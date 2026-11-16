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ഇന്നത്തെ കോടിപതി ആര് ? ഭാഗ്യശാലിയെ കാത്ത് കേരളം, ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം വിശദമായി

കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഭാഗ്യതാര BT-79 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം വിശദമായി..

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Bhagyathara bt- 79 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 16, 2026 at 10:26 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് തിങ്കളാഴ്‌ച തോറും നറുക്കെടുക്കുന്ന കേരള ഭാഗ്യക്കുറി 'ഭാഗ്യതാര BT-79' ഫലം ഇന്ന് മൂന്ന് മണിയോടെ പ്രഖ്യാപിക്കും. തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്‌ഷന് സമീപമുള്ള ഗോർക്കി ഭവനിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനമായി 25 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 10 ലക്ഷം രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകർഷകമായ നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ ഈ ലോട്ടറിയിലുണ്ട്. സുതാര്യതയും നീതിയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സ്വതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക.

ഭാഗ്യതാര BT-79 സമ്മാനഘടന:

ഒന്നാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ

രണ്ടാം സമ്മാനം: 30 ലക്ഷം രൂപ

മൂന്നാം സമ്മാനം: 5 ലക്ഷം രൂപ

നാലാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ

അഞ്ചാം സമ്മാനം: 2,000 രൂപ

ആറാം സമ്മാനം: 1,000 രൂപ

ഏഴാം സമ്മാനം: 500 രൂപ

എട്ടാം സമ്മാനം: 200 രൂപ

ഒമ്പതാം സമ്മാനം: 100 രൂപ

സമാശ്വാസ സമ്മാനം: 5000 രൂപ

അടുത്തിടെ നറുക്കെടുത്ത ലോട്ടറി ഫലം
ടിക്കറ്റ് നമ്പർ / പേര്നടുക്കെടുപ്പ് തീയതിഫലം
സുവർണ്ണ കേരളം SK-77നവംബർ 13click here
കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-647നവംബർ 12click here
ധനലക്ഷ്‌മി DL 75നവംബർ 11click here
സ്ത്രീ ശക്തി SS-545 നവംബർ 10click here
ഭാഗ്യതാര BT-79 നവംബർ 09click here
കാരുണ്യ KR-775നവംബർ 07click here
സുവർണ്ണ കേരളം SK-75നവംബർ 06click here
സുവർണ്ണ കേരളം SK-76നവംബർ 05click here
കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-648നവംബർ 06click here
ധനലക്ഷ്‌മി DL 76നവംബർ 04click here
സ്ത്രീ ശക്തി SS-544നവംബർ 03click here
ഭാഗ്യതാര BT-78നവംബർ 02click here
കാരുണ്യ KR-774ഒക്‌ടോബർ 31click here
സുവർണ്ണ കേരളം SK-75ഒക്‌ടോബർ 30click here
കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-647ഒക്‌ടോബർ 29click here
ധനലക്ഷ്‌മി DL 75ഒക്‌ടോബർ 28click here
സ്ത്രീ ശക്തി SS-543ഒക്‌ടോബർ 27click here
ഭാഗ്യതാര BT-77ഒക്‌ടോബർ 26click here

TAGGED:

BHAGYATHARA BT 79 RESULT
BT 79 LOTTERY RESULT DECLARED
KERALA LOTTERY RESULTS
കേരള ലോട്ടറി ഫലം
ഭാഗ്യതാര BT 79 ഫലം

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