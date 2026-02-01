ETV Bharat / business

ബജറ്റ് 2026; സിഗരറ്റിനും മദ്യത്തിനും വില കുത്തനെ കൂടി, വില കുറയുന്ന വസ്‌തുക്കള്‍ ഇവയെല്ലാം...

ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ വില കൂടുന്നവയും കുറയുന്നവയുമായ വസ്‌തുക്കള്‍ ഇവയെല്ലാം

Budget 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 1, 2026 at 1:41 PM IST

വില കുറയുന്നവ

  1. വിദേശ ടൂറിസം പാക്കേജുകൾ
  2. ഇലക്ട്രിക് വാഹന ബാറ്ററികള്‍
  3. വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസം
  4. കാൻസർ മരുന്നുകൾ
  5. പാദരക്ഷകൾ
  6. സോളാർ പാനലുകൾ
  7. തുകൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
  8. മൈക്രോവേവ് ഓവനുകൾ
  9. ടിവി
  10. ക്യാമറകൾ
  11. വീഡിയോ ഗെയിമുകളുടെ നിർമ്മാണ ഭാഗങ്ങൾ
  12. കാപ്പി, വെൻഡിംഗ് മെഷീനുകൾ
  13. സ്‌പോർട്‌സ് ഉപകരണങ്ങൾ

വില കൂടുന്നത്

  1. മദ്യം
  2. സിഗരറ്റ്
  3. പാൻ മസാല തുടങ്ങിയ പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
  4. കല്‍ക്കരി

