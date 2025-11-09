'അയാം ദി സോറി അളിയാ.. അയാം ദി സോറി'; സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചൂടുപിടിപ്പിച്ച് 'അപ്പോളജി ട്രെൻഡ്'
'ഒഫിഷ്യൽ അപ്പോളജി ട്രൻഡ്' ആണ് ഇപ്പോള് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമാകുന്നത്. ഈ മാർക്കറ്റിങ് സ്ട്രാറ്റജിക്ക് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് സൈബറിടങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നത്.
Published : November 9, 2025 at 9:03 PM IST
സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ മാപ്പ് പറച്ചിലിൻ്റെ കാലമാണ്. പ്രമുഖർ മുതൽ ചെറുകിട സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് കമ്പനികള് വരെ ഉപഭോക്താക്കളോട് മാപ്പ് പറയുകയാണ്. എന്താണ് ഇതിന് പിന്നിലെ രഹസ്യം? സംശയിക്കേണ്ട, മികച്ച ഒരു മാർക്കറ്റിങ് തന്ത്രം തന്നെ.
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, എക്സ് അടക്കമുള്ള സമൂഹ മാധ്യമ പേജുകളിൽ വിവിധ കമ്പനികളുടെ മാപ്പ് പറച്ചിൽ മേളമാണ്. സ്കോഡയും വോക്സ്വാഗൻ മുതൽ റിലയൻസും കേരളാ സൂപ്പർലീഗും വരെ ഈ ട്രെൻഡിൻ്റെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് ഇപ്പോള് പരസ്യമിറക്കുന്നത്.
'ഒഫിഷ്യൽ അപ്പോളജി ട്രൻഡ്' എന്നാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെ ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്ന ഈ ട്രെൻഡിൻ്റെ പേര്. ഗൗരവതരമായ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കളെ അറിയിക്കുകയും സംഭവിച്ച പിഴവിന് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നതു പോലെയാണ് ഈ എഴുത്തു രീതിയും.
എന്നാൽ പറ്റിപ്പോയ തെറ്റ് ഏറ്റു പറയുകയല്ല, പകരം കമ്പനി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇതുവരെ നൽകിപ്പോന്ന സേവനങ്ങൾക്കും ഉത്പന്നത്തിൻ്റെ ഗുണമേന്മ അറിയിച്ചു കൊണ്ടുമായിരിക്കും കമ്പനി മാപ്പ് പറയുക. കമ്പനി വരുന്നതിന് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ മാറ്റിയതിനും കമ്പനി മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്.
വെറുമൊരു പോസ്റ്റോ അറിയിപ്പോ ആയി ഉപഭോക്താക്കൾ തള്ളാതിരിക്കാൻ കമ്പനി തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ലെറ്റർപാഡിലാണ് ഈ മാപ്പ് പറച്ചിലും പുറത്തിറക്കുന്നത്. സംഗതി ഗൗരവതരമാണെന്ന് ഉപഭോക്താക്കളെ തോന്നിപ്പിക്കാനായി ചില കമ്പനികൾ കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത ഇംഗ്ലീഷിലുമാണ് പ്രസ്താവനകൾ തയാറാക്കുന്നത്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വേണ്ടി തങ്ങൾ നന്നായി നിർമിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ പേരിലോ അവയുടെ ഗുണമേന്മയെ കുറിച്ചോ പരാമശിച്ചു കൊണ്ടാകും ഇത്തരം മാപ്പ് പറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാവുക.
ട്രെൻഡിൻ്റെ തുടക്കം
2024 ൽ ഫിലിപ്പീൻസിലാണ് അപ്പോളജി ട്രൻഡിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴാണ് ഇത് തരംഗമാകുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ഈ ട്രെൻഡിൻ്റെ പുതിയ പതിപ്പിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ലോകോത്തര വിദേശകാർ കമ്പനിയായ സ്കോഡയാണ്. സ്കോഡ കൂടാതെ വോക്സ്വാഗൺ, ടി -സീരീസ്, റിലയൻസ് ഡിജിറ്റൽ, അദാനി അംബുജ സിമൻ്റ് തുടങ്ങി ലുലു കണക്റ്റും കൊച്ചി മെട്രോയും വണ്ടർലയും വരെ ഇപ്പോൾ ഈ ട്രെൻഡിനൊപ്പമാണ്.
മാപ്പ് പറഞ്ഞവരിൽ കേരളാ ബ്രാൻഡ് വരെ
ഇന്ത്യയിൽ അപ്പോളജി ട്രെൻഡിന് തിരി കൊളുത്തിയത് സ്കോഡ കാർ കമ്പനിയാണ്. "നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ വീണ്ടും ഒരു യാത്ര ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ഖേദിക്കുന്നു" എന്ന് തുടങ്ങിയാണ് സ്കോഡ പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കിയത്.
"മറ്റ് കാർ ബ്രാൻഡുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സുരക്ഷാ ബാർ ഇത്രയധികം ഉയർത്താൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതുവരെ സ്കോഡ ഓടിക്കാത്തവർക്ക്, പെട്ടെന്ന് വാഹനമോടിക്കാനുള്ള പ്രേരണ ഞങ്ങൾക്ക് മനസിലാകും. അതെ, ഞങ്ങൾ ആത്മാർഥമായി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഓരോ ഡ്രൈവുകളെയും പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളാക്കിയതിനും ഓരോ ഡ്രൈവർമാരെയും പുതിയ പര്യവേക്ഷകരായി മാറ്റിയതിനും" എന്നാണ് സ്കോഡയുടെ പോസ്റ്റ്.
എല്ലാ ആഴ്ചയും ഷോപ്പിങ് നടത്താൻ പുതിയ കാരണങ്ങൾ നൽകിയതിന് മാപ്പ് എന്നാണ് വസ്ത്ര വ്യാപാര കമ്പനിയായ മാക്സിൻ്റെ പ്രസ്താവന. ഏറ്റവും പുതിയ അന്താരാഷ്ട്ര വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രലോഭിപ്പിച്ചതിനും ക്ഷമിക്കണമെന്ന് മാക്സ് ഉപഭോക്താക്കളോട് പറയുന്നു. ത്രില്ലിങ്ങായ റൈഡുകൾ നൽകിയതിന് മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അമ്യൂസ്മെൻ്റ് പാർക്കുകളിലൊന്നായ വണ്ടർലാ ട്രെൻഡിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നത്.
നമ്മുടെ നഗരത്തോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ഷമ പറയേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. മെട്രോ റെയിൽ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായതു മുതൽ എന്നു തുടങ്ങി ദൈനംദിന യാത്രകളെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാക്കി മാറ്റിയതിനും മാപ്പ് എന്നു പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് കൊച്ചി മെട്രോ ട്രെൻഡിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നത്.
നിങ്ങളുടെ സായാഹ്നങ്ങളെ ഇത്രയധികം ആവേശം നിറഞ്ഞതാക്കിയതിനും ഉറക്കത്തിൻ്റെ സമയം പാടേ തെറ്റിച്ചതിനും ഞങ്ങൾ ആത്മാർഥമായി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു എന്നാണ് സൂപ്പർലീഗ് കേരള പുറത്തിറക്കിയ കുറിപ്പ്. നല്ല പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ നല്ല വായനകളിലൂടെ നിങ്ങളെയൊക്കെ മികച്ച വായനക്കാരാക്കിയതിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദിവസവും കവർന്നെടുക്കുന്നതിന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു എന്നാണ് ഡിസി ബുക്സ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.
𝐒𝐨𝐫𝐫𝐲, 𝐛𝐮𝐭 𝐧𝐨𝐭 𝐬𝐨𝐫𝐫𝐲 🙂↔️#SuperLeagueKerala #SLK #SuperCrazy pic.twitter.com/cWxxTqv7aj— Super League Kerala (@slk_kerala) November 8, 2025
കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ പുതിയ പരസ്യ തന്ത്രത്തെ ഇരുകയ്യോടെയും ഉപഭോക്താക്കൾ സ്വീകരിച്ചു എങ്കിലും ക്രമേണ താത്പര്യം കുറഞ്ഞു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ചില പ്രതികരണങ്ങള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ക്ഷമാപണത്തെ ഒരു തമാശയാക്കി മാറ്റുന്നത് കമ്പനിയുടെ വിശ്വാസ്യതയെ ബാധിക്കുമെന്നും ദുർബലപ്പെടുത്തും എന്നാണ് ചില ഉപഭോക്താക്കൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വാദം. എന്തായാലും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ സമകാലിക ട്രെൻഡായി ഒഫിഷ്യൽ അപ്പോളജി മാറി കഴിഞ്ഞു,
