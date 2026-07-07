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കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാഡിൻ്റെ ഓഹരി; വിൽപ്പന തുടങ്ങി കേന്ദ്രം, വന്‍ പ്രതികരണം

ഓഹരി വില 4.4 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 1,438 രൂപ വരെയെത്തി. ഉച്ചക്ക് ശേഷമുള്ള വ്യാപാരത്തിൽ 2. 84 ശതമാനം ഇടിവോടെ 1,462 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് ഓഹരി വ്യാപാരം തുടർന്നത്.

COCHIN SHIPYARD CSL SHARES COCHIN SHIPYARD OFS CENTRAL GOVT DIVESTMENT PROCESS
Cochin Shipyard (ANI)
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By PTI

Published : July 7, 2026 at 4:34 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കൊച്ചിൻ ഷിപ്‌യാഡ് ലിമിറ്റഡിലെ കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ ഓഹരി വിറ്റഴിക്കൽ പ്രക്രിയക്ക് വൻ തുടക്കം. ഒഎഫ്എസിൻ്റെ ആദ്യദിനമായ ഇന്ന് (ജൂലൈ 7) സ്ഥാപന നിക്ഷേപകർക്കായി മാറ്റിവെച്ചിരുന്ന ഓഹരി വിഹിതം പൂർണമായും വിറ്റഴിച്ചു. ആവശ്യക്കാർ ഏറിയതോടെ ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഓവർ സബ്‌സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷനും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സ്ഥാപന നിക്ഷേപകർക്കായി മാറ്റിവെച്ചിരുന്ന 59.66 ലക്ഷത്തിലധികം ഓഹരികൾക്കായി ഏകദേശം 74 ലക്ഷത്തോളം ഓഹരികളുടെ ബിഡുകളാണ് ലഭിച്ചത്. ഈ വിഭാഗത്തിൽ 1.23 മടങ്ങ് അധികം അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചു. വിപണി സമയം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ബിഡിങ്ങ് തുടരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

ഓഹരി വിപണിയിലെ വ്യാപാര സമയത്ത് ഒരു ഓഹരിക്ക് 1,401.85 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് ബിഡുകൾ പ്രധാനമായും രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കേന്ദ്രസർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന അടിസ്ഥാന വിലയായ 1,400 രൂപയേക്കാൾ നേരിയ തോതിൽ ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്.

ഇന്നലെ (ജൂലൈ 6) വിപണി ക്ലോസ് ചെയ്‌ത വിലയായ 1,504.75 രൂപയേക്കാൾ ഏഴ് ശതമാനം ഡിസ്‌കൗണ്ടിലാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഓഫർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഈ ആദായ വിൽപനയുടെ വാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ ഇന്ന് രാവിലെ കൊച്ചിൻ ഷിപ്‌യാഡിൻ്റെ ഓഹരി വിലയിൽ വൻ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

ഒരു സമയം രാവിലെ ഓഹരി വില 4.4 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 1,438 രൂപ വരെയെത്തി. ഉച്ചക്ക് ശേഷമുള്ള വ്യാപാരത്തിൽ 2. 84 ശതമാനം ഇടിവോടെ 1,462 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് ഓഹരി വ്യാപാരം തുടർന്നത്. രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ഈ ഓഫർ ഫോർ സെയിൽ വഴി കമ്പനിയുടെ മൊത്തം 5.04 ശതമാനം ഓഹരികളാണ് സർക്കാർ വിറ്റഴിക്കുന്നത്.

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കപ്പൽശാലയുടെ ആകെ ഓഹരികളുടെ 2.52 ശതമാനം വരുന്ന അടിസ്ഥാന വിഹിതവും അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം കൂടിയാൽ അധികമായി വിൽക്കാൻ നീക്കിവെച്ച 2.52 ശതമാനം വരുന്ന ഗ്രീൻ-ഷൂ ഓപ്ഷനും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നിലവിൽ ആദ്യദിനം തന്നെ ഓവർസബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്‌തതിനാൽ ഈ ഗ്രീൻ-ഷൂ ഓപ്ഷൻ സർക്കാർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും.

ഈ ഓഹരി വില്പനയിലൂടെ ഏകദേശം 1,800 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയം കണക്കാക്കുന്നത്. കൊച്ചിൻ ഷിപ്‌യാഡിൽ നിലവിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിന് 67.91 ശതമാനം ഓഹരി പങ്കാളിത്തമാണുള്ളത്.

റിട്ടെയിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് ഒഎഫ്എസിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം ജൂലൈ 8 നാണ് (നാളെ). ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപന നിക്ഷേപകർ ആദ്യദിനം തന്നെ വൻ താത്‌പര്യം കാണിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ റീട്ടെയിൽ നിക്ഷേപകരിലും മികച്ച പ്രതികരണമുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിപണി വിദഗ്‌ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.

സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഹരി വിറ്റഴിക്കലിലൂടെ വലിയൊരു തുകയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ഇതിനകം തന്നെ ആറ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഹരികൾ ഒഎഫ്എസ് വഴി സർക്കാർ വിറ്റഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 18, 561 കോടി രൂപയാണ് ഇതു വഴി സർക്കാർ സമാഹരിച്ചത്.

ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഹരി വിറ്റഴിക്കലിലൂടെയും അസറ്റ് മോണിറ്റൈസേഷനിലൂടെയും ആകെ 80,000 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാനാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ ബജറ്റിൽ ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.

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