ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ മാറുന്ന 5 സാമ്പത്തിക നിയമങ്ങൾ; നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?
എടിഎം, യുപിഐ ഇടപാടുകളിലും എൽപിജി സബ്സിഡിയിലും മാറ്റം; പുതിയ നിയമങ്ങൾ ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ.
Published : September 29, 2026 at 2:44 PM IST
സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുമായാണ് ഒക്ടോബർ 1 ആരംഭിക്കുന്നത്. ബാങ്കിങ്, ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റുകൾ, നിക്ഷേപങ്ങൾ, പാചകവാതക ബുക്കിങ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ പോക്കറ്റിനെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ രാജ്യത്ത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയാണ്. ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ രാജ്യത്തെ ഗാർഹിക എൽപിജി ബുക്കിങ്, സബ്സിഡി നിയമങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയാണ്. ഉപഭോക്താക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പുതിയ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചറിയാം...
1. പുതിയ എൽപിജി നിയമങ്ങൾ
ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ പാചകവാതക സബ്സിഡി ലഭിക്കുന്നതിന് ആധാർ അധിഷ്ഠിത ഇ-കെവൈസി നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പൂർത്തിയാക്കാത്തവർക്ക് സബ്സിഡി തുക ലഭിക്കില്ല, പകരം വിപണി വില നൽകി സിലിണ്ടർ വാങ്ങേണ്ടി വരും (എന്നാൽ കണക്ഷൻ റദ്ദാകില്ല). ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായി രണ്ട് സിലിണ്ടർ ബുക്കിങ്ങുകൾക്കിടയിലുള്ള കുറഞ്ഞ സമയപരിധി രാജ്യത്തുടനീളം 25 ദിവസമായി നിജപ്പെടുത്തി. മുൻപ് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത് 45 ദിവസമായിരുന്നു. നഗര-ഗ്രാമ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇനി 25 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത സിലിണ്ടർ ബുക്ക് ചെയ്യാം.
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സിലിണ്ടർ വീട്ടിൽ വിതരണത്തിന് എത്തിക്കുമ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് വരുന്ന ഡെലിവറി ഓതൻ്റിക്കേഷൻ കോഡ് (DAC) അല്ലെങ്കിൽ OTP നൽകിയാൽ മാത്രമേ വിതരണം പൂർത്തിയാകൂ. ഒരു വീട്ടിൽ ഒന്നിലധികം എൽപിജി കണക്ഷനുകൾ കൈവശം വെക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധികമുള്ള കണക്ഷനുകൾ സറണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
2. എസ്ബിഐ എടിഎം ചാർജുകൾ പുതുക്കുന്നു
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കായ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (SBI), ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ തങ്ങളുടെ എടിഎം സേവന നിരക്കുകൾ പരിഷ്കരിക്കുകയാണ്. നിർദ്ദിഷ്ട പരിധിക്ക് മുകളിലുള്ള എടിഎം ഇടപാടുകൾക്ക് ഈടാക്കുന്ന തുകയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും. കൂടാതെ സൗജന്യ പരിധി കഴിഞ്ഞുള്ള ബാലൻസ് പരിശോധന, മിനി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിവയ്ക്കും പുതിയ നിരക്കുകൾ ബാധകമായേക്കാം. എസ്ബിഐ ഉപഭോക്താക്കൾ തങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് തരം അനുസരിച്ചുള്ള പുതിയ പരിധികൾ പരിശോധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.
3. ബൾക് ഡെപ്പോസിറ്റ് പലിശ നിരക്കുകളിൽ പുതിയ മാറ്റം
ബാങ്കുകളിൽ വലിയ തുക സ്ഥിരനിക്ഷേപമായി ഇടുന്നവർക്കായി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. വലിയ തുകകളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ബാങ്കുകൾ പലിശ നിശ്ചയിക്കുന്നതിലും അത് പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതിലും ഇനി കൂടുതൽ സുതാര്യതയുണ്ടാകും.
ബാങ്കുകൾ തങ്ങളുടെ ബൾക് ഡെപ്പോസിറ്റ് പലിശ നിരക്കുകൾ ഇനി മുതൽ മുൻകൂട്ടി വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 10 മണിക്ക് ബാങ്കുകൾ അതാത് ദിവസത്തെ പുതുക്കിയ ബൾക് ഡെപ്പോസിറ്റ് നിരക്കുകൾ നിർബന്ധമായും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം.
സമാനമായ തുകയ്ക്കുള്ള ബൾക് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾക്ക് ബാങ്കുകൾ പൊതുവേ ഒരേ പലിശ നിരക്ക് തന്നെ നൽകണം. എങ്കിലും ലിക്വിഡിറ്റി കവറേജ് റേഷ്യോ (LCR) മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിരക്കുകളിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താൻ ബാങ്കുകൾക്ക് അനുമതിയുണ്ടായിരിക്കും.
4. യുപിഐ ഇടപാടുകൾക്ക് ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ എംഡിആർ
ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകളിൽ ഒക്ടോബർ മാസം മുതൽ വരാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റമാണിത്. ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ നിർദ്ദിഷ്ട മർച്ചൻ്റ് (വ്യാപാരി) യുപിഐ ഇടപാടുകൾക്ക് മർച്ചൻ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് (MDR) ഈടാക്കിത്തുടങ്ങും. ഇതിനെതിരെയുള്ള ഹർജിയിൽ അടിയന്തിര സ്റ്റേ അനുവദിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി വിസമ്മതിക്കുകയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ആർബിഐക്കും നോട്ടീസ് അയക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
2,000-ന് മുകളിലുള്ള പ്രത്യേക മർച്ചൻ്റ് ഇടപാടുകൾക്ക് 0.4% എംഡിആർ ബാധകമാകും. 2,000 വരെയുള്ള ഇടപാടുകളും ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്കുള്ള 'സീറോ-എംഡിആർ' ഇടപാടുകളും പൂർണമായും സൗജന്യമായി തുടരും.
5. നാഷണൽ പെൻഷൻ സിസ്റ്റം
എൻപിഎസ് (NPS) വരിക്കാർക്കായി പെൻഷൻ ഫണ്ട് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി (PFRDA) പുതിയ അപ്ഡേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ എൻപിഎസ് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കുള്ള ലോഗ്-ഇൻ പ്രക്രിയയും, നോമിനേഷൻ നിയമങ്ങളും കൂടുതൽ ലളിതമാക്കും. നിക്ഷേപകർക്ക് തങ്ങളുടെ തുക പിൻവലിക്കുന്നതിനും ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനും പുതിയ ഡിജിറ്റൽ വെരിഫിക്കേഷൻ രീതികൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.
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