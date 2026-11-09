ഒരു കോടി തൃശൂർ എടുക്കുവാ..! ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യതാര അടിച്ചത് ഈ ടിക്കറ്റിന്
കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഭാഗ്യതാര BT-79 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം വിശദമായി..
Published : November 9, 2026 at 3:50 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന കേരള ഭാഗ്യക്കുറി 'ഭാഗ്യതാര BT-79' ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. തൃശൂരില് വിറ്റ BG 475629 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് ഒരു കോടിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം അടിച്ചത്. ജെയ്സൺ ഏജൻ്റിൻ്റെ കൈയിൽ നിന്ന് എടുത്ത ടിക്കറ്റിനാണ് സമ്മാനം. എറണാകുളത്ത് നിന്നും വിറ്റ BC 243415 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം. മൂന്നാം സമ്മാനം BL 258664 എന്ന നമ്പറിനും ലഭിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷന് സമീപമുള്ള ഗോർക്കി ഭവനിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനമായി 25 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 10 ലക്ഷം രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകർഷകമായ നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ ഈ ലോട്ടറിയിലുണ്ട്. സുതാര്യതയും നീതിയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സ്വതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.
ഫലങ്ങൾ വിശദമായറിയാം:
ഒന്നാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ: BG 475629
രണ്ടാം സമ്മാനം: 30 ലക്ഷം രൂപ: BC 243415
മൂന്നാം സമ്മാനം: 5 ലക്ഷം രൂപ: BL 258664
നാലാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ : 0226 0702 0986 2745 2770 2901 3495 3953 4197 4943 5797 5806 7116 7727 8474 8482 8624 8903 9210
അഞ്ചാം സമ്മാനം: 2,000 രൂപ: 0316 0349 4267 4718 6158 9324
ആറാം സമ്മാനം: 1,000 രൂപ: 0215 0714 0756 0893 1422 1674 2262 3188 3251 3907 4004 4200 4640 4995 5721 6054 6441 6634 6744 6837 6932 6986 7561 7688 8852
ഏഴാം സമ്മാനം: 500 രൂപ: 0121 0540 0554 0602 0661 0849 1145 2134 2359 2646 2736 2874 2967 3014 3274 3309 3326 3584 3773 3822 3825 3893 3941 4345 4374 4388 4459 4495 4585 4676 4798 4855 4951 5025 5032 5082 5143 5354 5356 5425 5513 5517 5948 5982 6022 6189 6374 6532 6588 6747 6761 6792 6899 7107 7148 7161 7267 7270 7350 7551 7558 7566 7675 8020 8039 8058 8501 8796 8837 8857 8947 8994 9404 9452 9590 9883
എട്ടാം സമ്മാനം: 200 രൂപ: 0107 0186 0200 0297 0385 0421 0430 0653 0694 0758 1217 1545 1773 1909 1940 2018 2026 2126 2129 2273 2276 2301 2340 2350 2567 2669 2687 2952 3056 3249 3338 3391 3416 3505 3512 3528 3653 3688 3733 3792 3814 3823 3942 3968 4030 4272 4372 4475 4498 4639 4827 4884 4999 5525 5609 5737 6200 6264 6323 6339 6503 6695 6964 7026 7060 7178 7311 7341 7474 7496 7901 8078 8112 8170 8356 8371 8599 8617 8688 8739 8786 8804 8832 8898 8946 9144 9274 9448 9471 9603 9681 9744 9815 9877
ഒമ്പതാം സമ്മാനം: 100 രൂപ: 0154, 0172, 0240, 0319, 0555, 0631, 0871, 0969, 1141, 1222, 1283, 1326, 1484, 1652, 1718, 1738, 1848, 2000, 2048, 2051, 2139, 2152, 2226, 2242, 2247, 2348, 2426, 2734, 2951, 2963, 2992, 3007, 3017, 3110, 3403, 3428, 3429, 3459, 3507, 3549, 3636, 3698, 3738, 3799, 3830, 3944, 3950, 4012, 4058, 4070, 4139, 4214, 4342, 4581, 4623, 4697, 4716, 4851, 4897, 5212, 5232, 5308, 5461, 5470, 5498, 5554, 5579, 5592, 5620, 5642, 5644, 5785, 5835, 5836, 6000, 6075, 6129, 6269, 6299, 6407, 6413, 6423, 6460, 6505, 6536, 6598, 6608, 6775, 6825, 6940, 6987, 7048, 7122, 7123, 7315, 7406, 7483, 7512, 7564, 7610, 7713, 7718, 7763, 7829, 7869, 7914, 8172, 8173, 8183, 8256, 8263, 8308, 8336, 8509, 8568, 8593, 8614, 8638, 8644, 8736, 8790, 8846, 8881, 8973, 9147, 9192, 9276, 9332, 9444, 9703, 9721, 9778, 9781, 9798, 9827, 9846, 9862, 9884, 9896, 9913, 9926, 9946, 9947, 9995
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: BB 475629 BC 475629 BD 475629 BE 475629 BF 475629 BH 475629 BJ 475629 BK 475629 BL 475629 BM 475629
|ടിക്കറ്റ് നമ്പർ / പേര്
|നടുക്കെടുപ്പ് തീയതി
|ഫലം
|കാരുണ്യ KR-775
|നവംബർ 07
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|സുവർണ്ണ കേരളം SK-76
|നവംബർ 06
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|കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-648
|നവംബർ 05
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|ധനലക്ഷ്മി DL 76
|നവംബർ 04
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|സ്ത്രീ ശക്തി SS-544
|നവംബർ 03
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|ഭാഗ്യതാര BT-78
|നവംബർ 02
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|കാരുണ്യ KR-774
|ഒക്ടോബർ 31
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|സുവർണ്ണ കേരളം SK-75
|ഒക്ടോബർ 30
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|കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-647
|ഒക്ടോബർ 29
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|ധനലക്ഷ്മി DL 75
|ഒക്ടോബർ 28
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|സ്ത്രീ ശക്തി SS-543
|ഒക്ടോബർ 27
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|ഭാഗ്യതാര BT-77
|ഒക്ടോബർ 26
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|കാരുണ്യ KR-773
|ഒക്ടോബർ 24
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|സുവർണ കേരളം SK-74
|ഒക്ടോബർ 23
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