ETV Bharat / business

മുളയും കച്ചിയും കൊണ്ടൊരു കിടിലൻ പൂല്‍ക്കൂട്, അറുമുഖന്‍റെ പുല്‍ക്കൂട് 'വമ്പൻ ഹിറ്റ്'; തേടിയെത്തുന്നത് നിരവധി പേർ

കോട്ടയം നാഗമ്പടം നെഹ്റു സ്‌റ്റേഡിയത്തിന് മുൻപിലാണ് അറുമുഖൻ്റെ പൂൽക്കൂട് വിപണി. മുളയിലും കച്ചിയിലും നിർമിച്ച പരമ്പരാഗത പുൽക്കുടുകൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ്

CHRISTMAS CRIB MARKET IN KTM CHRISTMAS TRADE CHRISTMAS MARKET IN KOTTAYAM CHRISTMAS
christmas crib market in kottayam (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 19, 2025 at 7:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോട്ടയം: ക്രിസ്‌മസിനെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് നാമെല്ലാവരും. മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളിലേത് പോലെയല്ല ഇത്തവണ നേരത്തെ തന്നെ വിപണികള്‍ സജീവമാണ്. അങ്ങനെ തികച്ചും വ്യത്യസ്‌തമായ ഒരു വിപണിയാണ് കോട്ടയം നാഗമ്പടം നെഹ്റു സ്‌റ്റേഡിയത്തിനു മുൻപിലുള്ളത്.

മുളയിലും കച്ചിയിലും നിർമിച്ച പരമ്പരാഗത പുൽക്കൂടാണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈലൈറ്റ്. പാലക്കാട് കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറക്കാരനായ അറുമുഖനും കുടുംബവും അഞ്ചാം തവണയാണ് പുൽക്കൂടുമായി കോട്ടയത്ത് എത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കച്ചവടം മോശമായിരുന്നെന്നും എന്നാൽ ഇത്തവണ മെച്ചപ്പെട്ടെന്നുമാണ് അറുമുഖൻ പറയുന്നത്.

മുള, കച്ചി എന്നിവ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പുൽക്കൂടുകൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ്. ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം അറുമുഖൻ പാലക്കാട് നിന്നും കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഭാര്യ വിമലയും മകൻ ശരവണ കുമാറും പുൽക്കൂട് നിർമാണത്തിൽ അറുമുഖനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.

അറുമുഖൻ്റെ പുൽക്കൂട് വിപണി (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പുൽക്കൂടിൻ്റെ മേൽക്കൂരയുടെയും ഇരുവശങ്ങളിലെ മുളകൊണ്ടുള്ള ഭാഗവുമെല്ലാം കുറെയൊക്കെ അറുമുഖൻ നേരത്തെ നിർമിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അവ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുക ഇവിടെ വന്ന ശേഷമാണെന്ന് അറുമുഖൻ പറഞ്ഞു. ആവശ്യക്കാർ കൂടുമ്പോൾ പുതിയ പുൽക്കൂട് ഇവിടെ വച്ച് തന്നെ നിർമിക്കുകയും ചെയ്യും.

മുള കീറി വണ്ണം കുറക്കുന്ന ജോലി അറുമുഖനാണ് ചെയ്യുന്നത്. മകൻ ശരവണ കുമാർ മുള കഷ്‌ണങ്ങൾ ആണിയും നൂൽകമ്പിയും ഉപയോഗിച്ച് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കും. അറുമുഖൻ്റെ ഭാര്യ വിമലയും ഇവർക്കൊപ്പം കൂടും. കോട്ടയത്തെ കച്ചവടം തരക്കേടില്ലെന്നാണ് അറുമുഖൻ പറയുന്നത്.

പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള പുൽക്കൂടുകൾ വാങ്ങാൻ നിരവധി ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. വലിപ്പമനുസരിച്ചാണ് പുൽക്കൂടുകൾക്ക് വില. ഏറ്റവും ചെറുതിന് 250 പിന്നെ 350, 450, 550 എന്നിങ്ങനെയാണ് പുൽക്കൂടിൻ്റെ വിലയെന്ന് അറുമുഖൻ പറഞ്ഞു.

പരമ്പരാഗത പുൽക്കൂടുകൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടാറില്ല എന്നാണ് ആവശ്യക്കാർ പറയുന്നത്. മുളയും കച്ചിയുമൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കച്ചി കിട്ടാനില്ല പിന്നെ ഇവ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സമയക്കുറുവും മൂലം വാങ്ങാൻ കിട്ടുമോ എന്നാണ് ആവശ്യക്കാർ അന്വേഷിക്കുന്നത്. പലരും പറഞ്ഞും പത്രവാർത്തയും മറ്റും കണ്ടുമാണ് അറുമുഖൻ്റെ പുൽക്കൂട് വാങ്ങാൻ ആളുകൾ എത്തുന്നത്.

വില കൂടുതലാണ് എന്ന് ചിലർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നൽകാൻ മടിക്കാറില്ല. കാരണം ഇവരുടെ കഷ്‌ടപ്പാടും ഉപജീവന മാർഗവുമാണെന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അധികം പേരും വിലപേശാതെ പുൽക്കൂട് വാങ്ങി കൊണ്ടു പോകുമെന്ന് പുൽക്കൂട് വാങ്ങാൻ എത്തിയ കുരുവിള ജോസഫ് പറഞ്ഞു. ഡിസംബർ 12 നാണ് പുൽക്കൂട് വിൽപനക്കായി അറുമുഖനും കുടുംബവും കോട്ടയത്ത് എത്തിയത്. സീസൺ അല്ലാത്ത സമയത്ത് കുട്ട കെട്ടലാണ് ഇവരുടെ ജോലി. ഡിസംബർ 25 വരെ വിപണിയുണ്ടാകുമെന്ന് അറുമുഖൻ പറഞ്ഞു.

Also Read: സിനിമയും ആഘോഷങ്ങളും മടുത്തോ; എങ്കിലിതാ ക്രിസ്‌മസ് തീമില്‍ ചില പുസ്‌തകങ്ങൾ, ഇത്തവണ കൂടുതല്‍ കളറാകട്ടെ

TAGGED:

CHRISTMAS CRIB MARKET IN KTM
CHRISTMAS TRADE
CHRISTMAS MARKET IN KOTTAYAM
CHRISTMAS
CHRISTMAS CRIB IN KOTTAYAM

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.