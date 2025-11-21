ഹൈടെക്ക് ആകാൻ ബെംഗളൂരു, ഐടി മേഖലയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത് 4000 കോടിയുടെ നിക്ഷേപം, തൊഴിലവസരങ്ങളും കുതിച്ചുയരും
Published : November 21, 2025 at 12:02 PM IST
ബെംഗളൂരു: സാങ്കേതിക വിദ്യ കുതിച്ച് പായുന്ന ഈ ലോകത്ത് വൻ നിക്ഷേപത്തിനും തൊഴിലവസരങ്ങള്ക്കും ഊന്നല് നല്കിയുള്ള ബെംഗളൂരു ടെക് ഉച്ചകോടി (ബിടിഎസ്) 2025 ൻ്റെ 28-ാം മത് പതിപ്പ് സമാപിച്ചു. ഏകദേശം നാലായിരം കോടികളുടെ നിക്ഷേപത്തിനും നാലായിരം തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾക്കും ഉറപ്പു നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ബെംഗളൂരു ടെക് ഉച്ചകോടി സമാപിച്ചത്.
എഐ, ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, സാങ്കേതികവിദ്യാധിഷ്ഠിത മേഖലകളിലെ വികസന പദ്ധതികള് ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള കരാറുകളിൽ കമ്പനികളും സംരംഭകരും ഒപ്പുവച്ചു. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, ഡീപ് ടെക്, അനുബന്ധ മേഖലകളിൽ 786.43 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം പ്രഖ്യാപിച്ച് കൊണ്ടായിരുന്നു ഉച്ചകോടി ആരംഭിച്ചത്. ഡീപ് ടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ആദ്യമായി കർണാടക നാനൂറ് കോടി രൂപയുടെ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ബെംഗളൂരുവിലെ ഈ സംരംഭത്തിലൂടെ സാങ്കേതിക വിദ്യയില് വലിയ മുന്നേറ്റ മുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.
മലയാളികള് ഉള്പ്പെടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നും നിരവധി യുവാക്കളാണ് ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് ജോലി തേടിപോകുന്നത്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പ്രതീക്ഷ നല്കുന്നത് കൂടിയാണ് ഈ ഉച്ചകോടി. ഇനി കൂടുതല് ഐടി കമ്പനികള് പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിക്കാനും കൂടുതല് തൊഴിലവസരങ്ങള്ക്കും ഇനി സാധ്യത ഏറെയാണ്. മൊത്തത്തിൽ നാലായിരം കോടിയിലധികം രൂപയുടെ നിക്ഷേപങ്ങളും നാലായിരം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങളും ഉച്ചകോടിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി. "ഇനി വരുന്ന ഘട്ടം ശാസ്ത്രീയ നവീകരണത്തിൻ്റേതാണ്. സാങ്കേതിക മാറ്റത്തിൻ്റെ അടുത്ത തരംഗത്തെ നയിക്കാൻ ബെംഗളൂരു സ്വയം നിലയുറപ്പിക്കുകയാണെന്ന്", ഐടി, ബിടി മന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.
"ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, റോബോട്ടിക്സ്, ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, ബയോടെക്നോളജി തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളായിരിക്കും വരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. ബെംഗളൂരു ടെക് സമ്മിറ്റാണ് ഈ മാറ്റത്തിൻ്റെ പിന്നിലെ ആദ്യ അധ്യായം കുറിക്കുന്നത്. ആഗോള നിക്ഷേപകർക്ക് വിപണി അവസരങ്ങളും ഡീപ് ടെക്കിൻ്റെ വർധിച്ചുവരുന്ന പ്രാധാന്യവും പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഈ പരിപാടി സഹായിച്ചുവെന്നും", അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ഡീപ് ടെക്കിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ കർണാടകയിലോ ഇന്ത്യയിലോ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുന്നില്ല. മറിച്ച് ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കും. നിക്ഷേപം സാങ്കേതിക വളർച്ചയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കും. കർണാടകയെ മികച്ച അഞ്ച് ആഗോള നവീകരണ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നതിൽ അവരുടെ സംഭാവന നിർണായകമാണ്," എന്നും ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.
അൻപത്തേഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപതിനായിരത്തോളം പ്രതിനിധികളും പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടുന്ന നാൽപ്പത്താറായിരത്തിലധികം സംരംഭകരും ഉൾപ്പെടെ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടായിരത്തോളം പേരാണ് ടെക് എക്സ്പോ സന്ദർശിച്ചത്. എഐ, ബയോടെക്നോളജി, ഡീപ് ടെക് ഇന്നൊവേഷൻ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ നൂറിലധികം പാനൽ ചർച്ചകളും നടന്നു. അറുന്നൂറ്റിമുപ്പതിലധികം സംരംഭകര് അഭിപ്രായങ്ങളും പങ്കുവച്ചു.
സംരംഭകർക്ക് പിന്തുണയും പ്രചോദനവും
സാങ്കേതിക സെഷനുകൾക്കൊപ്പം സംരംഭകരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി 107 മെൻ്ററിംഗ് മീറ്റിംഗുകളും നടന്നു. തുടർന്ന് യുവ സംരംഭകരെയും പുതുമയുള്ളവരെയും പ്രചോദിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ചര്ച്ചകള് ഉള്പ്പെടുത്തി ഫ്യൂച്ചർ മേക്കേഴ്സ് കോൺഫറൻസോടെയാണ് ഉച്ചകോടി അവസാനിച്ചത്.
ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി ശുഭാൻശു ശുക്ല, എഴുത്തുകാരൻ അങ്കുർ വാരിക്കൂ, സെപ്റ്റോ സഹസ്ഥാപകൻ കൈവല്യ വോറ, മറ്റ് പ്രഭാഷകർ എന്നിവരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ യുവ സംരംഭകര്ക്ക് ഏറെ പ്രചോദനം നൽകുന്നതായിരുന്നു. ടെന്നിസ് താരം സാനിയ മിർസ, ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം റിച്ച ഘോഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത പ്രത്യേക സെഷൻ സ്പോർട്സ് സ്റ്റാർട്ടപ്പില് ഏറെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു.
ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് വിജയത്തിനുശേഷം പെൺകുട്ടികൾ ക്രിക്കറ്റ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ താത്പ്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് വർധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് റിച്ച ഘോഷ് പറഞ്ഞു. "കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ ഈ മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് കാണുന്നത് പ്രോത്സാഹജനകമാണ്," അവർ പറയുന്നു.
തുടർന്ന് കായിക മത്സര ഇനങ്ങളിലെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സാനിയ മിർസ സംസാരിച്ചു. "ഒരു തോൽവി പോലും ജയമാണ്. ഓരോ തോൽവിയും പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അത് ഏത് മേഖലയിലായാലും. എന്നാലും പരാജയങ്ങൾ വന്നു എന്നത് കാരണം ധൈര്യം വെടിയരുത്", എന്ന് സാനിയ മിർസ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
