വാഹന വില്പ്പനയില് വമ്പന് കുതിച്ചു ചാട്ടം; അശോക് ലെയ്ലാന്ഡിന് വന് നേട്ടം, തൊട്ടുപിന്നാലെ മഹീന്ദ്രയും
ജി എസ് ടി കുറച്ചതോടെ രാജ്യത്തെ വാഹന നില്പ്പന രംഗത്ത് വന് കുതിച്ചു ചാട്ടമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
Published : December 1, 2025 at 1:56 PM IST
വാഹന നിര്മാതാക്കളായ അശോക് ലെയ്ലാന്ഡിന്റെ വാഹന വില്പ്പനയില് മികച്ച മുന്നേറ്റം. നവംബര് മാസത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുമുള്ള വാഹന വില്പ്പനയിലാണ് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ നവരാത്രിയില് വാഹനങ്ങളുടെ ജി എസ് ടി നിരക്കുകള് കുറച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ പ്രകടനം.
അശോക് ലെയ്ലാന്ഡ് നവംബറില് വില്പ്പനയില് 29 ശതമാനമാണ് വര്ധവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ആഭ്യന്തര കയറ്റുമതി ഉള്പ്പെടെയുള്ളശ 18,272 യൂണിറ്റുകളാണുള്ളത്. ട്രക്കുകള്, ബസുകള്, ലൈറ്റ് കൊമേഴ്സ്യല് വാഹനങ്ങള് എന്നിവയെല്ലാം ശക്തമായ വില്പ്പന വളര്ച്ച കൈവരിച്ചതായി തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ കമ്പനിയുടെ കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
നവംബര് മാസത്തില് മഹിന്ദ്ര ആന്ഡ് മഹീന്ദ്രയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വാഹന വില്പ്പന 92,670 വാഹനങ്ങളായി, കയറ്റുമതി ഉള്പ്പെടെ 19 ശതമാനമാണ് വളര്ച്ച കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. യൂട്ടിലിറ്റി വെഹിക്കിള് വിഭാഗത്തില് മഹീന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വിപണിയില് 56,336 വാഹനങ്ങള് വിറ്റു, 22 ശതമാനം വളര്ച്ചയാണ് കൈവരിച്ചത്. കയറ്റുമതി ഉള്പ്പെടെ മൊത്തത്തില് 57,598 വാഹനങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
നവംബറില് 56,336 യൂണിറ്റ് എസ് യു വി വില്പ്പനയില് 22 ശതമാനം വളര്ച്ചയാണ് കൈവരിച്ചത്. മൊത്തം വാഹന വില്പ്പന 92,670 യൂണിറ്റായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 19 ശതമാനം വളര്ച്ചയാണ് കൈവരിച്ചത്.
ട്രാക്ടര് നിര്മാതാക്കളായ എസ്കോര്ട്ട്സ് കുബോട്ട ലിമിറ്റഡ് നവംബറില് 10,580 ട്രാക്ടറുകള് വിറ്റു. 2024 നവംബറില് വിറ്റ 8,974 ട്രാക്ടറുകളെ അപേക്ഷിച്ച് 17.9 ശതമാനം വളര്ച്ചാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ഡാറ്റ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
2025 നവംബറില് ആഭ്യന്തര ട്രാക്ടര് വില്പ്പന 10,122 ട്രാക്ടറുകളായി 2024 നവംബറില് ഇത് 8,730 ആയിരുന്നു. 15.9 ശതമാനം വളര്ച്ചയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
സര്ക്കാര് ജി എസ് ടി കുറച്ചതും കാര്ഷിക യന്ത്രങ്ങള്ക്കുള്ള സബ്സിഡികള് കുറച്ചതുമൊക്കെ ട്രാക്ടര് വ്യവസായത്തില് നവംബറില് വലിയ നേട്ടം കൈവരിക്കാന് സാധിച്ചു. ഖാരിഫ് വിളവെടുപ്പ് സീസണ് അവസാനിക്കുകയും റാബി വിതയ്ക്കല് സുഗമായി പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ചില്ലറ വില്പ്പനയില് ശ്രദ്ധേയമായ വര്ധനവാണ് ഉണ്ടായത്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട ജലസംഭരണി അളവ് മതിയായ ജലവിതരണം ഉറപ്പു നല്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വരാനിരിക്കുന്ന സീസണിലേക്കുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് നല്കുന്നത്. മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോള് സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന കാലയളവില് സുസ്ഥിരമായ വളര്ച്ച പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നവംബറിലെ വില്പ്പന കണക്കുകള് പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ട് എസ്കോര്ട്സ് കുബോട്ട പറഞ്ഞു.
ബജാജ് ഓട്ടോ ലിമിറ്റഡിന്റെ കാര്യത്തില് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെയും വാണിജ്യ വാഹനങ്ങളുടെയും വില്പ്പനയില് യഥാക്രമം മൂന്ന് ശതമാനവും 37 ശതമാനവും വളര്ച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ബൈക്കുകള്( 350 സിസി വരെ, ഇതില് 350 സിസി ബൈക്കുകളും ഉള്പ്പെടുന്നു) ബസുകള്, ചെറിയ കാറുകള് ആഡംബര കാറുകള്, ട്രാക്ടറുകള് (1800 സിസി) എന്നിവ ഉള്പ്പെടുന്നു.
പാര്ട്സുകളുടെയും നിരക്കുകള് കുറയുന്നു.
ചെറിയ കാറുകളുടെയും ജി എസ് ടി നിരക്ക് 28 ശതമാനത്തില് നിന്ന് 18 ശതമാനം ആയി കുറച്ചു. ചെറിയ കാറുകളില് നിന്ന് 1200 സിസിയില് താഴെയും നാല് മീറ്ററില് കൂടാത്തതുമായ പെട്രോള് എഞ്ചിന് കാറുകളും, 1500 സിസിയില് താഴെയും നാല് മീറ്ററില് കൂടാത്തതുമായ ഡിസല് കാറുകളും ഉള്പ്പെടുന്നു. എന്നാല് വലിയ കാറുകള്ക്ക് സെസ് ഇല്ലാതെ നാല്പത് ശതമാനം ജി എസ് ടി ഈടാക്കും.
കാര്ഷിക മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളെ മുന്പ് 12 ശതമാനത്തോളം ജി എസ് ടിയില് നികുതി ചുമത്തിയിരുന്ന ട്രാക്ടറുകള്ക്ക് ഇപ്പോള് അഞ്ച് ശതമാനം നികുതിയാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. 18 ശതമാനം സ്ലാബിലായിരുന്നു ട്രാക്ടര് ടയറുകളും പാര്ട്സുകളും അഞ്ചു ശതമാനായി കുറഞ്ഞു. 10 പേര്ക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ബസുകളുടെ ജി എസ് ടി 28 ശതമാനത്തില് നിന്ന് 18 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെയാണ് വാഹന വില്പ്പന രംഗത്ത് വമ്പന് നേട്ടം കൈവരിക്കാന് സാധിച്ചത്.
