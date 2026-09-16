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തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് കോളടിച്ചു!, പിഎഫ് പരിധി 25,000 രൂപയായി ഉയർത്തി കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ; 51 ലക്ഷത്തിലധികം ജീവനക്കാർക്ക് നേട്ടം

ഏകദേശം 51 ലക്ഷം ജീവനക്കാർക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്നും ഇതിലൂടെ സർക്കാരിന് 11,339 കോടി രൂപയുടെ അധിക ചെലവുണ്ടാകുമെന്നും കേന്ദ്ര മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്‌ണവ് അറിയിച്ചു..

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PM Narendra Modi chairs a Union cabinet meeting (File photo ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 16, 2026 at 3:47 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡൻ്റ്‌ ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ (EPFO) നിർബന്ധിത പരിധിയിലുള്ള പ്രതിമാസ ശമ്പള പരിധി 15,000 രൂപയിൽ നിന്ന് 25,000 രൂപയായി ഉയർത്താനുള്ള തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നിർദേശത്തിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ ബുധനാഴ്ച അംഗീകാരം നൽകി. കേന്ദ്രമന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്‌ണവാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഏകദേശം 51 ലക്ഷം ജീവനക്കാർക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്നും ഇതിലൂടെ സർക്കാരിന് 11,339 കോടി രൂപയുടെ അധിക ചെലവുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

"ഇത് ജീവനക്കാരുടെ ദീർഘകാലത്തെ ആവശ്യമായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ഇതിന് അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ വിപുലമായ ഈ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ വലയം ജീവനക്കാർക്കും തൊഴിലുടമകൾക്കും ഒരുപോലെ സഹായകരമാകും. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അദഗ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ മിനിമം വേതനം 15,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ടുണ്ട്, അതിനാൽ 2014-ൽ നിശ്ചയിച്ച ഈ പരിധിക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രസക്തിയില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വിവിധ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ശമ്പള പരിധി 25,000 രൂപയായി ഉയർത്താൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത്," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പുതിയ തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് ഇത് സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പരിരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുമെന്നും കൂടുതൽ ജീവനക്കാർക്ക് മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നും വൈഷ്ണവ് വ്യക്തമാക്കി. ഇത് സെപ്റ്റംബർ 17 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നും കേന്ദ്ര മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഈ ചരിത്രപരമായ തീരുമാനം വഴി 51 ലക്ഷത്തിലധികം അധിക ജീവനക്കാർ നിർബന്ധിത ഇപിഎഫ്ഒ പരിധിയിലേക്ക് വരും. ഇത് രാജ്യത്തെ തൊഴിലാളികളുടെ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ വലയം കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കും.

പുതിയ ഇപിഎഫ്ഒ പരിധി: നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

2004 മുതൽ 2014 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഇപിഎഫ്ഒ ശമ്പള പരിധിയിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തിയിരുന്നില്ല. 2014 സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഇത് 15,000 രൂപയായി ഉയർത്തിയത്. വർഷങ്ങളായുള്ള ശമ്പള വർധനവും തൊഴിൽ വളർച്ചയും കണക്കിലെടുത്താണ് ഇപ്പോൾ 25,000 രൂപയായി പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ആർക്കൊക്കെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും?

നിലവിലെ നിയമപ്രകാരം, 15,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ശമ്പളത്തിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർക്ക് ഇപിഎഫ് പരിരക്ഷ നിർബന്ധമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പരിധി 25,000 രൂപയാക്കിയതോടെ 15,000 നും 25,000 നും ഇടയിൽ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്ക് ഇനി മുതൽ പിഎഫ്, പെൻഷൻ, ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷകൾ നിർബന്ധമായും ലഭ്യമാകും.

ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ

പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് സമ്പാദ്യത്തിന് പുറമെ, എംപ്ലോയീസ് പെൻഷൻ സ്കീം (EPS) വഴിയുള്ള പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങളും എംപ്ലോയീസ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം (EDLI) വഴിയുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയും ഈ ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കും.

വൻ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത, ദീർഘകാല നേട്ടങ്ങൾ

ഈ പുതിയ പരിഷ്കരണത്തിലൂടെ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിവർഷ ചെലവ് ഏകദേശം 11,339 കോടി രൂപയായി ഉയരുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഇത് 10,250 കോടി രൂപയാണ്. അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏകദേശം 56,696 കോടി രൂപയാണ് സർക്കാർ ഇതിനായി ചിലവഴിക്കുക.

2026 ജൂൺ 16-ന് നടന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൻ്റെ ശുപാർശകളെയും വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളുമായുള്ള വിശദമായ ചർച്ചകളെയും തുടർന്നാണ് ഈ നിർദ്ദേശം മന്ത്രിസഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് എത്തിയത്. ഇപിഎഫ്ഒ നിലവിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ആകെ വിഹിതം അടയ്ക്കുന്ന അംഗങ്ങൾ 7.98 കോടിയാണ്. 7.68 ലക്ഷം സ്ഥാപനങ്ങളാണ് വിഹിതം അടയ്ക്കുന്നത്. തൊഴിൽ മേഖലയിലെ സ്ഥിരത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും തൊഴിലാളികളുടെ വിരമിക്കൽ കാലത്തെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും ഈ തീരുമാനം ഏറെ സഹായകരമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

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