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ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ പണിമുടക്ക് പിൻവലിച്ചു; ഇടപാടുകൾ തടസ്സപ്പെടില്ല

സെപ്റ്റംബർ 28 മുതൽ 30 വരെയാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി ബാങ്ക് പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നത്

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പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചുക്കൊണ്ട് ജീവനക്കാർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 28, 2026 at 6:21 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ ഇന്ന് മുതൽ നടത്താനിരുന്ന മൂന്ന് ദിവസത്തെ പണിമുടക്ക് പിൻവലിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്സ് അസോസിയേഷനുമായി (ഐബിഎ) നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്കൊടുവിലാണ് സമരം താത്കാലികമായി മാറ്റിവച്ചതായി ബാങ്ക് യൂണിയനുകളുടെ കൂട്ടായ്മയായ യുണൈറ്റഡ് ഫോറം ഓഫ് ബാങ്ക് യൂണിയൻസ് (യുഎഫ്ബിയു) അറിയിച്ചത്. ഇതോടെ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ രാജ്യത്തെ ബാങ്കുകൾ സാധാരണ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കും.

സെപ്റ്റംബർ 28 മുതൽ 30 വരെയാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി ബാങ്ക് പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നത്. ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഒൻപതരയോടെ ഐബിഎ പ്രതിനിധികളും എട്ടോളം തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന യുഎഫ്ബിയു ഭാരവാഹികളും തമ്മിൽ നടത്തിയ നിർണായക ചർച്ചയിലാണ് സമരം മാറ്റിവയ്ക്കാൻ തീരുമാനമായത്. ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് പ്രവൃത്തി ദിനം എന്ന ജീവനക്കാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം പഠിക്കുന്നതിനായി ഐബിഎയുടെയും യുഎഫ്ബിയുവിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഉടൻ തന്നെ ഒരു ഉന്നതതല സമിതി രൂപീകരിക്കാൻ ചർച്ചയിൽ ധാരണയായി.

പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ
ബാങ്കുകളുടെ പ്രവൃത്തിദിനം ആഴ്ചയിൽ അഞ്ചാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് സംഘടനകൾ പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യം. നിലവിൽ രണ്ടും നാലും ശനിയാഴ്ചകളിലാണ് ബാങ്കുകൾക്ക് അവധിയുള്ളത്. ഇതിന് പുറമെ പെൻഷൻ പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കുക, ദേശീയ പെൻഷൻ പദ്ധതിയിലുള്ള (എൻപിഎസ്) ജീവനക്കാർക്ക് പഴയ പെൻഷൻ പദ്ധതിയിലേക്ക് (ഒപിഎസ്) മാറാൻ അവസരം നൽകുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളും യൂണിയനുകൾ മുന്നോട്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

നേരത്തെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്സ് അസോസിയേഷൻ ഈ ആവശ്യങ്ങൾ തത്ത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും അനുകൂലമായ ഇടപെടലുകളും അന്തിമ തീരുമാനവും ഉണ്ടാകാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വീണ്ടും സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ തീരുമാനിച്ചത്.

പുതിയതായി രൂപീകരിക്കുന്ന ഉന്നതതല സമിതി ജീവനക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കും. ശനിയാഴ്ചകളിലെ ബാങ്ക് ഇടപാടുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ വിഷയത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ഈ സമിതി എല്ലാ സാധ്യതകളും തേടും. ബാക്കി ആവശ്യങ്ങളിൽ എത്രയും വേഗത്തിൽ പരിഹാരം കാണുമെന്ന് ഐബിഎയിൽ നിന്ന് ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതായി ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകൾ വ്യക്തമാക്കി.

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രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾക്കും ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകൾക്കും ഉൾപ്പെടെ പണിമുടക്ക് ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നത്. ചെക്ക് ക്ലിയറിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദൈനംദിന ബാങ്കിങ് പ്രവർത്തനങ്ങളെയും എടിഎം സേവനങ്ങളെയും സമരം സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു.

മൂന്ന് ദിവസത്തെ സമര പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇടപാടുകാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ഞായറാഴ്ചയും ബാങ്കുകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. സമരം പിൻവലിച്ചതോടെ തിങ്കൾ മുതൽ ബുധനാഴ്ച വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങൾ യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലാതെ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായി. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉന്നതതല സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് വന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും യൂണിയനുകൾ തുടർനടപടികൾ തീരുമാനിക്കുക.

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