ആന്ധ്രയ്‌ക്ക് റെക്കോഡ്; പഴം, മത്സ്യ ഉത്‌പാദനത്തില്‍ ഒന്നാമത്, കണക്ക് പുറത്തുവിട്ട് ആർബിഐ

ആർബിഐയുടെ 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ കണക്കുകൾ പുറത്ത്. ആന്ധ്ര പല മേഖലകളില്‍ മുൻപന്തിയില്‍.

Representative Image (Eenadu)
Published : December 13, 2025 at 1:06 PM IST

Choose ETV Bharat

അമരാവതി: രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള പഴവർഗങ്ങളുടെ ഉത്‌പാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. പഴത്തോട്ടങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ സംസ്ഥാനം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ കണക്കുകൾ പ്രകാരമാണിത്.

1.93 കോടി ടൺ പഴങ്ങൾ ഉത്‌പാദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ 1.68 കോടി പഴങ്ങൾ ഉത്‌പാദിപ്പിച്ച് മാാരാഷ്‌ട്ര രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും 1.02 കോടി ടൺ പഴങ്ങൾ ഉത്‌പാദിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് മധ്യപ്രദേശ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമുണ്ട്. 8.07 ലക്ഷം ഹെക്‌ടറിൽ കൂടുതൽ പഴത്തോട്ടങ്ങൾ ഉള്ള ആന്ധ്രാപ്രദേശ്‌ ഈ മേഖലയില്‍ രാജ്യത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. 8.96 ലക്ഷം ഹെക്‌ടർ പഴത്തോട്ടങ്ങളുള്ള മഹാരാഷ്‌ട്രയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്.

മത്സ്യ ഉത്‌പാദനത്തിലും ഒന്നാമത്

മത്സ്യ ഉത്‌പാദനത്തിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശ്‌ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. 51.58 ലക്ഷം ടൺ മത്സ്യ ഉത്‌പാദനമാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത്. അതേസമയം 22 ലക്ഷം ടണ്ണുമായി പശ്ചിമ ബംഗാൾ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും 11.60 ലക്ഷം ടണ്ണുമായി ഉത്തർപ്രദേശ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമുണ്ട്.

നിലവിലെ ആന്ധ്രയുടെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്‌പാദനം 15.93 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് വ്യക്തമാക്കി. സ്ഥിര വിലയിൽ ഇത് 8.65 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്.

ശരാശരി മൊത്ത സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര ഉത്‌പാദനം (GSDP) 2,66,240 രൂപ (നിലവിലെ വിലയിൽ), 1,41,609 രൂപ (സ്ഥിര വിലയിൽ) എന്നിങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ശരാശരി സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര ഉത്‌പാദനം (NSDP) നിലവിലെ വിലയിൽ 14.22 ലക്ഷം കോടിയും സ്ഥിര വിലയിൽ 7.56 ലക്ഷം കോടിയുമാണ്. അതേസമയം സംസ്ഥാനത്താകെ ഭക്ഷ്യധാന്യ ഉത്‌പാദനം 1.17 കോടി ടൺ ആണ്. 20.77 ലക്ഷം ഹെക്‌ടർ നെൽകൃഷിയാണ് സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത്.

ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആയുർദൈർഘ്യമുള്ള സംസ്ഥനങ്ങളിൽ ആന്ധ്രയും തെലങ്കാനയും

സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്‌ പത്താം സ്ഥാനത്താണ്. തെലങ്കാനയും പത്താം സ്ഥാനത്താണ്. അതേസമയം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെയും തെലങ്കാനയിലെയും ശരാശരി ആയുർദൈർഘ്യം 70 വർഷമാണ്. പുരുഷൻമാർ 68 വർഷം വരെയും സ്‌ത്രീകൾ 73 വർഷം വരെയും ജീവിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആയുർദൈർഘ്യമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ 9-ാം സ്ഥാനത്താണ് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും. ദേശീയ ശരാശരിയായ 70 വർഷത്തിന് തുല്യമാണ് ആന്ധ്രയുടെയും തെലങ്കാനയുടെയും ശരാശരി ആയുർദൈർഘ്യം.

