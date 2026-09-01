ETV Bharat / business

ഡബിള്‍ ഷോക്ക്...! വിമാന ടിക്കറ്റിനും ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണത്തിനും വില കുത്തനെ കൂടും; എടിഎഫിനും വാണിജ്യ എൽപിജിക്കും വില കൂട്ടി!

ആഗോള വിപണിയിലെ വിലക്കയറ്റത്തിന് പിന്നാലെ എണ്ണക്കമ്പനികൾ വിമാന ഇന്ധന വിലയും വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറിൻ്റെ വിലയും വർധിപ്പിച്ചു. ഈ വിലക്കയറ്റം വിമാനടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ കുത്തനെ ഉയരുന്നതിനും ഭക്ഷണസാധനങ്ങളുടെ വിലയേറുന്നതിനും കാരണമാകും.

AVIATION TURBINE FUEL price flight ticket price hike india Jet Fuel Prices Rise വിമാന ടിക്കറ്റ് വില
Representative Image (IANS, ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 1, 2026 at 11:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകിക്കൊണ്ട് വിമാന ഇന്ധനത്തിൻ്റെയും (എടിഎഫ്) വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പാചകവാതകത്തിൻ്റെയും (എല്‍പിജി) വില വർധിപ്പിച്ചു. ആഗോള വിപണിയിലെ വിലവ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായാണ് പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികൾ പുതിയ നിരക്കുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

വിമാന ഇന്ധനത്തിന് (എടിഎഫ്) 5.46% വർധനവ്

ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകൾക്കുള്ള എവിയേഷൻ ടർബൈൻ ഫ്യുവൽ വിലയിൽ 5.46 ശതമാനത്തിൻ്റെ വർദ്ധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ലിറ്ററിന് 6.28 രൂപ വർധിപ്പിച്ചതോടെ പുതിയ വില 121.28 രൂപയായി ഉയർന്നു. ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് ലിറ്ററിന് 5 രൂപ വർധിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ തുടർച്ചയായ വിലക്കയറ്റം. വിമാനക്കമ്പനികളുടെ ആകെ ചെലവിൻ്റെ 40 ശതമാനത്തോളം ഇന്ധനത്തിനായാണ് നീക്കിവെക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ, ഈ വിലവർധനവ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ കുത്തനെ ഉയരാൻ കാരണമായേക്കും.

വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറിന് 9.50 രൂപ കൂടി

ഹോട്ടലുകളിലും മറ്റ് വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന 19 കിലോഗ്രാമിൻ്റെ എൽപിജി സിലിണ്ടറിന് 9.50 രൂപ വർധിപ്പിച്ചു. ഇതോടെ വില 2,738 രൂപയിൽ നിന്ന് 2,747.50 രൂപയായി ഉയർന്നു. കൂടാതെ, 5 കിലോഗ്രാമിൻ്റെ എഫ്‌ടിഎൽ സിലിണ്ടറുകൾക്ക് 2 രൂപയും വർധിച്ചിട്ടുണ്ട് (പുതിയ വില: 764 രൂപ). കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിൽ വലിയ കുറവ് വരുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വില ഉയരുന്നത്. ഇത് ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളുടെ വിലവർധനവിന് കാരണമായേക്കാം. ഹോട്ടലുകൾ, കാറ്ററിങ് സർവീസുകൾ, ബേക്കറികൾ എന്നിവടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 19 കിലോഗ്രാമിൻ്റെ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിനാണ് വില 9.50 രൂപ വർധിപ്പിച്ചത്. ഇത് ഹോട്ടലുകളുടെ ദൈനംദിന ചെലവ് വർധിപ്പിക്കും. ഈ നഷ്ടം നികത്താൻ ഹോട്ടലുകളിൽ ചായ, കാപ്പി, മറ്റ് ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് വില വർധിപ്പിക്കാൻ ഉടമകൾ നിർബന്ധിതരായേക്കും

ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകൾക്കും പെട്രോളിനും മാറ്റമില്ല

അതേസമയം, സാധാരണക്കാരുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 14.2 കിലോഗ്രാമിൻ്റെ ഗാർഹിക എൽപിജി സിലിണ്ടറിൻ്റെ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. 942 രൂപയായി ഇത് തുടരും. കഴിഞ്ഞ ജൂണിലാണ് ഇതിന് മുൻപ് ഗാർഹിക സിലിണ്ടറിന് 29 രൂപ വർധിപ്പിച്ചത്. ഇതിനൊപ്പം രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും രാജ്യത്തെ പെട്രോൾ, ഡീസൽ നിരക്കുകൾ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നത് തൽക്കാലം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമേകുന്നുണ്ട്.

രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ എണ്ണവിലയും വിദേശ വിനിമയ നിരക്കും വിലയിരുത്തി എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതിയാണ് എണ്ണക്കമ്പനികൾ ഇന്ധന നിരക്കുകൾ പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക നികുതികൾ അനുസരിച്ച് വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ ഈ നിരക്കുകളിൽ നേരിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും.

Also Read: തുടർച്ചയായ ഇടിവിന് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഉയർന്നു; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം

TAGGED:

AVIATION TURBINE FUEL PRICE
FLIGHT TICKET PRICE HIKE INDIA
JET FUEL PRICES RISE
വിമാന ടിക്കറ്റ് വില
COMMERCIAL LPG CYLINDERS PRICE HIKE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.