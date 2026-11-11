500, 1000 പിഎഫ് പിൻവലിക്കാൻ മറന്നോ? പണം നേരിട്ട് അക്കൗണ്ടിലെത്തും, വമ്പൻ പദ്ധതി ഇങ്ങനെ...
EPFO auto credit inactive accounts 2026: പഴയ കമ്പനികളിൽ ബാക്കിയായ പിഎഫ് പണം എവിടെപ്പോയി എന്ന് ആലോചിച്ച് ഇനി വിഷമിക്കേണ്ട! ചെറിയ തുകകൾ പിൻവലിക്കാൻ ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിച്ചു മടുത്തവർക്കായി ഇപിഎഫ്ഒയുടെ ബമ്പർ ലോട്ടറി.
Published : November 11, 2026 at 10:10 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: മുൻപ് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കമ്പനികളിലെ പ്രൊവിഡൻ്റ് ഫണ്ട് (പിഎഫ്) അക്കൗണ്ടുകൾ മാറ്റാനോ, അതിലെ ചെറിയ തുകകൾ പിൻവലിക്കാനോ കഴിയാതെ വിഷമിക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസ വാർത്ത. വർഷങ്ങളായി യാതൊരു ഇടപാടുകളും നടക്കാത്തതും, ചെറിയ തുകകൾ മാത്രമുള്ളതുമായ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും പണം യാതൊരു ക്ലെയിം അപേക്ഷയും കൂടാതെ നേരിട്ട് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡൻ്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ (EPFO) പുതിയ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു.
പലരും ഒന്നിലധികം കമ്പനികളിൽ ജോലി മാറി വരുമ്പോൾ, പഴയ അക്കൗണ്ടുകളിൽ ബാക്കിയാകുന്ന ചെറിയ തുകകൾ (ഉദാഹരണത്തിന് 500 അല്ലെങ്കിൽ 1000 രൂപ) പിൻവലിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടാറില്ല. അപേക്ഷ നൽകാനുള്ള നൂലാമാലകൾ ആലോചിച്ചാണ് പലരും ഇത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തരം അക്കൗണ്ടുകൾ തനിയെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാനുള്ള പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്.
ഇപിഎഫ് ആവിഷ്കരിച്ച പ്രത്യേക പദ്ധതിയിലൂടെ അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രത്യേക അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാതെ തന്നെ പണം തിരികെ ലഭിക്കും. പഴയതോ പ്രവർത്തനരഹിതമായതോ ആയ പിഎഫ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ അവശേഷിക്കുന്ന 1,000 രൂപ വരെയുള്ള തുക യാതൊരു പ്രത്യേക അപേക്ഷയും കൂടാതെ തിരികെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.
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നിർദ്ദിഷ്ട തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളുടെയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റേയും പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പ്രൊവിഡൻ്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ബോഡി സെറ്റിൽമെൻ്റ് പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കും. ശേഷം യോഗ്യരായ ആളുകളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണം കൈമാറും.
സർക്കാർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം പിഎഫ് അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് ഈ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, ഏകദേശം അഞ്ച് കോടി രൂപ ഈ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഇപിഎഫ്ഒയുടെ പുതിയ സംരംഭം പഴയതും പ്രവർത്തനരഹിതവുമായ പിഎഫ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചെറിയ തുകകൾ പിൻവലിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ ലളിതമാക്കാണ് കേന്ദ്ര തൊഴില് മന്ത്രാലയം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
എന്താണ് ഇപിഎഫ്ഒയുടെ പുതിയ തീരുമാനം?
ഇപിഎഫ്ഒയുടെ പുതിയ പരിഷ്കാരം അനുസരിച്ച്, താഴെ പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകളിലെ പണം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സ്വയം ലഭ്യമാകും. പഴയതും നിലവിൽ നിഷ്ക്രിയവുമായ അക്കൗണ്ടുകളിൽ 1000 രൂപയോ അതിൽ താഴെയോ ഉള്ള ബാലൻസ് തുകകൾക്കാണ് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക. ജീവനക്കാർ പിഎഫ് പോർട്ടൽ വഴി പ്രത്യേകം അപേക്ഷകളോ ഫോമുകളോ സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. ഇപിഎഫ്ഒ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അർഹമായ തുക ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും.
ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ തുക ലഭിക്കുക? (യോഗ്യതകൾ)
ഈ തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തനിയെ വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പഴയ അക്കൗണ്ടിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പൂർത്തിയായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സൽ അക്കൗണ്ട് നമ്പറുമായി (UAN) ആധാർ കാർഡ് നിർബന്ധമായും ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കണം. ഇപിഎഫ്ഒ സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ കൃത്യമായ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളും ഐഡൻ്റിറ്റി വെരിഫിക്കേഷനും (കെ.വൈ.സി) പൂർത്തിയായിരിക്കണം.
പിഎഫ് അക്കൗണ്ടും പണം പിൻവലിക്കലും
ഒരു പഴയ പിഎഫ് അക്കൗണ്ടും പ്രവർത്തനരഹിതമായ പിഎഫ് അക്കൗണ്ടും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങളാണ് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു അംഗം 55 വയസ് തികയുകയോ വിരമിക്കുകയോ ചെയ്തതിന് ശേഷം തുടർച്ചയായി മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഇപിഎഫ് അംഗങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയില്ലെങ്കിൽ, പിന്നീട് ആ അക്കൗണ്ട് നിഷ്ക്രിയമായി കണക്കാക്കുമെന്ന് നിയമങ്ങൾ പറയുന്നു.
പ്രധാനമായും ഇപിഎഫ്ഒയുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് സെറ്റിൽമെൻ്റ് സൗകര്യം 1,000 രൂപ വരെ ബാലൻസ് ഉള്ള യോഗ്യരായ നിഷ്ക്രിയ അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് മാത്രമേ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും അക്കൗണ്ടിൽ 1000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ, അത്തരം അക്കൗണ്ടുകളുടെ പിഎഫ് ട്രാൻസ്ഫർ, പിൻവലിക്കൽ പ്രക്രിയകൾ അതേപടി തുടരും.
1000ത്തിന് മുകളിലുള്ള പണം നേരിട്ട് ബാങ്കിലെത്തുമോ?
നിലവിൽ 1000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള തുകകൾ ഈ രീതിയിൽ അപേക്ഷയില്ലാതെ തനിയെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരില്ല. ഇപിഎഫ്ഒ ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേക പദ്ധതി 1000 രൂപയോ അതിൽ താഴെയോ തുക മാത്രമുള്ള, വർഷങ്ങളായി നിഷ്ക്രിയമായി കിടക്കുന്ന പഴയ അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്.
നിങ്ങളുടെ പഴയ അക്കൗണ്ടിൽ 1000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ തുകയുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിൻവലിക്കാനോ മാറ്റാനോ താഴെ പറയുന്ന ഔദ്യോഗിക വഴികൾ ഉപയോഗിക്കണം. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മറ്റേതെങ്കിലും കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പഴയ അക്കൗണ്ടിലെ പണം പുതിയ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഓൺലൈനായി മാറ്റുന്നതാണ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ വഴി. നിങ്ങൾ ജോലി രാജിവെച്ച് 2 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ തൊഴിൽരഹിതനായി തുടരുകയാണെങ്കിൽ പഴയ അക്കൗണ്ടിലെ തുക പൂർണമായി പിൻവലിക്കാം. ഇതിനായി ഇപിഎഫ്ഒ പോർട്ടലിൽ Form 19 (പിഎഫ് തുകയ്ക്ക്), Form 10C (പെൻഷൻ തുകയ്ക്ക്) എന്നിവ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കണം.
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