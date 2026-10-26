വീണ്ടും ഒരു കോടി തൃശൂരില്, ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യതാര അടിച്ചത് ഈ ടിക്കറ്റിന്
കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഭാഗ്യതാര BT-77 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം വിശദമായി..
Published : October 26, 2026 at 3:34 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന കേരള ഭാഗ്യക്കുറി 'ഭാഗ്യതാര BT-77' ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. തൃശൂരില് വിറ്റ BJ186570 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് ഒരു കോടിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം അടിച്ചത്. എറണാകുളത്ത് നിന്നും വിറ്റ BM141560 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം. മൂന്നാം സമ്മാനം BJ210059 എന്ന നമ്പറിനും ലഭിച്ചു. ഈ ടിക്കറ്റ് വിറ്റത് മലപ്പുറത്താണ്.
ഇന്നലത്തെ സമൃദ്ധി ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പില് ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്ത് വിറ്റ ടിക്കറ്റിനായിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച നറുക്കെടുത്ത കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറി ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി തൃശൂരിലെ ഇരിങ്ങാലക്കുടയില് വിറ്റ ടിക്കറ്റിനായിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച നറുക്കെടുത്ത സുവര്ണ കേരളം ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി രൂപയും തൃശൂരില് വിറ്റ ടിക്കറ്റിനായിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ചത്തെ കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ ലഭിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നെയ്യാറ്റിന്കരയില് വിറ്റ ടിക്കറ്റിനായിരുന്നു.
ബുധനാഴ്ചത്തെ ധനലക്ഷ്മി ഭാഗ്യക്കുറി ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി ലഭിച്ചത് പാലക്കാട് ചിറ്റൂരില് വിറ്റ ടിക്കറ്റിനായിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടിലഭിച്ചത് മലപ്പുറത്ത് വിറ്റ ടിക്കറ്റിനായിരുന്നു. ഒരാഴ്ചക്കിടെ മൂന്നു തവണ ഒന്നാം സമ്മാനം തൃശ്ശൂരിലും രണ്ടു തവണ തിരുവനന്തപുരത്തും ഓരോ തവണ വീതം പാലക്കാടും മലപ്പുറത്തുമാണ് ലഭിച്ചത്.
തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷന് സമീപമുള്ള ഗോർക്കി ഭവനിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്കാണ് ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യതാര നറുക്കെടുത്തത്. ഒന്നാം സമ്മാനമായി 1 കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക. സുതാര്യതയും നീതിയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സ്വതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.
ഫലങ്ങൾ വിശദമായറിയാം:
ഒന്നാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ: BJ186570
രണ്ടാം സമ്മാനം: 30 ലക്ഷം രൂപ: BM141560
മൂന്നാം സമ്മാനം: 5 ലക്ഷം രൂപ: BJ210059
നാലാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ : 0042 0228 0727 1308 1651 2240 3645 3689 3976 4725 4789 6326 6638 7146 7337 8343 9154 9470 9736
അഞ്ചാം സമ്മാനം: 2,000 രൂപ: 0795 1008 3718 5603 5804 6191
ആറാം സമ്മാനം: 1,000 രൂപ: 0217 0740 0766 0907 0998 1230 1842 2038 2329 2407 2581 2987 3177 3516 4062 4088 4308 4886 5209 6311 6314 6622 7381 7740 9111
ഏഴാം സമ്മാനം: 500 രൂപ: 0057 0212 0291 0443 0526 0909 0925 1010 1153 1376 1392 1537 1557 1700 1724 1887 1952 2026 2070 2225 2405 2555 2713 2879 2969 3084 3199 3345 3372 3420 3672 3738 3766 3959 4084 4377 4551 4740 4752 4889 4978 5047 5101 5526 5900 5947 5999 6303 6331 6364 6699 6805 6829 7011 7176 7196 7201 7227 7494 7669 7827 8315 8363 8371 8465 8597 8665 8756 8854 8877 8928 9029 9104 9372 9667 9823
എട്ടാം സമ്മാനം: 200 രൂപ: 0086 0166 0226 0261 0495 1130 1211 1232 1306 1307 1335 1407 1409 1585 1607 2004 2107 2119 2260 2358 2448 2528 2642 2765 2778 2892 2928 3118 3247 3280 3284 3344 3347 3622 3628 3866 3882 4271 4312 4331 4360 4631 4716 4737 4796 4911 4960 5033 5049 5161 5177 5332 5449 5580 5656 5944 5997 6019 6028 6111 6122 6228 6276 6470 6528 6540 6572 6605 6786 6809 6876 6921 7061 7446 7679 7718 7927 8019 8320 8893 9160 9248 9295 9325 9333 9386 9419 9468 9558 9662 9831 9847 9924 9991
ഒമ്പതാം സമ്മാനം: 100 രൂപ: 0012 0056 0119 0174 0252 0269 0283 0309 0451 0478 0552 0606 0656 0660 0805 0867 0935 0938 1052 1337 1384 1478 1627 1680 1771 1830 1859 1870 1953 1988 2039 2156 2209 2306 2320 2321 2366 2579 2583 2804 2977 3030 3087 3115 3143 3170 3379 3398 3453 3471 3589 3648 3658 3667 3711 3726 3758 3765 3768 3982 4015 4029 4035 4061 4068 4073 4289 4301 4325 4476 4481 4569 4575 4754 4853 5098 5162 5330 5331 5375 5461 5560 5568 5569 5583 5592 5647 5704 5737 5827 5839 5931 5941 6088 6098 6172 6317 6324 6389 6414 6492 6529 6595 6607 6654 6708 6883 6891 6999 7042 7086 7125 7343 7345 7419 7425 7542 7592 7633 7646 7683 7721 7941 7960 7985 8121 8175 8354 8522 8587 9249 9263 9360 9484 9519 9597 9650 9654 9655 9685 9714 9744 9788 9925
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: 5,000 രൂപ: BA 186570 BB 186570 BC 186570 BD 186570 BE 186570 BF 186570 BG 186570 BH 186570 BK 186570 BL 186570 BM 186570
സമ്മാനത്തുക എങ്ങനെ കൈപ്പറ്റാം?
- നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് നമ്പറും കേരള സർക്കാർ ഗസറ്റിലെ വിവരങ്ങളും താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോട്ടറി ഫലം പരിശോധിക്കുക.
- നിങ്ങളുടെ നമ്പർ പട്ടികയിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമ്മാനം നേടാൻ നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ടായേക്കാം.
- തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള കേരള ലോട്ടറി ഓഫിസിൽ സമ്മാനത്തിനായുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.
- ഫലപ്രഖ്യാപനം നടന്ന് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
- സമ്മാനം ലഭിച്ച യഥാർഥ ടിക്കറ്റും തിരിച്ചറിയൽ പരിശോധനയ്ക്കായി സർക്കാർ അംഗീകൃത തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും (ID) കൈവശം കരുതുക.
സമ്മാനത്തുക കൈപ്പറ്റാൻ ആവശ്യമായ രേഖകൾ
- സമ്മാനം ലഭിച്ച ടിക്കറ്റിന്റെ മുൻവശത്തിന്റെയും പിൻവശത്തിന്റെയും പകർപ്പുകൾ എടുത്ത് അതിൽ ഒപ്പിട്ട് നൽകുക.
- ഗസറ്റഡ് ഓഫിസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സമീപകാലത്ത് എടുത്ത പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ സമർപ്പിക്കുക.
- തിരിച്ചറിയൽ പരിശോധനയ്ക്കായി സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ (self-attested) പാൻ കാർഡ് പകർപ്പ് നൽകുക.
- ഔദ്യോഗിക സമ്മാന ക്ലെയിം അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് അതിൽ റവന്യൂ സ്റ്റാമ്പ് പതിക്കുക.
- ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, വോട്ടർ ഐഡി, അല്ലെങ്കിൽ റേഷൻ കാർഡ് തുടങ്ങിയ സർക്കാർ അംഗീകൃത തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളിൽ ഒന്ന് ഇതിനൊപ്പം ചേർക്കുക.
വിജയിച്ച നമ്പറുകളുടെ പൂർണ പട്ടിക അടങ്ങിയ PDF എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം?
- keralalotteries.info അല്ലെങ്കിൽ keralalotteryresult.net എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുക.
- 'bhagyathara bt 77 Lottery results' എന്ന് നൽകിയിട്ടുള്ള ലിങ്ക് കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- വിജയിച്ച നമ്പറുകളുടെ പൂർണ്ണ പട്ടിക കാണുന്നതിനായി റിസൾട്ട് വിഭാഗത്തിലേക്ക് (results section) പോകുക.
- ഈ പേജിൽ ലഭ്യമായ ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തുക.
- ഫലങ്ങൾ PDF ഫോർമാറ്റിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
Also Read: ഇന്നും ഭാഗ്യം തൃശൂരില്; കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുത്തു, വിവരങ്ങള് വിശദമായറിയാം