ബംഗ്ലാദേശ് തൊഴിലാളി സമരം: ഇന്ത്യൻ വസ്ത്രനിർമാണ മേഖലയ്ക്ക് പുതിയ സാധ്യതകളോ?
ബംഗ്ലാദേശിലെ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ തുണി വ്യവസായത്തിന് അവസരങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും സൃഷ്ടിക്കുന്നു
Published : November 3, 2026 at 1:09 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മിനിമം വേതനം വർധിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബംഗ്ലാദേശിൽ വസ്ത്രനിർമാണ തൊഴിലാളികൾ നടത്തുന്ന സമരം രാജ്യത്തെ പ്രധാന വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചു. ഒക്ടോബർ 31 മുതൽ ആരംഭിച്ച ബംഗ്ലാദേശ് വസ്ത്രനിർമാണ തൊഴിലാളി സമരം രാജ്യത്തിൻ്റെ കയറ്റുമതിയെയും സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയെയും കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അയൽരാജ്യത്തെ ഈ സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരത ഇന്ത്യയുടെ വസ്ത്രനിർമാണ മേഖലയ്ക്കും നിർണായകമാണ്.
ചൊവ്വാഴ്ചയും രാജ്യത്ത് പുതിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. ധാക്ക, ഗാസിപൂർ, അഷുലിയ, സാവർ തുടങ്ങിയ വ്യവസായ മേഖലകളിലേക്കാണ് സമരം വ്യാപിച്ചത്. വേതനവും തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രതിഷേധം പിന്നീട് പൊലീസുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ, റോഡ് ഉപരോധം, ഫാക്ടറികൾ അടച്ചിടൽ, തീവയ്പ്പ് തുടങ്ങിയവയിലേക്ക് വഴിമാറി. നിലവിൽ 12,500 ടാക്ക (ഏകദേശം 9,518 രൂപ) ഉള്ള മിനിമം വേതനം 30,000 ടാക്കയായി (ഏകദേശം 22,845 രൂപ) വർധിപ്പിക്കണമെന്നാണ് തൊഴിലാളികളുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. ഇത് നിലവിലെ വേതനത്തിൻ്റെ 140 ശതമാനം വർധനവാണ്. വാടക, ഗതാഗതം, ഭക്ഷണം, വൈദ്യുതി തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന ചെലവുകൾ വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിലെ വേതനം അപര്യാപ്തമാണെന്ന് തൊഴിലാളികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ജീവിതച്ചെലവും വരുമാനവും തമ്മിലുള്ള അന്തരമാണ് തൊഴിലാളികളെ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.
#WATCH | Dhaka, Bangladesh: Tensions escalate in Bangladesh on the fourth day of garment workers' protests demanding higher wages. Garment factories, particularly in Dhaka's Mirpur area, had partially resumed operations in the morning. However, workers have once again walked out of factories and taken to the streets, prompting the deployment of police personnel to control the situation.— ANI (@ANI) November 3, 2026
ഒക്ടോബർ 31ന് അഷുലിയ, ഗാസിപൂർ വ്യവസായ മേഖലകളിലെ തൊഴിലാളികൾ പണിമുടക്കി തെരുവിലിറങ്ങിയതോടെയാണ് പ്രതിഷേധം ശക്തമായത്. അന്യായമായ പിരിച്ചുവിടലുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുക, ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ചെടുക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളും ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. 2023 ഡിസംബർ ഒന്നിനാണ് ഇതിനുമുൻപ് വേതനം 8,000 ടാക്കയിൽ നിന്ന് 12,500 ടാക്കയായി വർധിപ്പിച്ചത്. നിയമപ്രകാരം 2026 ഡിസംബറിലാണ് അടുത്ത വേതന പരിഷ്കരണം നടക്കേണ്ടത്. പുതിയ വേതന ബോർഡ് രൂപീകരിക്കാൻ അധികൃതർ വൈകുന്നതിലും തൊഴിലാളികൾക്ക് കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ട്. നവംബർ ഒന്നിന് ധാക്കയിലെ മിർപൂർ വ്യവസായ മേഖലയിലേക്കും ഗാസിപൂർ, സാവർ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും സമരം വ്യാപിച്ചു. പ്രതിഷേധക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ പൊലീസ് കണ്ണീർവാതകവും ജലപീരങ്കിയും പ്രയോഗിച്ചു. തൊഴിലാളികൾ കല്ലെറിയുകയും വാഹനങ്ങൾ തകർക്കുകയും ചെയ്തു. ബംഗ്ലാദേശിലെ ദി ഡെയ്ലി സ്റ്റാർ വാർത്താ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം നവംബർ ഒന്നിന് 529 ഫാക്ടറികൾക്ക് അവധി നൽകി. 9,87,190 തൊഴിലാളികൾ ജോലിസ്ഥലം വിട്ടുപോയതായി ബംഗ്ലാദേശ് ഗാർമെൻ്റ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (ബിജിഎംഇഎ) അറിയിച്ചു.
സർക്കാർ ഇടപെടലും വേതന ബോർഡും
പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രി താരിഖ് റഹ്മാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ നവംബർ ഒന്നിന് ആറംഗ മിനിമം വേതന ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചു. സീനിയർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആൻഡ് സെഷൻസ് ജഡ്ജി ഷെയ്ഖ് അഷ്ഫാഖുർ റഹ്മാനാണ് ബോർഡിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ. ഫാക്ടറി ഉടമകൾ, തൊഴിലാളികൾ, ധാക്ക സർവകലാശാലയിലെ ഒരു സ്വതന്ത്ര അംഗം എന്നിവരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ബോർഡ് രൂപീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ തൊഴിലാളികൾ ജോലിയിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്ന് തൊഴിൽ മന്ത്രി ആരിഫുൽ ഹഖ് ചൗധരി അഭ്യർഥിച്ചു. എന്നാൽ, വേതനത്തിൽ അർഥവത്തായ വർധനവ് ഉണ്ടാകണമെന്ന നിലപാടിൽ തൊഴിലാളികൾ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി താരിഖ് റഹ്മാൻ മുതിർന്ന മന്ത്രിമാരുമായി അടിയന്തര യോഗം ചേർന്ന് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ നിർദേശം നൽകി. തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയമായി മുതലെടുക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നതായി സർക്കാർ ആരോപിച്ചു.
ബംഗ്ലാദേശ് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടെല്ലാണ് വസ്ത്രനിർമാണ മേഖല. രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തം കയറ്റുമതി വരുമാനത്തിൻ്റെ 80 ശതമാനവും ഈ മേഖലയിൽ നിന്നാണ്. ജിഡിപിയുടെ 10 ശതമാനം സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഈ വ്യവസായം നാല് ദശലക്ഷത്തോളം ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്നുണ്ട്. 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഏകദേശം 38.7 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ കയറ്റുമതിയാണ് ഈ മേഖലയിൽ നിന്നുണ്ടായത്. ചൈന കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വസ്ത്രങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് ബംഗ്ലാദേശ്. ഒക്ടോബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള സമയത്താണ് അന്താരാഷ്ട്ര ബ്രാൻഡുകൾ കൂടുതലായി ഓർഡറുകൾ നൽകുന്നത്. വാർഷിക കയറ്റുമതിയുടെ 40 ശതമാനവും ഈ സമയത്താണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതിനാൽ നിലവിലെ സമരം വിതരണ ശൃംഖലയെ സാരമായി ബാധിക്കും.
ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള സാധ്യതകളും വെല്ലുവിളികളും
ബംഗ്ലാദേശിലെ പ്രതിസന്ധി ഇന്ത്യയുടെ വസ്ത്രനിർമാണ മേഖലയ്ക്ക് പുതിയ സാധ്യതകൾ തുറക്കുന്നുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര ഓർഡറുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറാൻ ഇത് കാരണമായേക്കാം. തിരുപ്പൂർ, ബെംഗളൂരു, നോയിഡ, ഗുരുഗ്രാം, ലുധിയാന, സൂറത്ത്, അഹമ്മദാബാദ് തുടങ്ങിയ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ഇത് ഗുണം ചെയ്യും. എന്നാൽ, ബംഗ്ലാദേശിലേക്കുള്ള പരുത്തി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ കയറ്റുമതിയെ ഇത് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം. കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി ബംഗ്ലാദേശ് കടുത്ത പണപ്പെരുപ്പം നേരിടുകയാണെന്ന് ധാക്ക ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ സൈഫുർ റഹ്മാൻ തപൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. 2024 ഓഗസ്റ്റിൽ നടന്ന ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക, ക്രമസമാധാന നിലയെ സാരമായി ബാധിച്ചുവെന്നും ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരകൾ പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വസ്ത്ര ഇറക്കുമതി കുറഞ്ഞതിനാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യം ഇന്ത്യയെ കാര്യമായി ബാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, സമരത്തിന് പിന്നിൽ വിദേശ ഇടപെടലുണ്ടെന്ന ബംഗ്ലാദേശ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി സലാഹുദ്ദീൻ അഹമ്മദിൻ്റെ പ്രസ്താവന ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്തിയേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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