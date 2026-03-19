എണ്ണ വിപണിയില് തീപ്പൊരി; ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് ഓയില് 112 ഡോളര് കടന്നു, പരസ്പരം ഊര്ജ്ജ നിലയങ്ങള് ആക്രമിച്ച് ഇസ്രയേലും ഇറാനും
ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് നാല് ശതമാനത്തിലധികം ഉയർന്നു. ഇറാനിലെ വാതക പ്ലാന്റ് ഇസ്രയേൽ ആക്രമിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വില ഉയര്ന്നത്. പിന്നാലെ ഇറാനും തിരിച്ചടിച്ചു.
Published : March 19, 2026 at 11:56 AM IST|
Updated : March 19, 2026 at 12:27 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ആഗോള ഊര്ജ്ജ വിപണികളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷം. ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് നാല് ശതമാനത്തിലധികം ഉയർന്ന് 112.17 ഡോളറിലെത്തി. ഇറാനിലെ ഒരു ഗ്യാസ് ഫീൽഡ് ഇസ്രയേൽ ആക്രമിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വില കുതിച്ചുയര്ന്നത്. പിന്നാലെ ഖത്തറിലെ ഒരു പ്രധാന ഇന്ധന കേന്ദ്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാനും തിരിച്ചടിച്ചു. ഇതോടെ വില അപ്രതീക്ഷിതമായി കുതിച്ച് ഉയര്ന്നു.
QatarEnergy Statement on Missile Attacks on its LNG Facilities— QatarEnergy (@qatarenergy) March 19, 2026
In addition to the previous attack on Ras Laffan Industrial City on Wednesday 18 March 2026 that resulted in extensive damage to the Pearl GTL (Gas-to-Liquids) facility, QatarEnergy confirms that in the early hours…
ആഗോള ഊർജ്ജ വിതരണത്തിലെ തടസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ വർധി ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് വില കുതിച്ചത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 112.17 ഡോളറായിരുന്നു. ഇറാനിലെ സൗത്ത് പാർസ് ഗ്യാസ് ഫീൽഡിലേക്കാണ് ഇസ്രയേല് ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഇതിന് മറുപടിയായി, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്രവീകൃത പ്രകൃതിവാതക (എൽഎൻജി) സൗകര്യങ്ങളിലൊന്നായ ഖത്തറിലെ റാസ് ലഫാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റിയിൽ ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തി.
ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ റാസ് ലഫാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന് നാശനഷ്ടങ്ങള് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ഖത്തർ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആക്രമണമാണിത്. ഇത് പ്രധാന ആഗോള ഊർജ്ജ ആസ്തികളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ഉയര്ത്തുന്നുവെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം ഖത്തർ എനർജിയും ഒരു ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ ആക്രമണം സ്ഥിരീകരിച്ചു, സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ അടിയന്തര പ്രതികരണ സംഘങ്ങളെ ഉടൻ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു.
QatarEnergy Statement on Missile Attacks on Ras Laffan Industrial City— QatarEnergy (@qatarenergy) March 18, 2026
QatarEnergy confirms that Ras Laffan Industrial City this evening has been the subject of missile attacks.
Emergency response teams were deployed immediately to contain the resulting fires, as extensive…
"2026 മാർച്ച് 18 ബുധനാഴ്ച റാസ് ലഫാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റിയിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ പേൾ ജിടിഎൽ (ഗ്യാസ്-ടു-ലിക്വിഡ്സ്) പ്ലാൻ്റിന് വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടമുണ്ടായി. ഇതിനു പുറമെ 2026 മാർച്ച് 19 വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ തങ്ങളുടെ നിരവധി ദ്രവീകൃത പ്രകൃതി വാതക (എൽഎൻജി) പ്ലാൻ്റുകൾ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിന് വിധേയമാവുകയും ഇത് വലിയ തീപിടുത്തങ്ങൾക്കും വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കും കാരണമായതായും ഖത്തർ എനർജി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ അടിയന്തര പ്രതികരണ സംഘങ്ങളെ ഉടൻ വിന്യസിച്ചു. ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല" ഖത്തർ എനർജി എക്സില് കുറിച്ചു.
ഇറാന് ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ആളാപായമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് റാസ് ലഫാൻ ഇൻഡസ്ട്രി കമ്പനി സമൂഹമാധ്യങ്ങളിലൂടെ അറിയിച്ചു. ആഗോള എണ്ണ, വാതക വിതരണത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്ന മേഖലയിലേക്ക് നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങള് വിപണിയില് വിലയെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നു.
