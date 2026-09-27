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ബാങ്ക് പണിമുടക്ക്: ഗൂഗിള്‍ പേ, ഫോണ്‍ പേ ഇടപാടുകളെ ബാധിക്കുമോ? സാലറി ക്രെഡിറ്റ് ആകുമോ?

ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ നേരിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യം ആവശ്യമായ സേവനങ്ങളെയാണ് പണിമുടക്ക് പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്നത്. ബാങ്ക് ശാഖകളിൽ നേരിട്ടെത്തിയുള്ള പണം നിക്ഷേപിക്കൽ, പിൻവലിക്കൽ, അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ, പാസ്‌ബുക്ക് പ്രിൻ്റിങ് എന്നിവ നടക്കില്ല.

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Representative Image (Getty)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 27, 2026 at 3:04 PM IST

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സെപ്റ്റംബർ 28, 29, 30 ദിവസങ്ങളില്‍ യുണൈറ്റഡ് ഫോറം ഓഫ് ബാങ്ക് യൂണിയൻസ് (UFBU) രാജ്യവ്യാപക ബാങ്ക് പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സാധാരണക്കാരായ ഇടപാടുകാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാന ആശങ്കയാണ് തങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾ മുടങ്ങുമോ എന്നത്. ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകള്‍ ഉന്നയിക്കുന്ന ചില പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്സ് അസോസിയേഷനും (IBA) അംഗീകരിക്കാത്തതിനാലാണ് ഈ പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് ദിവസം ബാങ്കിങ് ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ജീവനക്കാരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം. ശനിയാഴ്ചകളിൽ പൂർണമായി അവധി നൽകണമെന്നും ഇതിന് പകരമായി പ്രവൃത്തിദിനങ്ങളിൽ പ്രതിദിനം 40 മിനിറ്റ് അധികം ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്നും യൂണിയനുകൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിക്കുക, ഡിയർനസ് അലവൻസ് ഫോർമുല ഏകീകരിക്കുക എന്നിവയും ആവശ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ബാങ്ക് ശാഖകളുടെ വാതിലുകൾ അടയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ സേവനങ്ങളാണ് നിശ്ചലമാകുന്നത്, ഏതൊക്കെയാണ് ഡിജിറ്റലായി തടസ്സമില്ലാതെ തുടരുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായി മനസിലാക്കാം.

തടസപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള സേവനങ്ങൾ (ബാങ്ക് ശാഖകളെ ആശ്രയിക്കുന്നവ)

ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ നേരിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യം ആവശ്യമായ സേവനങ്ങളെയാണ് പണിമുടക്ക് പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്നത്. ബാങ്ക് ശാഖകളിൽ നേരിട്ടെത്തിയുള്ള പണം നിക്ഷേപിക്കൽ, പിൻവലിക്കൽ, അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ, പാസ്‌ബുക്ക് പ്രിൻ്റിങ് എന്നിവ നടക്കില്ല. ഇൻ-പേഴ്‌സൺ ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസുകളുടെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുന്നതിനാൽ ചെക്കുകൾ മാറിയെടുക്കാൻ പണിമുടക്ക് കഴിയുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. ഡിഡി എടുക്കൽ, വിദേശനാണ്യ വിനിമയം തുടങ്ങിയ ഓഫ്ലൈൻ അപേക്ഷകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യില്ല. വായ്പ അനുവദിക്കൽ, അനുബന്ധ പരിശോധനകൾ എന്നിവ പണിമുടക്ക് ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകില്ല. എടിഎമ്മുകളിൽ പണം നിറയ്ക്കുന്ന ഏജൻസികളെയും ബാങ്ക് ശാഖകളെയും ബാധിക്കുന്നതിനാൽ പല എടിഎമ്മുകളിലും പണം വേഗത്തിൽ തീരാനോ സേവനം തടസ്സപ്പെടാനോ സാധ്യതയുണ്ട്.

തടസമില്ലാതെ ലഭ്യമാകുന്ന സേവനങ്ങൾ

യുപിഐയെ ബാധിക്കുമോ

രാജ്യവ്യാപകമായി ബാങ്ക് പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങളിലൊന്ന് ഇതാണ്. "ബാങ്കുകൾ അടഞ്ഞുകിടന്നാൽ എൻ്റെ ഗൂഗിൾ പേയും ഫോൺപേയും വർക്ക് ചെയ്യുമോ?" ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണമായും യു.പി.ഐ സംവിധാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനാൽ ഈ ആശങ്ക സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ ഒട്ടും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. ബാങ്കുകൾക്ക് പൂട്ടുവീണാലും നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ യു.പി.ഐ ഇടപാടുകൾ തടസ്സമില്ലാതെ തുടരുമെന്നാണ് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചത്.

യു.പി.ഐ ഇടപാടുകൾ പൂർണമായും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നാഷണൽ പേയ്‌മെൻ്റ്‌ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (NPCI) സെർവറുകളും ബാങ്കുകളുടെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റങ്ങളുമാണ്. ഇതിന് ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ മാനുവൽ ഇടപെടലുകൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ പണിമുടക്ക് ഇതിനെ ബാധിക്കില്ല. ഗൂഗിൾ പേ, ഫോൺപേ, പേടിഎം തുടങ്ങിയ ജനപ്രിയ ആപ്പുകൾ വഴിയുള്ള പണമയക്കൽ, റീചാർജ്ജ്, ക്യു.ആർ കോഡ് സ്കാനിംഗ് എന്നിവ സാധാരണ ദിവസങ്ങളിലെപ്പോലെ 24 മണിക്കൂറും ലഭ്യമായിരിക്കും.

എടിഎമ്മിനെ ബാധിക്കുമോ?

അതെ, ബാങ്ക് പണിമുടക്ക് ദിവസങ്ങളിലും എ.ടി.എമ്മുകൾ (ATMs) സാധാരണ പോലെ പ്രവർത്തിക്കും. കമ്പ്യൂട്ടർ സെർവറുകൾ വഴിയാണ് എ.ടി.എമ്മുകൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നതിനാൽ ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ പണിമുടക്കിയാലും മെഷീനുകൾ ഓഫാകില്ല.

IMPS / NEFT സേവനങ്ങൾ

ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വലിയ തുകകൾ മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് സംവിധാനങ്ങളും (IMPS, NEFT) ഓൺലൈനായി തടസമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കും.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ

യു.പി.ഐ സംവിധാനം ലഭ്യമായിരിക്കുമെങ്കിലും, പണിമുടക്ക് ദിവസങ്ങളിൽ ചില ചെറിയ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ബാങ്ക് ശാഖകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നതിനാൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഒരേസമയം ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകളിലേക്ക് തിരിയും. ഇത് ചില ബാങ്കുകളുടെ സെർവറുകളിൽ അമിത ഭാരം ഉണ്ടാക്കാനും ഇടപാടുകൾ പരാജയപ്പെടാനും കാരണമായേക്കാം.

സാധാരണയായി യു.പി.ഐ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ പണം അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കുറയുകയും എന്നാൽ കൃത്യമായി റീഫണ്ട് ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. പണിമുടക്ക് ദിവസങ്ങളിൽ ബാങ്കുകളിൽ കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് കുറവായിരിക്കുമെന്നതിനാൽ ഇത്തരം പരാതികൾ പരിഹരിക്കാൻ ബാങ്ക് തുറക്കുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. കടകളിലും ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലും ഡെബിറ്റ്/ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സ്വൈപ്പിംഗും പേയ്‌മെൻ്റുകളും തടസപ്പെടില്ല.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് & ഇഎംഐ ഡിഡക്ഷൻ

ഓട്ടോ-ഡെബിറ്റ് വഴി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കൃത്യസമയത്ത് തുക ഈടാക്കുന്ന ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കും.

ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മെഷീനുകൾ (CDM)

ബാങ്ക് ശാഖകൾക്ക് പുറത്തുള്ള സ്വയംസഹായ മെഷീനുകൾ വഴി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം നിക്ഷേപിക്കാം.

ബാങ്ക് പണിമുടക്ക് മാസാവസാനം: നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ശമ്പളം കൃത്യമായി എത്തുമോ?

ബാങ്ക് പണിമുടക്ക് മാസാവസാനമായതിനാൽ ശമ്പളത്തെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ജീവനക്കാർ. അക്കൗണ്ടുകൾ ഏത് ബാങ്കിലാണ്, സ്ഥാപനങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ശമ്പള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പണം അക്കൗണ്ടിലെത്തുക.

മുൻകൂട്ടി ശമ്പളം വാങ്ങിയവർ

കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർ

പണിമുടക്ക് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയം പ്രത്യേക ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർ, റെയിൽവേ, ഡിഫൻസ്, പോസ്റ്റൽ ജീവനക്കാർ, പെൻഷൻകാർ എന്നിവർക്കുള്ള സെപ്റ്റംബറിലെ ശമ്പളവും പെൻഷനും സെപ്റ്റംബർ 25-ന് (വെള്ളിയാഴ്ച) തന്നെ മുൻകൂറായി വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ബാങ്കുകൾ ഞായറാഴ്ചയും തുറന്നു

സാധാരണക്കാരുടെ ശമ്പള വിതരണവും മറ്റ് ഇടപാടുകളും തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കാൻ ആർ.ബി.ഐ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സെപ്റ്റംബർ 27 (ഞായറാഴ്ച) രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൊതുമേഖലാ-ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകളും സാധാരണ പോലെ തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചു ശമ്പള നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സ്വകാര്യ കമ്പനികളിലെ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം വൈകുമോ?

സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ശമ്പള വിതരണം പൂർണമായും കമ്പനിയുടെ ബാങ്കിങ് രീതികളെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും.

ഓട്ടോമേറ്റഡ് പേറോൾ സംവിധാനം

നിങ്ങളുടെ കമ്പനി സെപ്റ്റംബർ 28-ന് മുൻപ് തന്നെ ശമ്പളത്തിനുള്ള വിവരങ്ങൾ (Payroll) ബാങ്കിലേക്ക് ഡിജിറ്റലായി കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പണിമുടക്ക് ദിവസങ്ങളിലും പണം കൃത്യമായി അക്കൗണ്ടിലെത്തും.

പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിലെ അക്കൗണ്ടുകൾ

പണം നൽകുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളം കൈപ്പറ്റുന്ന ജീവനക്കാരൻ്റെയോ അക്കൗണ്ടുകൾ എസ്‌ബിഐ, PNB, കാനറ ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിലാണെങ്കിൽ മാനുവൽ ക്ലിറൻസ് തടസ്സപ്പെടുന്നത് മൂലം ഒന്നുരണ്ട് ദിവസത്തെ കാലതാമസം ഉണ്ടായേക്കാം.

ന്യൂ-ജനറേഷൻ സ്വകാര്യ ബാങ്കുകൾ

എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി, ഐസിഐസിഐ, ആക്സിസ് തുടങ്ങിയ വലിയ സ്വകാര്യ ബാങ്കുകൾ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതിനാലും അവയുടെ ഡിജിറ്റൽ ശൃംഖലകൾ സജീവമായതിനാലും ഈ ബാങ്കുകൾ വഴിയുള്ള ശമ്പള വിതരണം തടസപ്പെടില്ല.

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