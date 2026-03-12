എണ്ണ വില 100 ഡോളര് കടന്നു, കേരളത്തില് സ്വർണ വില ഇടിഞ്ഞു, രൂപയുടെ മൂല്യം താഴോട്ട്, ആടിയുലഞ്ഞ് സാമ്പത്തിക വിപണി
ഇന്നത്തെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്, സ്വർണവില, ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില എന്നിവ വിശദമായി....
Published : March 12, 2026 at 3:02 PM IST
ഇറാൻ-ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് യുദ്ധം 12-ാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നതിന് പിന്നാലെ ആടിയുലഞ്ഞ് ആഗോള സാമ്പത്തിക വിപണി. ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് ഇന്ന് 100 ഡോളർ കടന്നു. നാലു വര്ഷത്തിനിടെ ആദ്യമായി രാജ്യാന്തര എണ്ണ വില 100 ഡോളര് പിന്നിടുന്നത്.
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചതിന് പിന്നിലെ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ എണ്ണ ഉത്പാദക രാജ്യങ്ങളായ കുവൈറ്റ്, ഇറാഖ്, യുഎഇ എന്നിവ ഉത്പാദം കുറച്ചതും യുഎസ്, ഇസ്രയേല്, ഇറാന് എന്നിവര് റിഫൈനറികളെ ലക്ഷ്യമാക്കി ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചതും ക്രൂഡ് ഓയില് വില ഉയരാൻ കാരണമായി.
1937ൽ നടന്ന അറബ്-ഇസ്രയേൽ യുദ്ധകാലത്താണ് അവസാനമായി വില ഇത്രയധികം കൂടിയതെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. സംഘർഷം രൂക്ഷമായതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര ഊർജ്ജ ഏജൻസി 400 ദശലക്ഷം ബാരൽ എണ്ണ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം ആഗോള അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ 20% കടന്നുപോകുന്ന ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചുപൂട്ടിയതിനാൽ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ ഊർജ്ജ വിതരണത്തിലെ തടസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുകയാണ്.
കൂപ്പുകുത്തി ഓഹരി
ഓഹരി വിപണിയിൽ വന് ഇടിവ്. പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷം, ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില വർധനവ് എന്നിവയാണ് വിപണി കൂപ്പ് കുത്താൻ കാരണം. സംഘര്ഷം ഇന്ന് (മാർച്ച് 12) ഏഷ്യൻ വിപണിയില് വൻ ആഘാതം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ബിഎസ്ഇ സെൻസെക്സ് 992.53 പോയിൻ്റ് അഥവാ 1.29 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 75,871.18 ആയി. എൻഎസ്ഇ നിഫ്റ്റി 310.55 പോയിൻ്റ് അഥവാ 1.30 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 23,556.30ൽ താഴെയായി. 30 സെൻസെക്സ് കമ്പനികളിൽ മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര, മാരുതി, ട്രെൻ്റ്, അൾട്രാടെക് സിമൻ്റ്, ഇൻ്റർഗ്ലോബ് ഏവിയേഷൻ, ബജാജ് ഫിനാൻസ് എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടം നേരിട്ടത്. എൻടിപിസി, പവർ ഗ്രിഡ്, റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ടെക് മഹീന്ദ്ര എന്നിവ മുന്നിലാണ്.
പശ്ചിമേഷ്യയില് സംഘര്ഷം രൂക്ഷമായതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില് ക്രൂഡ് ഓയില് വില കുതിച്ച് ഉയരുകയാണ്. ആഗോള എണ്ണ മാനദണ്ഡമായ ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് 8.98 ശതമാനം ഉയർന്ന് ബാരലിന് 100.24 യുഎസ് ഡോളറിലെത്തി. എണ്ണ വിലയിലുണ്ടായ കുത്തനെയുള്ള വർധനവാണ് ഇടിവിന് പിന്നിലെ അടിയന്തര കാരണമെന്ന് എൻറിച്ച് മണിയുടെ സിഇഒ പൊൻമുടി ആർ പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞു
പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞു. ഇന്ന് (മാർച്ച് 12) രാവിലെ രൂപയുടെ മൂല്യം 31 പൈസ ഇടിഞ്ഞ് 92.32 ലെത്തിയത്. ആഗോള സംഘര്ഷങ്ങൾ രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് രൂപയുടെ മൂല്യം വീണ്ടും ഇടിഞ്ഞത്. തുടർച്ചയായ വിദേശ- ആഭ്യന്തര നിക്ഷപങ്ങൾ പിൻവലിക്കൽ, ആഗോള അസംസ്കൃത എണ്ണ വിലയിലെ വർധനവ് തുടങ്ങിയവയും രൂപയുടെ മൂല്യത്തെ വൻ തോതിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സുസ്ഥിരമായ നിക്ഷപങ്ങളാണ് രൂപയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യം രൂപയുടെ വളർച്ചയെ തകർക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രൂപയുടെ മൂല്യം 91.85 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു. അതേസമയം യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ പ്രാദേശിക യൂണിറ്റ് 16 പൈസ കുറഞ്ഞ് 92.01 ൽ ക്ലോസ് ചെയ്തുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷം നീണ്ടുനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ രൂപയുടെ മൂല്യം ഇനിയും താഴാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചതും കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഇസ്രയേൽ-ഇറാൻ സംഘർഷം രൂക്ഷമായതും ഇന്ത്യൻ രൂപയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി. കൂടാതെ എണ്ണ വിലയിലെ വർധനവ് സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെയും വെള്ളിയുടെയും വില ഇടിഞ്ഞത് എല്ലാം രൂപയുടെ മൂല്യം കുറച്ചു. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ ഡോളറിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പ്രവണതയാണ് നിലവിൽ കണ്ടുവരുന്നതെന്ന് ഫിൻറെക്സ് ട്രഷറി അഡ്വൈസേഴ്സ് എൽഎൽപിയുടെ ട്രഷറി മേധാവിയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുമായ അനിൽ കുമാർ ബൻസാലി പറഞ്ഞു.
എന്താണ് വിനിമയ നിരക്ക്?
ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ കറൻസിയെ മറ്റൊരു മൂല്യത്തിലേക്ക് തരം മാറ്റുന്നതും തുടർന്ന് ലഭിക്കുന്ന മൂല്യവുമാണ് വിനിമയ നിരക്ക്. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ കറൻസിയെ മറ്റൊരു കറൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണക്കാക്കുന്ന മൂല്യമായും ഇത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഓഹരി വിപണി, ക്രൂഡ് ഓയിൽ മേഖല, സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ തുടങ്ങിയ സകല മേഖലകളിലെയും പ്രവർത്തനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും രൂപയുടെ മൂല്യം നിർണയിക്കപ്പെടുക.
സ്വർണ വിലയും കുത്തനെ താഴോട്ട്
സംഘർഷത്തിനിടയിലും സ്വർണവില കുറയുന്നതയാണ് കാണുന്നത്. ഇന്ന് (മാർച്ച് 12) കേരളത്തില് സ്വര്ണ വിലയില് നേരിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. 22 കാരറ്റ് സ്വര്ണം ഗ്രാമിന് 45 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,870 രൂപയും പവന് 1,18960 രൂപയുമാണ് വില. അതേസമയം 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 12,215 രൂപയും പവന് 97,720 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. വെള്ളി വിലയിലും നേരിയ കുറവുണ്ട്. ഒരു ഗ്രാമിന് 280 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില.
പശ്ചിമേഷ്യയില് യുദ്ധം രൂക്ഷമായതോടെ സ്വർണ വിലയിലും ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുകയാണ്. എന്നാൽ സാധാരണ യുദ്ധമോ മറ്റ് സംഘർഷങ്ങളോ നടന്നാൽ സ്വർണവിലയും മറ്റും ഉയരുകയാണ് പതിവ്. പക്ഷേ നിലവിൽ ആഗോളതലത്തിൽ പണപ്പെരുപ്പം വർധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് സ്വർണവില കുറയാൻ കാരണം. അപ്രതീക്ഷിതമായി വില കുറയുകയും കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം വര്ധവനും കുറവും അധിക കാലം നീണ്ടു നില്ക്കാത്തതും അതിശയമാണ്.
