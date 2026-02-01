ബജറ്റ് 2026; സിഗരറ്റിനും മദ്യത്തിനും വില കുത്തനെ കൂടി, വില കുറയുന്ന വസ്തുക്കള് ഇവയെല്ലാം...
ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ വില കൂടുന്നവയും കുറയുന്നവയുമായ വസ്തുക്കള് ഇവയെല്ലാം
Budget 2026 (ETV Bharat)
Published : February 1, 2026 at 1:41 PM IST
വില കുറയുന്നവ
- വിദേശ ടൂറിസം പാക്കേജുകൾ
- ഇലക്ട്രിക് വാഹന ബാറ്ററികള്
- വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസം
- കാൻസർ മരുന്നുകൾ
- പാദരക്ഷകൾ
- സോളാർ പാനലുകൾ
- തുകൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
- മൈക്രോവേവ് ഓവനുകൾ
- ടിവി
- ക്യാമറകൾ
- വീഡിയോ ഗെയിമുകളുടെ നിർമ്മാണ ഭാഗങ്ങൾ
- കാപ്പി, വെൻഡിംഗ് മെഷീനുകൾ
- സ്പോർട്സ് ഉപകരണങ്ങൾ
വില കൂടുന്നത്
- മദ്യം
- സിഗരറ്റ്
- പാൻ മസാല തുടങ്ങിയ പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
- കല്ക്കരി