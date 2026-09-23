ബാങ്കിൽ പോകാൻ പ്ലാനുണ്ടോ? ഇടപാടുകൾ വേഗത്തിലാക്കുക, വരുന്നത് അഞ്ച് ദിവസത്തെ അവധി
സെപ്റ്റംബർ 28 മുതൽ 30 വരെയാണ് ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകൾ പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്
Published : September 23, 2026 at 12:29 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സെപ്റ്റംബർ അവസാന വാരം ബാങ്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളുള്ളവർ ഇടപാടുകൾ നേരത്തെ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിർദേശം. അഞ്ച് പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങൾ എന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ച് ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച മൂന്ന് ദിവസത്തെ പണിമുടക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ബാങ്കുകൾ ഇടപാടുകാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്.
സെപ്റ്റംബർ 28 മുതൽ 30 വരെയാണ് ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകൾ പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 26, 27 തീയതികളിൽ രണ്ടാമത്തെ ശനിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയുമായതിനാൽ ബാങ്കുകൾക്ക് അവധിയാണ്. അതിനാൽ തുടർച്ചയായ അഞ്ച് ദിവസം ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങളെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പണിമുടക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ ചർച്ചകൾ ഇതുവരെ ഫലം കണ്ടിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ശാഖകളിലെ സേവനങ്ങൾ തടസപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇടപാടുകൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് വിവിധ ബാങ്കുകൾ നിർദേശിച്ചു.
പണിമുടക്ക് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പ്രധാന ഇടപാടുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിർദേശിച്ച് ബാങ്കുകൾ ഇടപാടുകാർക്ക് എസ്എംഎസ് അയച്ചുതുടങ്ങി. മൊബൈൽ ബാങ്കിങ്, ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ്, യുപിഐ, എടിഎം തുടങ്ങിയ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ പതിവ് ഇടപാടുകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.
ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ബിഐ), കാനറ ബാങ്ക് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇടപാടുകാർക്ക് സമാനമായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എടിഎമ്മുകൾക്ക് പുറമെ പണം നിക്ഷേപിക്കാനും പിൻവലിക്കാനുമുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ, കസ്റ്റമർ സർവീസ് പോയിൻ്റുകൾ, യോനോ ആപ്പ് തുടങ്ങിയവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് എസ്ബിഐ വ്യക്തമാക്കി. ഇടപാടുകാർക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ ബാങ്കുകൾ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ഇടപാടുകാർക്ക് മുൻഗണന നൽകണമെന്നും ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങൾ സുഗമമായി തുടരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും എസ്ബിഐ ജീവനക്കാരോട് അഭ്യർഥിച്ചു. ജീവനക്കാരുടെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിലുള്ള പ്രതിബദ്ധത വ്യക്തമാക്കിയ ബാങ്ക്, ഇടപാടുകാരുടെ താത്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ എല്ലാവരും ഒത്തുചേരണമെന്ന് സാമൂഹിക മാധ്യമമായ എക്സിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പണിമുടക്ക് എന്തിന്?
An Appeal to SBIans— State Bank of India (@TheOfficialSBI) September 22, 2026
Let us keep our customers ahead and stand together in their service.
SBI has always stood by its people—supporting their growth, well-being and their families.
Let us come together now to keep serving our customers and keep banking going. pic.twitter.com/vgU7FYpYwP
സർക്കാരുമായും ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്സ് അസോസിയേഷനുമായും (ഐബിഎ) നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ കരാർ പ്രകാരം ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങൾ എന്ന ആവശ്യം നടപ്പാക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന ആവശ്യമെന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ (എഐബിഇഎ) ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി എച്ച് വെങ്കിടാചലം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സെപ്റ്റംബർ 22ന് തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിലെ ചീഫ് ലേബർ കമ്മിഷണറുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലും ഇതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ആവശ്യം പൂർണമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഇത് നടപ്പാക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് സംഘടനകളെ അറിയിച്ചത്. ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടര വർഷം പിന്നിട്ടതിനാൽ പണിമുടക്കുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് അവരെ അറിയിച്ചതായി വെങ്കിടാചലം വ്യക്തമാക്കി.
Badge wearing programme pic.twitter.com/c23L1lNALg— United Forum of Bank Unions (@UFBUIndia) September 21, 2026
പണിമുടക്ക് പിൻവലിക്കണമെന്ന ധനമന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അഭ്യർഥനയോട് പ്രതികരിച്ച അദ്ദേഹം, തങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിൽ ഉറപ്പായ തീരുമാനമുണ്ടാകാതെ പണിമുടക്ക് പിൻവലിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അഭ്യർഥന തങ്ങളെ സഹായിക്കില്ലെന്നും പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പണിമുടക്ക് ദിവസങ്ങളിൽ പണമിടപാടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധാരണ ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങളെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ഇൻ്റർനെറ്റ്, മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് തുടങ്ങിയ ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ തടസമില്ലാതെ തുടരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ ന്യായമായ ആവശ്യം സർക്കാർ പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും എന്നാൽ ഇതുവരെ തുടർചർച്ചകൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട്
Banking operations at branches may be impacted on 28th, 29th & 30th September 2026 due to the proposed nationwide bank strike. Customers are requested to plan their transactions in advance and use alternate banking channels during these days.— Canara Bank (@canarabank) September 21, 2026
[Canara Bank, Customer Advisory,… pic.twitter.com/8oj4YmUIP0
പണിമുടക്കിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്നും ചർച്ചകളിലൂടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെന്നും ധനമന്ത്രാലയം ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകളോട് അഭ്യർഥിച്ചു. ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമത്തിനും പ്രയോജനത്തിനുമായി സ്വീകരിച്ച വിവിധ നടപടികൾ മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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Appeal to Employees of Public Sector Banks and Regional Rural Banks for Ensuring Uninterrupted Banking Services— PIB India (@PIB_India) September 22, 2026
▶️The United Forum of Bank Unions and certain other Unions/Associations in the Public Sector Banks (supported by Regional Rural Banks) have called for a series of… pic.twitter.com/treSPA2nie
ഉയർന്ന ശമ്പളം, മെച്ചപ്പെട്ട ക്ഷേമ വ്യവസ്ഥകൾ, കൂടുതൽ നിയമനങ്ങൾ, സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങൾ, മികച്ച സ്ഥലംമാറ്റ നയങ്ങൾ എന്നിവ ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. പെൻഷൻകാർക്കും വനിത ജീവനക്കാർക്കും കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചു. നിയമന, വേതന നിർണയ പ്രക്രിയകൾ കാര്യക്ഷമമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും പുതിയ ശമ്പള സ്കെയിലുകൾ നിശ്ചയിച്ചതിനൊപ്പം ശമ്പളത്തിലും അലവൻസുകളിലും വർധന വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
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