ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് 71,000 കോടി! ടിക് ടോക് മുതലാളിയെ ഞെട്ടിച്ച് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരനായി മുകേഷ് അംബാനി
തിങ്കളാഴ്ച ഒരൊറ്റ ട്രേഡിംഗ് സെഷനിൽ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഓഹരി വിലയിൽ 12 ശതമാനത്തോളം കുതിച്ചുചാട്ടമുണ്ടായതാണ് അംബാനിയെ വീണ്ടും ഒന്നാമനാക്കിയത്
Published : November 3, 2026 at 2:18 PM IST
മുംബൈ: ആഗോള ബിസിനസ് വൻ കുതിച്ചുചാട്ടവുമായി റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് തലവൻ മുകേഷ് അംബാനി ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നനായ വ്യക്തിയെന്ന കിരീടം വീണ്ടെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഓഹരി മൂല്യത്തിലുണ്ടായ വൻ കുതിപ്പാണ് ചൈനീസ് ടെക് ഭീമനും ടിക് ടോക് മുതലാളിയുമായ ബൈറ്റ്ഡാൻസ് സഹസ്ഥാപകൻ ഷാങ് യിമിംഗിനെ പിന്തള്ളാൻ അംബാനിയെ സഹായിച്ചത്. ഫോബ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരമാണ് അംബാനി ഏഷ്യയില് ഒന്നാമനായത്.
ഒറ്റദിവസം കൊണ്ട് അംബാനിയുടെ ആസ്തിയിൽ 8.5 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ (71,326 കോടി) (ഏകദേശം 10.5 ശതമാനം) വൻ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആകെ ആസ്തി 88.8 ബില്യൺ ഡോളറായി ഉയർന്നു. ആഗോളതലത്തിൽ ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ വ്യക്തികളുടെ പട്ടികയിൽ 23-ാം സ്ഥാനത്താണ് ഇപ്പോൾ മുകേഷ് അംബാനി. അതേസമയം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന ഷാങ് യിമിംഗ് 84 ബില്യൺ ഡോളർ ആസ്തിയോടെ ആഗോള പട്ടികയിൽ 25-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു.
ഓഹരി വിപണിയിലെ 'റിലയൻസ് പൂരം'
തിങ്കളാഴ്ച ഒരൊറ്റ ട്രേഡിംഗ് സെഷനിൽ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഓഹരി വിലയിൽ 12 ശതമാനത്തോളം കുതിച്ചുചാട്ടമുണ്ടായതാണ് അംബാനിയെ വീണ്ടും ഒന്നാമനാക്കിയത്. കമ്പനിയുടെ വിപണി മൂല്യത്തിലേക്ക് ഒറ്റദിവസം കൊണ്ട് 19 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു. നിലവിൽ 17 ട്രില്യൺ രൂപ (186 ബില്യൺ ഡോളർ) വിപണി മൂല്യമുള്ള റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള കമ്പനി.
കമ്പനി പുറത്തുവിട്ട ഏറ്റവും പുതിയ പാദവാർഷിക സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങളാണ് നിക്ഷേപകരെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചത്. വിശകലന വിദഗ്ധർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന 2.3 ബില്യൺ ഡോളറിനേക്കാൾ വളരെ മുകളിൽ 2.7 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ വരുമാനമാണ് റിലയൻസ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
കോടികളുടെ ക്ലബ്ബിലെ മലയാളി തിളക്കം
ആഗോള റീട്ടെയിൽ, സ്വർണ്ണവ്യാപാരം, നിർമ്മാണ മേഖല എന്നിവ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കി മലയാളി ബ്രാൻഡുകൾ ലോകമെമ്പാടും വിജയക്കൊടി പാറിക്കുകയാണ്. ഫോർബ്സ് പട്ടികയിലെ പ്രമുഖ മലയാളി സാന്നിധ്യങ്ങൾ ഇവരാണ്..
എം.എ. യൂസഫലി
വ്യക്തിഗത മലയാളികളിൽ ഏറ്റവും സമ്പന്നൻ മറ്റാരുമല്ല, ഗൾഫ് റീട്ടെയിൽ മേഖലയുടെ രാജാവ് എം.എ. യൂസഫലി തന്നെയാണ്. 5.75 ബില്യൺ ഡോളര് (ഏകദേശം 55,400 കോടി) ആസ്തിയുമായി ദേശീയതലത്തിൽ അദ്ദേഹം 47-ാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്.
മുത്തൂറ്റ് കുടുംബം
ബിസിനസ്സ് കുടുംബങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ മലയാളികളിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ മുത്തൂറ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ്. 9.2 ബില്യൺ ഡോളര് (ഏകദേശം 88,600 കോടി) ആസ്തിയോടെ ദേശീയതലത്തിൽ ഇവർ 24-ാം റാങ്കിലാണ്.
ജോയ് ആലുക്കാസ്
സ്വർണ്ണവ്യാപാര രംഗത്തെ വമ്പനായ ജോയ് ആലുക്കാസ് 5.4 ബില്യൺ ഡോളര് ആസ്തിയുമായി മലയാളികളിൽ മൂന്നാമതും ദേശീയതലത്തിൽ 52-ാം സ്ഥാനത്തുമുണ്ട്.
ഡോ. ബി. രവി പിള്ള
മധ്യപൂർവേഷ്യയിലെ നിർമ്മാണ-വ്യവസായ മേഖലകളിൽ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച രവി പിള്ള 4.1 ബില്യൺ ഡോളര് ആസ്തിയോടെ ദേശീയതലത്തിൽ 71-ാം സ്ഥാനത്താണ്.
സണ്ണി വർക്കി
ആഗോള വിദ്യാഭ്യാസ ശൃംഖലയുടെ തലവനായ സണ്ണി വർക്കിയും ഫോർബ്സിൻ്റെ ഈ എലൈറ്റ് 100 പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ച പ്രമുഖ മലയാളിയാണ്.
ഫോബ്സിൻ്റെ റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം ലോക കോടീശ്വരന്മാരില് ആദ്യത്തെപത്ത് പേര്....
|റാങ്ക്
|പേര്
|ആസ്തി (ഡോളര്)
|വരുമാന മാര്ഗം
|1
|ഇലോണ് മാസ്ക്
|869 ബില്യൺ
|ടെസ്ല, സ്പേസ് എക്സ്
|2
|ജെഫ് ബെസോസ്
|361 ബില്യൺ
|ആമസോൺ
|3
|ലാറി പേജ്
|231 ബില്യൺ
|ഗൂഗിൾ
|4
|മൈക്കല് ഡെല്
|229 ബില്യൺ
|ഡെല് ടെക്നോളജീസ്
|5
|സെര്ജി ബ്രിൻ
|214 ബില്യൺ
|ഗൂഗിള്
|6
|മാര്ക്ക് സകര്ബര്ഗ്
|211 ബില്യൺ
|മെറ്റാ, ഫേസ്ബുക്ക്
|7
|ജെൻസൻ ഹുവാങ്
|178 ബില്യൺ
|എൻവിഡിയ
|8
|ലാറി എലിസണ്
|172 ബില്യൺ
|ഒറാക്കിള്
|9
|സ്റ്റീവ് ബാല്മര്
|162 ബില്യൺ
|മൈക്രോസോഫ്റ്റ്
|10
|വാറൻ ബഫറ്റ്
|154 ബില്യൺ
|ബെർഷെയർ ഹാതവേ