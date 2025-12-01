ഈ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് സമര്പ്പിച്ചില്ലെങ്കില് ഇനി പെൻഷൻ കിട്ടില്ല, സുപ്രധാന അറിയിപ്പുമായി അധികൃതര്
Published : December 1, 2025 at 1:55 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകള് നല്കുന്ന പെൻഷൻ ലഭ്യമാകാൻ ലൈഫ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിര്ബന്ധമാണ്. പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന വ്യക്തി ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖയാണിത്. തടസങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഓരോ വർഷവും നൽകേണ്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. എല്ലാ വര്ഷവും നവംബറിലാണ് ഇത് സമര്പ്പിക്കാൻ അവസരം നല്കാറുള്ളത്. ഈ വര്ഷം ലൈഫ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് സമര്പ്പിക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു (നവംബര് 30) അവസാന തീയതി.
ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും?
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള മുതിർന്ന പൗരന്മാർ, കുടുംബ പെൻഷൻകാർ, ബാങ്ക് പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കൾ എന്നിവർക്ക് ലൈഫ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നവംബര് 30 വരെ സമര്പ്പിക്കാൻ അവസരം നല്കിയിരുന്നു. പെൻഷൻ തുക ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പെൻഷൻ വിതരണ ഏജൻസികൾ (പിഡിഎകൾ) ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് സർക്കാർ നിർബന്ധമാക്കിയിരുന്നു.
പെൻഷൻകാർക്ക് നവംബർ 1 മുതൽ നവംബർ 30 വരെ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ സമയവും നല്കി. 80 വയസിനു മുകളിലുള്ളവർക്ക് ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ നവംബർ 30 വരെ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്, ഇനി ഇതുവരെ ലൈഫ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് സമര്പ്പിക്കാത്തവരുടെ പെൻഷൻ താത്കാലിക്കമായി നിര്ത്തിവയ്ക്കും. പെൻഷൻകാർക്ക് തുടര്ന്നും പെൻഷൻ ലഭിക്കണമെങ്കില് സെൻട്രൽ പെൻഷൻ പ്രോസസിങ് സെന്ററിൽ (CPPC) സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിര്ബന്ധമയാും സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്വീകരിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ കുടിശികയുള്ള പെൻഷനുകള് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.
എവിടെയാണ് സമര്പ്പിക്കേണ്ടത്?
പ്രാദേശിക ബാങ്ക് ശാഖകൾ, ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് പേയ്മെൻ്റ് ബാങ്ക്, പോസ്റ്റ് ഓഫിസുകൾ, സിജിഡിഎ, ഡിഒടി, യുഐഡിഎഐ, പെൻഷനേഴ്സ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷനുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ പെൻഷൻ വിതരണ അധികാരികൾക്കാണ് ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ഭൂരിഭാഗം പെൻഷൻ ഉപഭോക്താക്കളും തങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ശാഖ വഴിയാണ് ലൈഫ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് സമര്പ്പിക്കുന്നത്. എസ്ബിഐ, പിഎൻബി, എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്, ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്, കാനറ ബാങ്ക്, യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ തുടങ്ങിയ ബാങ്കുകളെല്ലാം ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു.
വേണ്ട രേഖകള്
- ആധാർ നമ്പർ
- മൊബൈൽ നമ്പർ
- പെൻഷൻ പെയ്മെൻ്റ് ഓർഡർ (പി പി ഒ) നമ്പർ.
- പെൻഷൻ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ
- ബാങ്ക് വിശദാംശങ്ങൾ
- കൂടാതെ ഐറിസ് സ്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് സ്കാൻ പോലുള്ള നിങ്ങളുടെ ബയോമെട്രികും നൽകേണ്ടതുണ്ട്
ഓണ്ലൈനായി എങ്ങനെ സമര്പ്പിക്കാം?
ഒരു ഫേസ് ഓതൻ്റിഫിക്കേഷൻ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക: ബയോമെട്രിക് ഉപകരണം ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ, ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായ മാർഗമാണ് ഫേസ് ഓതൻ്റിക്കേഷൻ രീതി.
ആപ്പുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക: ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് സ്മാർട്ട്ഫോണിൽ, ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ആധാർഫേസ്ആർഡിയും, ജീവൻ പ്രമാൻ ഫേസ് ആപ്പും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക.
ഇനി ആധാർ നമ്പറും മൊബൈൽ നമ്പറും നൽകുക, തുടർന്ന് മൊബൈലിലേക്ക് അയച്ച ഒറ്റത്തവണ പാസ്വേഡ് (ഒടിപി) നൽകുക.
നിങ്ങളുടെ പിപിഒ നമ്പറും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യമായ എല്ലാ പെൻഷൻകാരുടെ വിശദാംശങ്ങളും നൽകുക.
ഫോട്ടോ എടുക്കുക: സ്മാർട്ട്ഫോണിൻ്റെ മുൻ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് പെൻഷൻകാരൻ്റെ തത്സമയ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക.
തുടര്ന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കുക വിജയകരമായ പ്രാമാണീകരണത്തിന് ശേഷം, ഒരു ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും എസ്എംഎസ് വഴി നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു പ്രമാൻ ഐഡി അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.
സ്റ്റാറ്റസ് എങ്ങനെ അറിയാം?
ലൈഫ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് സമര്പ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് അധികാരികള് സ്വീകരിച്ചോ എന്ന കാര്യവും പരിശോധക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി പെൻഷൻ ഉഭപോക്താക്കള്ക്ക് SMS വഴി ലഭിച്ച ഐഡി ഉപയോഗിച്ച് ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഔദ്യോഗിക പോർട്ടലിൽ https://jeevanpramaan.gov.in/v1.0/ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, അവിടെ സ്റ്റാറ്റസും പ്രദർശിപ്പിക്കും. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിരസിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കില് വീണ്ടും സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
