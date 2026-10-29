പെൻഷൻ മുതല് ജിഎസ്ടി വരെ മാറുന്നു, നവംബര് ഒന്ന് മുതല് നിങ്ങള് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വമ്പൻ മാറ്റങ്ങള്
വ്യാപാരികളും പെൻഷൻകാരും ശ്രദ്ധിക്കുക.. നവംബർ 1 മുതൽ കനത്ത മാറ്റങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.. അറിയാം വിശദമായി
Published : October 29, 2026 at 2:38 PM IST
രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക-നികുതി മേഖലകളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുമായി പുതിയ മാസം പിറക്കുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ചെറുകിട ഓൺലൈൻ വ്യാപാരികൾക്ക് വൻ ആശ്വാസം നൽകുന്ന ജിഎസ്ടി പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, സാധാരണക്കാരെയും നികുതിദായകരെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന നാല് സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങളാണ് നവംബർ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത്. ആദായനികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി നീട്ടിയതും പെൻഷൻകാർ ഒട്ടും വൈകാതെ ചെയ്യേണ്ട ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പണവും ഉൾപ്പെടെ, ഈ മാസം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാന സമയപരിധികളും പുതിയ സാമ്പത്തിക നിയമങ്ങളും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം...
ചെറുകിട ഓൺലൈൻ വ്യാപാരികൾക്ക് ഇനി ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും ബിസിനസ് വളർത്താം
ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ (ആമസോണ്, ഫ്ലിപ്കാര്ട്ട് തുടങ്ങിയവ) വഴി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ചെറുകിട ബിസിനസുകാർക്ക് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ബിസിനസ് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഏറെ എളുപ്പമാകും. ഒക്ടോബർ 8-ന് നടന്ന 57-ാമത് ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ അംഗീകരിച്ച പരിഷ്കാരങ്ങൾ നവംബർ 1 മുതൽ ഘട്ടങ്ങളായി പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയാണ്.
എന്താണ് പുതിയ മാറ്റം?
ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വന്തമായി ഓഫീസുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും, തങ്ങൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ വെയർഹൗസ് തങ്ങളുടെ പ്രധാന ബിസിനസ് സ്ഥലമായി കാണിക്കാൻ വ്യാപാരികൾക്ക് അനുമതി നൽകും. ഇതിനായി ഇ-കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്ററുടെ അനുമതി പത്രവും, വ്യാപാരിയുടെ സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്തെ കൃത്യമായ ജിഎസ്ടി പരിശോധനാ നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും പ്രത്യേകം ഓഫീസുകൾ വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള വൻ തുക ഇനി ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്ക് ലാഭിക്കാം. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഏകദേശം 9.5 ലക്ഷത്തോളം ചെറുകിട ഓൺലൈൻ വിൽപനക്കാർക്ക് ഇതിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള പ്രയോജനം ലഭിക്കും.
പുതിയ ജിഎസ്ടി റിട്ടേൺ ഫോമുകൾ പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിന്
നവംബർ 1 മുതൽ പരിഷ്കരിച്ച പുതിയ ജിഎസ്ടി റിട്ടേൺ ഫോമുകളുടെ കരട് (GSTR-1, GSTR-1A, IFF എന്നിവ) ധനമന്ത്രാലയം മൈഗോവ് (MyGov) പോർട്ടലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നവംബർ 30 വരെ ഈ ഫോമുകളിൽ തങ്ങളുടെ നിർദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കാം. ജിഎസ്ടി റിട്ടേണുകളിലെ പിഴവുകളും അതുമൂലം വ്യാപാരികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന നോട്ടീസുകളും വലിയ തോതിൽ കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഈ പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. 2027 ഏപ്രിൽ 1 മുതലായിരിക്കും ഈ പരിഷ്കരിച്ച ഫോമുകൾ ഔദ്യോഗികമായി നടപ്പിലാക്കുക.
പെൻഷൻകാർ ശ്രദ്ധിക്കുക: ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് നവംബർ 30-നകം
കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരായിരുന്ന പെൻഷൻകാർ തങ്ങളുടെ വാർഷിക ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നവംബർ 30-നകം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഡിസംബർ മാസം മുതൽ തടസ്സമില്ലാതെ പെൻഷൻ തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ ലഭിക്കാൻ ഇത് നിർബന്ധമാണ്. സ്വന്തം ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ചുകൾ വഴിയോ, ആധാർ അധിഷ്ഠിത 'ജീവൻ പ്രമാൺ' ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം വഴിയോ, തപാൽ വകുപ്പിൻ്റെ ഡോർസ്റ്റെപ്പ് സർവീസ് വഴിയോ തികച്ചും സൗജന്യമായി ഇത് ചെയ്യാം. 80 വയസ്സും അതിനുമുകളിലും പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ തന്നെ മസ്റ്ററിങ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. മറ്റ് പെൻഷൻകാർക്ക് നവംബർ 1 മുതൽ 30 വരെയാണ് ഇതിനുള്ള സമയപരിധി.
ഓഡിറ്റിങ് ഉള്ളവർക്കുള്ള ഐടിആർ തീയതി നവംബർ 21 വരെ നീട്ടി
കമ്പനികൾ, പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ, ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പുകൾ (LLP), വാർഷിക വിറ്റുവരവ് നിശ്ചിത പരിധിക്ക് മുകളിലുള്ള ബിസിനസുകാർ, പ്രൊഫഷണലുകൾ എന്നിവർക്കായി ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ആദായനികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട് ടാക്സസ് (CBDT) നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 31 ആയിരുന്ന അവസാന തീയതി നവംബർ 21 വരെയാണ് നീട്ടി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സാധാരണയായി വാർഷിക വിറ്റുവരവ് 1 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ബിസിനസുകൾക്കും (ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകളാണെങ്കിൽ 10 കോടി വരെ), 50 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വരുമാനമുള്ള പ്രൊഫഷണലുകൾക്കുമാണ് ടാക്സ് ഓഡിറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പിഴയും മറ്റ് നിയമനടപടികളും ഒഴിവാക്കാൻ ഈ പുതുക്കിയ തീയതിക്കുള്ളിൽ തന്നെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
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