരിവിന് കാരണമായി. അറ്റ്ലാൻ്റ് ആസ്ഥാനമായുള്ള കമ്പനിയുടെ വരുമാനത്തിൽ 5 ശതമാനം വർധനവുണ്ടായി. അതോടെ ലാഭം 12.45 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറായി വർധിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.
“മൊത്തത്തിലുള്ള അന്തരീക്ഷം വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതായി തുടരുമ്പോൾ, ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കായി പുതിയ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുകയും നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു,” എന്ന് കൊക്കകോളയുടെ ചെയർമാനും സിഇഒയുമായ ജെയിംസ് ക്വിൻസി പ്രതികരിച്ചു. അതായത്, വെല്ലുവിളികൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും, വളർച്ച ഉറപ്പാക്കാൻ കമ്പനി ആവശ്യമായ പദ്ധതികളും നിക്ഷേപങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട്.