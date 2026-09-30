ETV Bharat / business

സിമൻ്റ് വില വീണ്ടും വര്‍ധിച്ചേക്കും; ഒക്ടോബറിൽ ചാക്കിന് 5 രൂപമുതൽ 20 വരെ ഉയർന്നേക്കും

ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ വിലയിൽ വലിയ മാറ്റമില്ലാതിരുന്നെങ്കിലും സെപ്റ്റംബറിൽ രാജ്യത്തെ ശരാശരി വ്യാപാര വില ഒരു ചാക്കിന് 7 ഉയർന്ന് 356 ആയിരുന്നു

CEMENT PRICE INCREASE CEMENT PRICE HIKE CEMENT RATE INCREASE CEMENT PRICE NEWS
representative image (getty image)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2026 at 3:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ സിമൻ്റ് കമ്പനികൾ ഒക്ടോബറിൽ വീണ്ടും വില വർധന നടപ്പാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ബ്രോക്കറേജ് സ്ഥാപനമായ സെൻട്രം ബ്രോക്കിങ്ങിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്. വിവിധ വിപണികളിലായി ഒരു സിമൻ്റ് ചാക്കിന് അഞ്ച് മുതൽ 20 രൂപ വരെ വില വർധിപ്പിക്കാൻ കമ്പനികൾക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിലെ വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ ഈ വില വർധന എത്രത്തോളം നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെന്നത് സിമൻ്റിൻ്റെ ആവശ്യകത ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ധനവില ഗണ്യമായി ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, കമ്പനികൾക്ക് വില വർധന നടപ്പാക്കാനും അത് വിപണിയിൽ നിലനിർത്താനും കഴിയുമോ എന്നത് പ്രധാനമായി നിരീക്ഷിക്കേണ്ട വിഷയമാണെന്ന് സെൻട്രം ബ്രോക്കിങ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞു.

സെപ്റ്റംബറിൽ സിമൻ്റ് വിലയിലെ വർധനയുടെ വേഗത ഉയർന്നതാണ് ഒക്ടോബറിലെ വില വർധനയ്ക്കുള്ള കമ്പനികളുടെ നീക്കത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന ഘടകം. ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ വിലയിൽ വലിയ മാറ്റമില്ലാതിരുന്നെങ്കിലും സെപ്റ്റംബറിൽ രാജ്യത്തെ ശരാശരി വില ചാക്കിന് ഏഴ് രൂപ ഉയർന്ന് 356 ആയി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ബ്രോക്കറേജ് നടത്തിയ പരിശോധനകൾ പ്രകാരം, 2026 സെപ്റ്റംബറിൽ രാജ്യത്തെ വ്യാപാര , നോൺ-ട്രേഡ് വിഭാഗങ്ങളില്‍ സിമൻ്റ് വില ഉയർന്നു. മിക്ക വിപണികളിലും നോൺ-ട്രേഡ് വിഭാഗത്തിലാണ് താരതമ്യേന കൂടുതൽ വില വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

അതേസമയം, ചില വിപണികളിൽ കമ്പനികൾ ഉയർത്തിയ ബില്ലിങ് നിരക്ക് പൂർണമായും ഉപഭോക്താക്കളിൽ പ്രതിഫലിച്ചില്ല. പാദാവസാന വിൽപ്പന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനായി ഡീലർമാർ നേരത്തെയുണ്ടായിരുന്ന വിലയിൽ തന്നെ സിമൻ്റ് വിൽക്കുന്നതാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണമായി റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

2026 27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ സാധാരണയായി കാണുന്ന സീസണൽ ഇടിവിനെ അപേക്ഷിച്ച് സിമൻ്റിൻ്റെ ആവശ്യകതയിലെ ദൗർബല്യം കുറവായിരുന്നു. ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ പല വിപണികളിലും ആവശ്യകത വലിയ മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്നപ്പോൾ, സെപ്റ്റംബറിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ വ്യത്യസ്‌ത പ്രവണതകളാണ് ഉണ്ടായത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഉയർന്ന മഴ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിച്ചു. അതേസമയം, കുറഞ്ഞ മഴ ലഭിച്ച ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ചാക്കിന് 11രൂപ വരെ വർധന

സെപ്റ്റംബറിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലാണ് ശരാശരി സിമൻ്റ് വിലയിൽ വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഒരു ചാക്കിന് ശരാശരി 11രൂപയാണ് വില ഉയർന്നത്. പശ്ചിമേന്ത്യയിൽ ഒന്‍പത്, മധ്യ, കിഴക്കൻ, വടക്കൻ ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ ചാക്കിനും അഞ്ച് രൂപ വീതവും ശരാശരി വില വർധിച്ചു.

എന്നിരുന്നാലും, സെപ്റ്റംബറിലെ വില തിരിച്ചുവരവ് ഉണ്ടായിട്ടും 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പാദത്തിലെ രാജ്യത്തെ ശരാശരി വ്യാപാര വില ഒരു ചാക്കിന് 351 രൂപ മാത്രമായിരുന്നു. മുൻ പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് ഒരു രൂപ കുറവാണ്. ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലെ ദുർബലമായ വിലനിലവാരം സെപ്റ്റംബറിലെ വില വർധനയുടെ നേട്ടം ഭാഗികമായി ഇല്ലാതാക്കിയതാണ് ഇതിന് കാരണം.

Also Read: റേഷൻ വാങ്ങാത്തവരുടെ കാർഡുകൾ മരവിപ്പിക്കും, സുപ്രധാന അറിയിപ്പ്

TAGGED:

CEMENT PRICE INCREASE
CEMENT PRICE HIKE
CEMENT RATE INCREASE
CEMENT PRICE NEWS
CEMENT COMPANIES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.